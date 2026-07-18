Không phải áo dài, Gen Z có thêm lựa chọn mới cho trang phục trong ngày tốt nghiệp

Sau khi tìm hiểu nhiều loại Việt phục, Uyên Như (22 tuổi, cựu sinh viên Trường đại học Thương mại) quyết định chọn áo Nhật Bình triều Nguyễn với họa tiết nổi bật, tạo điểm nhấn để kết hợp cùng áo cử nhân. Điều khiến Như nhớ nhất chính là phản ứng của thầy cô và bạn bè.

"Khi mình đăng ảnh lên mạng xã hội, có người còn tưởng bộ ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Có bạn rất bất ngờ và nói cảm ơn mình vì nhờ bộ ảnh của mình mà bạn ấy đã có thêm ý tưởng cho lễ tốt nghiệp", Như chia sẻ.

Để phù hợp với chiếc mũ tốt nghiệp, Uyên Như thay đổi kiểu tóc truyền thống bằng tóc búi gọn hai bên và cài thêm hoa tươi ẢNH: NVCC

Theo Như, ngày tốt nghiệp là cột mốc đặc biệt nên cô muốn lưu giữ theo cách riêng. Như cho biết: "Váy hay áo dài mình đã từng mặc khi chụp pre-graduation. Lễ tốt nghiệp chính thức mình muốn khác biệt hơn một chút. Việc mặc Việt phục tạo cho mình cảm giác vừa đẹp, vừa truyền thống, lại tạo dấu ấn rất nổi bật. Việc mặc trang phục truyền thống của Việt Nam vẫn luôn tạo cho mình một cảm giác rất đặc biệt".

Minh Tước (22 tuổi, cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý trong lễ tốt nghiệp với bộ ảnh thu hút hàng ngàn lượt tương tác khi kết hợp giữa trang phục truyền thống và hiện đại.

Ít ai biết, bộ trang phục ấy được hình thành từ một ý tưởng rất tình cờ. Trong một lần mặc áo tấc tham dự sự kiện, do thời tiết se lạnh, Tước mặc thêm áo sơ mi bên trong và bất ngờ nhận ra áo sơ mi kết hợp với quần chít ba tạo nên tổng thể vừa lạ mắt vừa hài hòa.

"Mình đã ghi chú lại ý tưởng "Âu phục kết hợp Việt phục" này. Đến sát ngày tốt nghiệp, mình mới bắt đầu phát triển thêm các chi tiết để bộ đồ hoàn thiện hơn", Minh Tước kể.

Trên nền tảng kết hợp giữa Âu phục và Việt phục, Minh Tước chọn các phụ kiện bao gồm nón dâu, áo sơ mi, cà vạt, quần chít ba, guốc mộc và quạt sừng giấy dó châm kim, với tông màu chủ đạo là màu đỏ để kết hợp với áo khoác cử nhân.

Quan sát xu hướng vài năm gần đây, Minh Tước nhận thấy nhiều sinh viên lựa chọn kết hợp áo cử nhân với áo tấc, áo Nhật Bình hoặc các phụ kiện như vân kiên, xà tích. Với mong muốn tạo điểm nhấn riêng, cô nàng đã quyết định lựa chọn chiếc nón dâu - một phụ kiện ít xuất hiện trong lễ tốt nghiệp.

"Mình nghĩ mình có thể thử dùng những phụ kiện Việt phục mà chưa ai dùng hoặc ít ai dùng, và chiếc nón dâu đã xuất hiện trong ý tưởng của mình. Sau khi nhận nón từ tiệm Việt phục, mình đã chủ động thay phần quai trắng có sẵn thành một dải lụa đỏ để tổng thể màu sắc được đồng bộ. Ban đầu mình cũng không nghĩ nó sẽ tạo thành hai cụm nơ rất đẹp ở viền nón. Đây cũng chính là chi tiết mà mình cảm thấy thích nhất trong bộ trang phục", Minh Tước kể.

Sự sáng tạo, phá cách đã giúp cho bộ trang phục trong dịp tốt nghiệp của Minh Tước trở thành chủ đề "hot" trên các nền tảng mạng xã hội ẢNH: NVCC

Điều khiến Minh Tước nhớ nhất không phải những bức ảnh đẹp, mà là phản ứng của những người xung quanh. Minh Tước nhớ lại: "Có lẽ vì cách phối đồ lạ mắt, nên các bạn thợ ảnh ngày hôm đó cũng cảm thấy thú vị khi chụp bộ trang phục của mình. Các bạn ấy nghĩ được thêm nhiều ý tưởng chụp ảnh mới và mình nhận ra Việt phục quả là một nguồn cảm hứng dồi dào không chỉ với riêng mình mà còn với cả những người khác".

Theo Minh Tước, việc lựa chọn Việt phục không xuất phát từ suy nghĩ đây là trang phục trang trọng hơn các loại trang phục khác mà thay vào đó là mong muốn Việt phục trở thành một lựa chọn quen thuộc và tự nhiên hơn trong đời sống.

"Mình chỉ mong một ngày nào đó, việc mặc Việt phục sẽ tự nhiên như chọn một chiếc áo đẹp để đi dự sự kiện, gặp bạn bè hay đi chơi. Ngay cả khi không chụp ảnh hay đăng mạng xã hội, mình vẫn sẽ mặc, vì đó là trải nghiệm mình thực sự tận hưởng", Minh Tước bày tỏ.

Theo đại diện một đơn vị cho thuê Việt phục tại P.Yên Hoà (Hà Nội), mùa tốt nghiệp là một trong những giai đoạn cao điểm của cửa hàng, tập trung vào hai đợt chính trong năm là tháng 5 - tháng 6 và tháng 11 - tháng 12.

"Nếu như những năm trước đã có sinh viên lựa chọn Việt phục trong lễ tốt nghiệp thì năm nay xu hướng này lan rộng và mạnh mẽ hơn. Nhiều bạn trẻ chủ động nhờ tư vấn cách phối màu, đồng thời tìm hiểu ý nghĩa của từng loại trang phục trước khi quyết định thuê. Điều đó cho thấy Việt phục không còn là lựa chọn phụ, mà đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên", đại diện đơn vị cho thuê Việt phục chia sẻ.

Vị này cho biết thêm: "Càng ngày chúng tôi càng thấy các bạn tự tin hơn khi mặc Việt phục. Nếu trước đây nhiều bạn còn e ngại vì những bộ Việt phục thì giờ đây các bạn đã rất thoải mái sáng tạo và thể hiện cá tính.

Các bạn không chỉ mặc Việt phục mà còn chủ động cá nhân hóa trang phục, kết hợp phụ kiện, make-up cùng dịch vụ thuê đồ. Chính người trẻ sẽ là lực lượng giúp Việt phục được ứng dụng linh hoạt hơn và lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống hiện đại".