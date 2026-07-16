Nữ sinh Việt để lại ấn tượng sâu sắc với giảng viên xứ sở Bạch Dương

Điểm 10 tuyệt đối tiếng Nga và cơ duyên đến với xứ sở Bạch Dương

Nữ sinh ấy là Lê Ngọc Phương Thảo, tân cử nhân ngành truyền hình tại Học viện Điện ảnh và Truyền hình quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga). Hành trình đến với nước Nga được Thảo xem như mối lương duyên, bên cạnh đó sự nỗ lực và cố gắng của chính Thảo đã tạo nên hành trình học tập đáng nhớ tại Nga.

Nguyện vọng du học Nga được Thảo nuôi dưỡng từ những năm học chuyên Nga tại Trường THPT chuyên Thái Nguyên. Giải 3 trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tiếng Nga cùng điểm 10 tuyệt đối ngôn ngữ này trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã mở ra cơ hội giúp Thảo hiện thực hóa mục tiêu du học.

Thảo đã có một hành trình học tập đáng nhớ tại Liên bang Nga ẢNH: NVCC

Theo Thảo, điều kiện quan trọng cho tấm vé du học chính là danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia. "Mỗi ngày, mình và các bạn trong đội tuyển học từ 2 đến 3 ca tiếng Nga, đến tối về ký túc xá lại tiếp tục ôn lại các bài tập. Tất cả đều lặp đi lặp lại và diễn ra trong thời gian khoảng 2 tháng. Tuy căng thẳng nhưng được nhà trường và gia đình quan tâm, tạo nhiều động lực để mình toàn tâm toàn ý cho việc ôn luyện", Thảo tâm sự.

Chính nhờ những nguồn động viên và điều kiện học tập chất lượng xuyên suốt quá trình ôn luyện, Thảo đoạt giải 3 ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tiếng Nga. Giải thưởng này góp phần giúp Thảo thêm tự tin trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với hành trang tích lũy là giải thưởng cấp quốc gia trước đó, nút thắt về áp lực tâm lý đã được cởi bỏ, giúp Thảo tập trung hoàn thành kỳ thi với tổng điểm tổ hợp D02 (toán, ngữ văn, tiếng Nga) đạt 27 điểm, trong đó tiếng Nga đạt điểm 10 tuyệt đối.

"Tiếng Nga là một trong những môn thi cuối, sau khi hoàn thành bài thi, dù có đôi chút lo lắng về sai số trong bài thi nhưng mình khá tự tin đạt điểm tuyệt đối với những đáp án mà bản thân lựa chọn", Thảo nói thêm.

Theo Phương Thảo, từ khi nhận được học bổng du học, mục tiêu lớn nhất của cô là trở về để phục vụ đất nước ẢNH: NVCC

Chia sẻ về hành trình 5 năm du học tại Nga, Thảo cho biết việc được học và rèn luyện tiếng Nga từ những năm THPT đã giúp bản thân có thêm nhiều lợi thế khi giao tiếp với giảng viên và bạn bè tại trường. "Đôi khi học trên trường mình cũng không cập nhật được toàn bộ kiến thức, khả năng lưu loát khi giao tiếp với giảng viên và bạn bè chính là bí quyết hiệu quả mà mình áp dụng trong suốt quãng thời gian học tập tại Nga", Thảo bật mí.

Để lại nhiều ấn tượng với giảng viên Nga

Nhận xét về Thảo, thạc sĩ Kostantin Kimovich Guzinov, giảng viên Khoa Công nghệ truyền thông, Học viện Điện ảnh và Truyền hình quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga), cho biết: "Trong nhiều năm giảng dạy, Thảo là một trong những sinh viên để lại trong tôi ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Tinh thần ham học hỏi, sự chăm chỉ và ý thức trách nhiệm cao của Thảo là phẩm chất đáng quý. Mặc dù phải học tập ở một đất nước khác, bằng một ngôn ngữ khác và môi trường văn hóa hoàn toàn mới, Thảo chưa bao giờ ngại khó khăn mà luôn nỗ lực để hiểu vấn đề một cách sâu sắc nhất. Bên cạnh đó, Thảo luôn cởi mở, thân thiện và thái độ luôn tôn trọng thầy cô cũng như bạn bè. Theo tôi, những phẩm chất ấy không kém phần quan trọng so với kiến thức chuyên môn. Thảo là một sinh viên rất đáng tự hào của Việt Nam tại trường".

Thảo mong muốn lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện mang giá trị tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế ẢNH: NVCC

Theo học tại Saint Petersburg, thành phố đặc biệt trong mối quan hệ ngoại giao thân tình giữa 2 nước Việt - Nga đã góp phần giúp Thảo lên ý tưởng và thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Thảo cho biết: "Đề tài mình triển khai mang tên "Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành phố Saint Petersburg, 100 năm tình bạn và ký ức". Bài làm được thực hiện không chỉ bản giấy mà còn là phóng sự. Tại Saint Petersburg, có bảo tàng và tượng đài Bác được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Bác đặt chân đến nơi đây. Trong phóng sự, mình khai thác chủ yếu về bảo tàng, tượng đài Bác và mối quan hệ giữa Bác và thành phố này".

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, đề tài của Thảo nhận về điểm xuất sắc cùng những lời khen từ giảng viên trong hội đồng. Thảo tự hào chia sẻ: "Các thầy cô nhận xét mình nghiêm túc và chuẩn bị cho đề tài này từ rất lâu, có sự am hiểu và thực hiện đề tài vô cùng trơn tru".

Theo Phương Thảo, từ khi nhận được học bổng du học, mục tiêu lớn nhất của cô là trở về để phục vụ đất nước. "Những kiến thức trong suốt 5 năm mình tích lũy được ở Nga sẽ ý nghĩa hơn khi mình trở về quê nhà và cống hiến", Thảo tâm sự.

Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân, là người trẻ trong thời đại phát triển mới của đất nước, Thảo khẳng định, bản thân luôn cần trau dồi, học hỏi không ngừng và mong muốn lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện mang giá trị tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.