Du lịch Tin tức - Sự kiện

Không phải Đà Lạt, đây là điểm đến trong nước khách Việt yêu thích nhất

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
02/01/2026 09:05 GMT+7

Danh sách 10 điểm đến trong và ngoài nước được khách Việt yêu thích nhất năm qua, thông qua lượt tìm kiếm và đặt phòng trong năm 2025 vừa được công bố.

Ở thị trường nội địa, theo ứng dụng đặt phòng Booking.com, khách Việt vẫn duy trì sự quan tâm đồng đều giữa các đô thị lớn và các điểm đến nghỉ dưỡng, phản ánh cả nhu cầu đi lại lẫn mong muốn nghỉ dưỡng của khách.

TP.HCM và Hà Nội tiếp tục là những điểm đến hàng đầu nhờ sự thuận tiện trong di chuyển với vai trò là các đầu mối giao thông quan trọng. Trong khi đó, các điểm đến ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu và Phú Quốc được ưa chuộng cho những kỳ nghỉ ngắn ngày và thư giãn. Hội An, Huế, Đà Lạt và Mũi Né cũng góp mặt trong top 10, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách đối với các điểm đến giàu giá trị di sản, thiên nhiên nhưng vẫn giữ nhịp sống chậm rãi.

Không phải Đà Lạt, đây là điểm đến trong nước thu hút khách Việt nhất - Ảnh 1.

Trình diễn dù lượn có động cơ trên biển Đà Nẵng

ẢNH: N. TÚ

Trong top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ở nội địa, Phú Quốc và Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất về lượt tìm kiếm nơi lưu trú so với cùng kỳ năm ngoái (lần lượt tăng 76 và 72%). Bên ngoài danh sách top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong nước, Cam Ranh nổi lên như một điểm đến mới nổi cho du khách Việt, với mức tăng hơn 60% về lượt tìm kiếm, theo sau là Đồng Hới (tăng 58%), Mai Châu (tăng 40%) và Mũi Né (tăng 30%) so với năm 2024.

Dưới đây là 10 điểm đến trong nước khách Việt Nam quan tâm nhất năm 2025:

1.Đà Nẵng

2.TP.HCM

3.Hà Nội

4.Đà Lạt

5.Nha Trang

6.Vũng Tàu

7.Phú Quốc

8.Hội An

9.Huế

10.Mũi Né

Đối với du lịch quốc tế, du khách Việt có xu hướng ưu tiên các chuyến đi gần và không quá dài ngày, với 80% các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Top 10 gồm: Bangok, Singapore, Kuala Lumpur, Tokyo, Seoul, Hồng Kông, Chiang Mai, Đài Bắc, Paris, Osaka.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
