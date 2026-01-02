Không phải Đà Lạt, đây là điểm đến trong nước khách Việt yêu thích nhất

Ở thị trường nội địa, theo ứng dụng đặt phòng Booking.com, khách Việt vẫn duy trì sự quan tâm đồng đều giữa các đô thị lớn và các điểm đến nghỉ dưỡng, phản ánh cả nhu cầu đi lại lẫn mong muốn nghỉ dưỡng của khách.

TP.HCM và Hà Nội tiếp tục là những điểm đến hàng đầu nhờ sự thuận tiện trong di chuyển với vai trò là các đầu mối giao thông quan trọng. Trong khi đó, các điểm đến ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu và Phú Quốc được ưa chuộng cho những kỳ nghỉ ngắn ngày và thư giãn. Hội An, Huế, Đà Lạt và Mũi Né cũng góp mặt trong top 10, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách đối với các điểm đến giàu giá trị di sản, thiên nhiên nhưng vẫn giữ nhịp sống chậm rãi.

Trình diễn dù lượn có động cơ trên biển Đà Nẵng ẢNH: N. TÚ

Trong top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ở nội địa, Phú Quốc và Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất về lượt tìm kiếm nơi lưu trú so với cùng kỳ năm ngoái (lần lượt tăng 76 và 72%). Bên ngoài danh sách top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước, Cam Ranh nổi lên như một điểm đến mới nổi cho du khách Việt, với mức tăng hơn 60% về lượt tìm kiếm, theo sau là Đồng Hới (tăng 58%), Mai Châu (tăng 40%) và Mũi Né (tăng 30%) so với năm 2024.

Dưới đây là 10 điểm đến trong nước khách Việt Nam quan tâm nhất năm 2025:

1.Đà Nẵng

2.TP.HCM

3.Hà Nội

4.Đà Lạt

5.Nha Trang

6.Vũng Tàu

7.Phú Quốc

8.Hội An

9.Huế

10.Mũi Né

Đối với du lịch quốc tế, du khách Việt có xu hướng ưu tiên các chuyến đi gần và không quá dài ngày, với 80% các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Top 10 gồm: Bangok, Singapore, Kuala Lumpur, Tokyo, Seoul, Hồng Kông, Chiang Mai, Đài Bắc, Paris, Osaka.