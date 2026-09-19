Không phải cứ có đất là được lắp điện mặt trời

Theo Cục Điện lực, các nguồn điện mặt trời lắp đặt trên công trình sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ được thực hiện trình tự, thủ tục phát triển (thông báo hoặc đăng ký) giống như nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Các nguồn điện này được bán sản lượng điện dư không quá 10% sản lượng điện thực phát theo quy định.

Tuy nhiên, hệ thống điện mặt trời không phải điện mặt trời mái nhà lắp đặt trên diện tích đất sử dụng kết hợp đa mục đích phải tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cục Điện lực lưu ý, điều kiện và thủ tục chứng minh về điều kiện đất sử dụng kết hợp đa mục đích không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về điện lực. Do đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu quy định pháp luật về đất đai và lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai về việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích để thực hiện đúng quy định.

Như vậy, việc có diện tích đất không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể ngay lập tức lắp đặt điện mặt trời. Trước khi triển khai, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo pháp luật đất đai, bên cạnh các quy định liên quan đến phát triển nguồn điện.

Nguồn điện mặt trời trên công trình sử dụng đất kết hợp đa mục đích được bán sản lượng điện dư không quá 10% sản lượng điện thực phát Nguyên Nga

Các hướng dẫn của Cục Điện lực căn cứ theo Nghị định 58, Nghị định 243 và Văn bản hợp nhất 52 của Bộ Công thương.

Trước đó, Hiệp hội Năng lượng tái tạo TP.HCM có văn bản gửi Cục Điện lực đề nghị làm rõ việc áp dụng khoản 4 điều 13 Nghị định 58 trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp có nhu cầu phát triển điện mặt trời nhưng diện tích mái hiện hữu hạn chế.

Hiệp hội nêu hai trường hợp thực tế. Đó là doanh nghiệp có diện tích đất trống trong khuôn viên nhà máy, cơ sở sản xuất và muốn lắp hệ thống điện mặt trời bằng kết cấu, giá đỡ trên mặt đất để tự sản xuất, tự tiêu thụ, trong khi vẫn duy trì mục đích sử dụng đất chính.

Trường hợp thứ hai là doanh nghiệp có hồ chứa nước phục vụ sản xuất, hồ điều hòa, hồ kỹ thuật hoặc mặt nước nhân tạo trong phạm vi công trình và muốn lắp hệ thống điện mặt trời nổi trên phao, sử dụng một phần diện tích mặt nước nhưng không san lấp, không làm mất hoặc thay đổi chức năng chính của hồ.

Hiệp hội cũng đề nghị Cục Điện lực làm rõ liệu khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về sử dụng đất kết hợp đa mục đích, các nguồn điện mặt trời nêu trên có được áp dụng trình tự, thủ tục như điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ hay không.

Đáng chú ý, Cục Điện lực cũng làm rõ việc lắp đặt hệ thống pin lưu trữ (BESS) từ nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không làm thay đổi loại hình nguồn điện. Theo đó, hệ thống lưu trữ được tích điện từ nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ vẫn được xác định theo loại hình nguồn điện mặt trời mái nhà và thực hiện trình tự, thủ tục phát triển theo quy định tại Nghị định 58.







