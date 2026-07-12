Thủ khoa ngành y tiết lộ điều quan trọng hơn điểm số

Chia sẻ về thành tích đạt được, Lương cho biết bản thân rất bất ngờ. Khi mới vào môi trường ĐH, Lương chỉ mong theo kịp tiến độ chương trình học vì ai cũng biết ngành y có khối lượng kiến thức rất lớn. Mỗi năm học đều có những thử thách riêng, từ các môn khoa học cơ bản đến những đợt thực hành, thực tập lâm sàng.

Lương chưa từng đặt mục tiêu tốt nghiệp thủ khoa ngành y. Ngược lại, điều Lương luôn hướng đến phải học thật chắc, hiểu được bản chất vấn đề. Có lẽ chính việc tập trung vào từng mục tiêu nhỏ như vậy đã giúp bản thân chàng trai tích lũy được kết quả tốt theo thời gian.

Phạm Đức Lương rạng ngời trong ngày nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: NVCC

"Mình yêu ngành y từ nhỏ. Càng trưởng thành, mình nhận ra nghề y không chỉ chữa bệnh mà còn mang lại hy vọng cho người bệnh và gia đình họ. Điều đó khiến mình quyết tâm theo đuổi con đường này. Sau 6 năm học, dù biết nghề bác sĩ nhiều áp lực nhưng chưa bao giờ hối hận", Lương trải lòng.

Nói về bí quyết học tập, Lương cho rằng điều quan trọng nhất là duy trì học đều đặn mỗi ngày thay vì chờ đến sát kỳ thi mới bắt đầu ôn tập. Trong quá trình đi lâm sàng, Lương chủ động liên hệ những kiến thức đã học để phù hợp từng bệnh nhân cụ thể nên ghi nhớ lâu và hiểu sâu hơn.

Theo Lương, thay vì nhìn vào cả cuốn giáo trình dày cộm, thì bản thân sẽ chia từng phần nhỏ để hoàn thành từng ngày. "Nguyên tắc quan trọng nhất là không ngại hỏi khi chưa hiểu. Mình thường trao đổi với thầy cô, bạn bè hoặc tự tìm thêm tài liệu để hiểu sâu hơn", chàng trai bộc bạch.

Bên cạnh nỗ lực cá nhân, Lương cho biết còn có sự đồng hành của thầy cô và những người bạn kề vai sát cánh cùng học, cùng trực, thức đêm ôn thi. Nếu thiếu một trong những điều đó thì hành trình 6 năm sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trong quá trình 6 năm học, Lương cũng từng đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố.

Chặng đường phía trước, điều Lương hướng đến là trở thành một bác sĩ có chuyên môn vững vàng, luôn đặt người bệnh làm trung tâm. Đối với Lương, thành công không chỉ nằm ở danh hiệu, thành tích hay điểm số mà còn ở việc bệnh nhân có thể tin tưởng và an tâm khi được mình chăm sóc.

Sau 6 năm học, dù biết nghề bác sĩ nhiều áp lực nhưng Lương chưa bao giờ hối hận ẢNH: NVCC

Thạc sĩ Lê Hải Đăng, Phó giám đốc Trung tâm trải nghiệm và việc làm sinh viên, Bí thư Chi bộ 2, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết bắt đầu đồng hành với Lương từ năm 4 ĐH, đây cũng là thời điểm nam sinh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Theo thạc sĩ Đăng, trên giảng đường, Lương là lớp trưởng nghiêm túc, đoàn viên năng nổ, luôn chủ động trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Danh hiệu thủ khoa là một cột mốc rực rỡ, sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lương trong suốt những năm tháng qua.

"Dù chương trình y khoa rất nặng, vừa học lý thuyết vừa đi lâm sàng thực tế tại bệnh viện gần như chiếm kín lịch, nhưng Lương chưa bao giờ để áp lực ảnh hưởng đến phong độ học tập. Ngay từ những năm đầu, nhiều bạn trong khóa đã gọi vui Lương là "học bá" vì luôn duy trì thành tích xuất sắc, đồng thời tiên phong trong các hoạt động phong trào", thạc sĩ Đăng nói và kỳ vọng trong thời gian tới, Lương sẽ có những đóng góp, nghiên cứu giá trị cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và nền y học nước nhà.



