Tân thủ khoa ngành luật tiết lộ điều không ngờ phía sau bảng điểm xuất sắc

"Khi biết tin trở thành tân thủ khoa, mình thật sự rất bất ngờ và xúc động. Trong suốt 4 năm học, mình chỉ đặt mục tiêu hoàn thành tốt từng học phần, từng học kỳ chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành thủ khoa. Với mình, đây không chỉ là niềm vui của riêng bản thân mà còn là món quà dành cho gia đình, thầy cô và những người đã luôn đồng hành", Hằng chia sẻ.

Theo Hằng, trong những năm đầu đại học, cô tập trung xây dựng nền tảng kiến thức chuyên ngành. Khi có nền tảng vững hơn, nữ sinh chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật, hoạt động của khoa, đồng thời tìm cơ hội kiến tập, thực tập để tích lũy trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh kết quả thủ khoa, Hằng từng có 2 năm liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên giỏi, nhận học bổng ở 6 trong tổng số 8 học kỳ, 3 lần đoạt giải cuộc thi "Pháp luật và cuộc sống" do khoa tổ chức và có 2 bài báo khoa học đăng trên tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Nhìn lại hành trình đại học, Hằng cho biết điều khó nhất là cân bằng giữa việc học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác. Thay vì nghĩ đến mục tiêu quá lớn, Hằng chia nhỏ công việc và hoàn thành từng bước. Điều quan trọng nhất là giữ được kỷ luật của bản thân.

Nữ thủ khoa cho rằng điều quan trọng là duy trì thói quen học tập đều đặn ẢNH: NVCC

Với Hằng, thành tích không đến từ việc học ngày đêm hay "nước rút" trước kỳ thi. Nữ sinh cho rằng điều quan trọng là duy trì thói quen học tập đều đặn, chủ động tiếp cận kiến thức và hiểu bản chất vấn đề ngay từ trên giảng đường. "Mình không học dồn trước kỳ thi. Mình cố gắng học đều mỗi ngày, đọc tài liệu trước khi lên lớp và hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy. Với ngành luật, học thuộc lòng là chưa đủ, quan trọng nhất là hiểu bản chất của quy định pháp luật để có thể vận dụng vào thực tiễn", Hằng chia sẻ.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Vân, giảng viên Khoa Luật và Khoa học liên ngành, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, nhận xét: "Trong quá trình giảng dạy, tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần chủ động của Hằng. Không chỉ chăm chỉ tiếp thu kiến thức, Hằng còn tích cực đóng góp xây dựng bài trong các giờ học. Đó là tố chất của một sinh viên có năng lực tự học và khả năng phát triển rất tốt sau này", thạc sĩ Vân nhận xét.

Thạc sĩ Vân cho biết sau buổi bảo vệ khóa luận, chủ tịch hội đồng từng đề xuất giữ Hằng ở lại trường để đào tạo trở thành giảng viên. Tuy nhiên, nữ sinh lựa chọn theo đuổi định hướng nghề nghiệp riêng. "Tôi tôn trọng lựa chọn của em. Với nội lực, tư duy và tinh thần cầu tiến, tôi tin Hằng sẽ tiếp tục gặt hái thành công trên con đường mình đã chọn", cô Vân nói.

Sau khi tốt nghiệp, Hằng mong muốn làm việc trong môi trường chuyên môn để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và tiếp tục học tập. "Mình xem danh hiệu thủ khoa là một cột mốc chứ không phải đích đến. Mình vẫn còn rất nhiều điều phải học để trở thành một người làm nghề có năng lực và trách nhiệm", Hằng bày tỏ.