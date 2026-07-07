Nam sinh xuất sắc nhất đầu vào ‘ẵm’ luôn danh hiệu thủ khoa đầu ra

Lê Hiệp Nguyên, sinh viên ngành công nghệ thông tin, là tân cử nhân tốt nghiệp thủ khoa của Trường ĐH An Giang (ĐH Quốc gia TP.HCM). Với phong độ học tập được duy trì xuyên suốt nhiều năm học, chàng sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu tốt nghiệp thủ khoa, qua đó ấn định hành trình chinh phục tấm bằng cử nhân với cú đúp thành tích thủ khoa.

Lê Hiệp Nguyên, sinh viên ngành công nghệ thông tin, là tân cử nhân tốt nghiệp thủ khoa của Trường ĐH An Giang (ĐH Quốc gia TP.HCM) ẢNH: NVCC

Theo Nguyên, hành trình 4 năm ở ĐH của bản thân giống như một giấc mơ, ở đó có những sự quan tâm, giúp đỡ từ gia đình, thầy cô và bạn bè để Nguyên có thể đạt được danh hiệu thủ khoa. "Động lực từ gia đình, cùng các mối quan hệ xung quanh, kết hợp với niềm yêu thích học thuật và sự nỗ lực của bản thân đã giúp mình may mắn đạt được danh hiệu thủ khoa", Nguyên tự hào chia sẻ.

Bên cạnh danh hiệu thủ khoa kép, trong quá trình học tập, Hiệp Nguyên cũng gặt hái được nhiều thành tích khác, như giải nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong cuộc thi Tin học văn phòng thế giới - Viettel (MOSWC), giải khuyến khích vòng chung kết quốc gia nội dung Microsoft Word.

Đặc biệt, khi còn là sinh viên năm 3, Nguyên đã vinh dự được công bố bài báo khoa học quốc tế đăng trên nền tảng của nhà xuất bản Springer. Nguyên tâm sự: "Mình may mắn được thầy trưởng khoa hướng dẫn, gợi ý hướng nghiên cứu. Được làm việc với thầy giúp mình phát triển thêm về khả năng học thuật trong lĩnh vực chuyên môn. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của thầy, mình được xuất bản bài báo trong hội thảo khoa học mà mình tham dự cùng thầy".

Nguyên luôn tích cực trong các hoạt động Đoàn - Hội ẢNH: NVCC

Ngoài thành tích học tập, Nguyên còn là sinh viên duy nhất của tỉnh An Giang được khen thưởng danh hiệu Sao tháng Giêng năm 2026, cho thấy những đóng góp tích cực của chàng sinh viên trong các hoạt động phong trào Đoàn – Hội. Để cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động phong trào, Nguyên cho biết bản thân luôn lập kế hoạch để phân chia thời gian hiệu quả. Ngoài ra, tham gia công tác Đoàn - Hội cũng góp phần bổ trợ thêm những kỹ năng mềm, tạo cho bản thân Nguyên cơ hội rèn luyện kiến thức chuyên môn và làm việc nhóm. Vì thế, quá trình học tập và rèn luyện diễn ra khá suôn sẻ và luôn được nam sinh giữ cân bằng.

Đồng hành cùng Nguyên trong suốt những năm ở giảng đường đại học, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Minh, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH An Giang, cho biết Nguyên là sinh viên hòa đồng, tích cực giúp đỡ bạn bè và tham gia sôi nổi các hoạt động phong trào Đoàn - Hội, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng môi trường học tập năng động, đoàn kết.

"Tôi kỳ vọng Nguyên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu, không ngừng cập nhật tri thức mới. Thành tích thủ khoa là dấu mốc đáng tự hào, mở ra chặng đường mới nhiều cơ hội và thách thức. Tôi tin Nguyên sẽ tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh học tập ở môi trường học thuật và nghề nghiệp cao hơn. Đồng thời trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho thế hệ kế cận", thạc sĩ Minh chia sẻ.

Nguyên cho biết bản thân luôn nhận thức rõ vai trò của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới, trong thời gian sắp tới sẽ cố gắng áp dụng những kiến thức chuyên môn của bản thân để cống hiến và phát triển cộng đồng, xã hội.