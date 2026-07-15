'Lội ngược dòng' khó tin: Nữ công nhân từng làm việc 14 tiếng/ngày trở thành thủ khoa

Trang là thủ khoa đầu ra ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trường ĐH Thủ Dầu Một năm 2026 ẢNH: THANH NAM

C ông nhân xưởng gỗ quyết tâm trở lại giảng đường

Người được nhắc đến là Phan Thị Thu Trang (26 tuổi), thủ khoa đầu ra ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trường ĐH Thủ Dầu Một với GPA 3,96/4,0 năm 2026.

Trang là người Khmer, sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cô Tô, tỉnh An Giang. Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2018, thay vì thi đại học như nhiều bạn bè, Trang lên tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) làm công nhân để phụ giúp gia đình.

Từ tháng 7.2018 đến tháng 4.2021, Trang làm việc tại Công ty TNHH quốc tế Miền Đông Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất gỗ. Trang cho biết mỗi ngày làm việc từ 6 giờ sáng đến gần 22 giờ, trung bình 14 tiếng làm việc mỗi ngày.

"Công việc của em khi đó có thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng nhưng cường độ làm việc rất cao, môi trường nhiều bụi gỗ nên sức khỏe cũng bị ảnh hưởng", Trang nhớ lại.

Trang nghỉ việc vì dịch Covid-19. Những tháng ở phòng trọ, Trang tự học tiếng Trung với hy vọng tìm được công việc tốt hơn.

Nỗ lực ấy giúp cô trở thành phiên dịch văn phòng tại một doanh nghiệp hóa chất ở tỉnh Bình Dương. Công việc ổn định, môi trường tốt hơn, đúng với mục tiêu ban đầu. Nhưng sau gần một năm làm việc, Trang nhận ra mình vẫn còn có thể đi xa hơn. "Em muốn trở thành người đầu tiên trong gia đình có bằng đại học", Trang chia sẻ.

Trang nhớ lại, quyết định nghỉ việc để đi học không nhận được sự đồng thuận của gia đình vì kinh tế còn nhiều khó khăn. Dù vậy, Trang vẫn lựa chọn theo đuổi con đường học vấn. Tháng 10.2022, Trang chính thức trở thành sinh viên.

Những ngày đầu trở lại giảng đường sau nhiều năm đi làm, điều khiến Trang lo lắng nhất không phải kiến thức mà là khoảng cách tuổi tác với bạn bè. "Em sợ mình lớn tuổi hơn nên sẽ khó hòa nhập. Nhưng rồi các bạn rất cởi mở. Em cũng nhận ra chỉ cần mình cố gắng thì sẽ theo kịp", Trang kể.

Trang và mẹ ẢNH: THANH NAM

Vượt nguy cơ bảo lưu, trở thành thủ khoa

Trang cho biết khó khăn lớn nhất trong những năm đại học là vấn đề tài chính. Vào năm học thứ hai, Trang từng tính chuyện bảo lưu vì mẹ không còn khả năng đóng học phí.

"May mắn, các giảng viên của khoa biết hoàn cảnh của em nên đã kết nối với một hiệp hội thương gia để trao học bổng, giúp em tiếp tục việc học. Đó là sự giúp đỡ mà em luôn ghi nhớ và biết ơn", Trang nói.

Để có tiền tự trang trải cuộc sống, những năm sinh viên Trang liên tục đi làm thêm, từ nhân viên siêu thị, quán cà phê, gia sư đến dạy tiếng Trung tại trung tâm… "Có thời điểm dịp Tết, em vừa làm thời vụ 8 tiếng mỗi ngày vừa đến trường học khiến cơ thể kiệt sức, mắc bệnh gần một tháng mới hồi phục", Trang kể và chia sẻ về bí quyết học tập: "Dù vậy, em luôn giữ nguyên tắc học ngay từ đầu học kỳ, chia nhỏ kiến thức để ôn tập và duy trì kỷ luật mỗi ngày. Theo em, điều quan trọng không phải học bao nhiêu mà là duy trì sự kỷ luật trong thời gian dài".

Trang cho hay bản thân tự tạo môi trường sử dụng tiếng Trung hằng ngày bằng cách đọc sách, xem tin tức, luyện nghe, giao tiếp và cả đi dạy để nâng cao năng lực.

Chính những nỗ lực ấy giúp Trang đạt học bổng khuyến khích học tập suốt 8 học kỳ liên tiếp và tốt nghiệp với GPA 3,96/4,0, trở thành thủ khoa đầu ra của ngành ngôn ngữ Trung Quốc năm 2026.

Khoảnh khắc biết mình là thủ khoa, người đầu tiên Trang nghĩ đến là mẹ. "Em muốn mẹ biết rằng em đã làm được đúng như lời mình từng hứa", Trang nói.

Theo Trang, yếu tố quan trọng nhất giúp tạo nên "cú lội ngược dòng ngoạn mục" chính là gia đình và niềm tin vào giá trị của việc học. "Học vì bản thân, vì thế hệ con cháu sau này và để có thể phụng sự quê hương", Trang chia sẻ.

Là nữ sinh người Khmer, Trang mong muốn sau này tiếp tục học lên thạc sĩ, xa hơn là có cơ hội tiếp cận các mô hình giáo dục tiên tiến ở nước ngoài trước khi trở về Việt Nam làm giảng viên.

Trang chia sẻ ước mơ: "Em mong mọi người nhớ đến mình là người luôn biết ơn những người đã trao cơ hội và sẵn sàng trao lại cơ hội ấy cho thế hệ sau. Nếu có thể giúp nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn người Khmer và các bạn có hoàn cảnh khó khăn, tin rằng tri thức có thể thay đổi cuộc đời thì đó mới là thành công lớn nhất đối với em".

Ông Bùi Đức Anh, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Phó trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Thủ Dầu Một, nhận xét: "Phan Thị Thu Trang là sinh viên có thành tích học tập nổi bật, luôn giữ thái độ nghiêm túc và tinh thần cầu tiến trong suốt quá trình học. Hoàn cảnh gia đình của Trang khá khó khăn nhưng em có ý thức vượt khó rất lớn, nhận thức tốt và trưởng thành hơn nhiều bạn cùng trang lứa. Em luôn học tập nghiêm túc và có tinh thần tự giác cao".

Theo ông Đức Anh, việc Trang trở thành thủ khoa đầu ra là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra. "Kết quả này vẫn khiến nhiều giảng viên bất ngờ bởi ngoài việc học tốt chuyên ngành, Trang còn đạt điểm rất cao ở các học phần đại cương. Trang giữ được kết quả xuất sắc ở nhiều môn học nên đạt GPA rất cao và trở thành thủ khoa đầu ra. Đó là thành quả xứng đáng cho sự cố gắng của em", ông Đức Anh nói.