Chọn học y vì… gần nhà, 6 năm sau nam sinh tốt nghiệp thủ khoa toàn trường

Từ lựa chọn tình cờ đến tình yêu với nghề y

Ngày biết mình là thủ khoa tốt nghiệp toàn Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế), Khánh nói bản thân vừa vui, vừa tự hào nhưng cũng rất bất ngờ.

“Suốt những năm học, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt được danh hiệu này. Điều khiến mình hạnh phúc nhất không chỉ là thành tích, mà còn là cảm giác mình đã có một dấu mốc đẹp của tuổi trẻ, có thể khiến bản thân và gia đình tự hào, phần nào đền đáp công ơn ba mẹ”, Khánh chia sẻ.

Khánh là thủ khoa tốt nghiệp toàn Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế) ẢNH: NVCC

Điều khiến nam sinh trân quý hơn cả là sau 6 năm đại học, bên cạnh sự giúp đỡ của thầy cô còn có những người bạn luôn sẵn sàng đồng hành, động viên nhau trong một môi trường học tập vốn có nhiều sự cạnh tranh.

6 năm trước, Khánh là thủ khoa khối B00 của TP.Huế với số điểm 29,35, nhưng ít ai biết, lựa chọn học y của anh chàng lại bắt đầu từ một lý do rất giản dị. “Thú thật, khi đăng ký nguyện vọng đại học, mình chưa hiểu nhiều về ngành y, cũng chưa mang trong mình một đam mê mãnh liệt. Mình chọn đơn giản là vì… trường gần nhà”, Khánh cười và kể.

Nhưng chính những năm tháng được học tập tại Trường ĐH Y Dược Huế đã khiến lựa chọn tưởng như tình cờ ấy trở thành con đường Khánh muốn gắn bó cả đời.

Sau 6 năm học, Khánh càng thêm yêu và trân trọng nghề y ẢNH: NVCC

“Từ những bài giảng đầu tiên đến thời gian học lâm sàng ở bệnh viện, các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cho chúng mình niềm say mê học tập, tinh thần trách nhiệm và tình yêu với nghề. Lửa nghề cứ lớn dần theo năm tháng và trở thành động lực để mình vượt qua mọi áp lực”, Khánh nói.

Vì thế, với Khánh, danh hiệu thủ khoa không phải đích đến. “Chỉ một, hai tháng nữa thôi, khi khoác lên mình chiếc áo blouse của một bác sĩ trẻ, mình cũng sẽ giống như bao tân bác sĩ khác, vẫn phải bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Danh hiệu này là động lực để nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn chứ không có nghĩa mình là người giỏi nhất”, Khánh tâm sự.

Có những kỳ thi mà thủ khoa "vừa khóc vừa học"

Nhìn lại hành trình 6 năm học đã qua, Khánh cho rằng hai năm đầu là khoảng thời gian khó khăn nhất. Khối lượng kiến thức lớn, lịch thi dày đặc, môi trường hoàn toàn mới, trong khi Khánh lại là lớp trưởng nhưng vốn nhút nhát và thiếu tự tin.

“Mình rất sợ những kỳ thi kéo dài cả tuần, có nhiều lần vừa khóc vừa học. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần vào quỹ đạo. Bây giờ nhìn lại, mình thấy bản thân đã bình tĩnh hơn rất nhiều trước áp lực”, Khánh nhớ lại.

Khánh đại diện sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Ngoài việc học, các công việc như lớp trưởng, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh, hoạt động Đoàn - Hội,... Khánh đều hoàn thành hiệu quả. “Học tập chắc chắn là ưu tiên hàng đầu, nhưng nếu chỉ học thôi thì sẽ rất tiếc cho quãng thời gian thanh xuân. Những hoạt động ngoại khóa giúp mình học được kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, sự tự tin và có cơ hội học hỏi từ các anh chị khóa trên. Điều quan trọng nhất là học được cách cân bằng”, Khánh cho hay.

Về bí quyết học tập để đạt GPA 3.89/4.0, Khánh cho rằng không có phương pháp quá đặc biệt. Bản thân luôn cố gắng tập trung tối đa trên giảng đường, chủ động trả lời câu hỏi của giảng viên, học đều ngay từ đầu học kỳ thay vì “nước đến chân mới nhảy”.

Ngoài ra, Khánh luôn cố gắng hiểu đến cùng những điều còn thắc mắc, thay vì để kiến thức tồn đọng. Nam thủ khoa thường chủ động tra cứu thêm tài liệu, hỏi thầy cô và tận dụng AI như một công cụ hỗ trợ để tìm câu trả lời. Bên cạnh đó, Khánh duy trì thói quen đọc lại mỗi bài học từ hai đến ba lần.

“Mỗi lần đọc, mình lại hiểu thêm một chút. Học y không phải học một lần là xong, mà là quá trình đọc đi đọc lại để hiểu bản chất và kết nối kiến thức với thực tế lâm sàng”, Khánh chia sẻ.

Đặc biệt, khoảng thời gian đi thực tập lâm sàng là điều Khánh tâm đắc nhất. “Mỗi ngày mình đều cố gắng đến hỏi bệnh, thăm khám bệnh nhân dù ban đầu rất lúng túng. Khi đối chiếu kiến thức trong sách với người bệnh thật, mọi thứ trở nên dễ hiểu và ý nghĩa hơn rất nhiều", Khánh cho hay.

Tuy nhiên, trải nghiệm khiến Khánh thay đổi nhiều nhất lại đến từ một lần mà chính cậu trở thành… bệnh nhân. Khánh kể năm thứ ba đại học phải nhập viện vì viêm ruột thừa. “Trước đó mình từng gặp rất nhiều bệnh nhân bị viêm ruột thừa, nhưng chỉ khi chính mình nằm trên giường bệnh, mới hiểu có những điều người bệnh trải qua mà lời nói không diễn tả hết”, Khánh kể.

Theo Khánh, lúc đau ốm, con người không chỉ chịu nỗi đau thể xác mà còn có sự lo lắng, bất an. “Mình nhận ra điều người bệnh cần không chỉ là một chẩn đoán đúng hay đơn thuốc phù hợp, mà còn cả sự lắng nghe, thấu cảm và cảm giác được đồng hành. Sau lần nhập viện đó, mình càng quyết tâm theo đuổi nghề y, vì mong một ngày nào đó mình cũng có thể mang lại sự an tâm và hy vọng cho bệnh nhân”, Khánh tâm sự.

Thạc sĩ, bác sĩ Văn Thị Minh An, giảng viên bộ môn Nội, Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế), người đồng hành cùng Khánh từ năm 2 và trực tiếp hướng dẫn dự án học thuật của nam sinh, nhận xét Khánh là sinh viên có tư duy tốt, thông minh và nhạy bén. Theo thạc sĩ An, Khánh luôn thể hiện sự tự giác, chăm chỉ, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập.

“Mỗi khi được giao nhiệm vụ, Khánh đều hoàn thành rất tốt và đúng thời hạn. Em ấy còn là người rất kiên trì, dù phải chỉnh sửa một công việc nhiều lần vẫn luôn bình tĩnh tiếp thu, hoàn thiện đến khi đạt kết quả tốt nhất”, thạc sĩ An chia sẻ.