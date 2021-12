Không phải ‘mang tiền về cho mẹ’, đây mới là điều tuyệt vời nhất của năm cũ

Hãy cùng lắng nghe những tâm sự của những người trẻ ở các lĩnh vực. Họ đã làm được gì nhiều nhất trong năm cũ 2021 để thấy mình còn may mắn, hạnh phúc? Họ ước mơ điều gì trong năm mới?

Huỳnh Thục Minh Vy, lớp 11CV2, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM: “Nếu coi năm 2021 là một thước phim, mình sẽ có nhiều tiếc nuối khi nhìn lại. Dịch bệnh căng thẳng, nhiều dự định của mình vẫn còn dang dở hoặc con số 0 tròn trĩnh. Tuy vậy, mình vẫn cảm ơn năm cũ và tự hào về những thành tựu nhỏ bé mà mình đã đạt được trong những ngày ở nhà".

"Mình được rèn luyện ngoại ngữ và có nhiều thời gian hơn cho bộ môn mình yêu thích. Mình trưởng thành hơn nhờ vào việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, CLB, dự án ở trường, có nhiều thời gian bên gia đình và những người mình thương yêu hơn, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn qua việc tập thể dục, nghỉ ngơi đúng giờ giấc", Minh Vy chia sẻ.

Nữ sinh kể thêm: "Qua đợt dịch này, mình nhận ra rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sức khoẻ, sự bình tâm để đối mặt với những thử thách bất ngờ ập tới. Mình mong mọi người đón một năm mới 2022 an khang, khỏe mạnh, để tất cả đều vững bước trên đường đời”.

Bùi Văn Phát, Phó Bí thư Đoàn thanh niên P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM bộc bạch với phóng viên Báo Thanh Niên: “Năm 2021 có lẽ là năm nhiều thử thách, khó khăn nhất với tôi khi mới xuất ngũ, về lại thành phố và đối mặt nhiều áp lực trong cuộc sống, đại dịch hoành hành, tôi và gia đình đều có thời gian phải đi cách ly, thay đổi môi trường công việc. Nhưng điều tuyệt vời nhất, đó là dù khó khăn, tôi vẫn giữ sự nhiệt huyết trong trái tim, đam mê và chất riêng của con người mình. Tôi vẫn làm những công việc mình yêu thích"





Phát nói: "Khi tôi là tình nguyện viên chống dịch, tôi gặp nhiều anh chị tình nguyện viên khác quên mình vì người khác, tôi lại thấy mình máu lửa như ngày nào, với mong muốn được làm nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. Điều này giúp tôi vững bước vào năm mới 2022 - một năm có nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Đại hội Đoàn các cấp”.

“Mong ước lớn nhất của tôi trong năm 2022 là Covid-19 mau tan đi, để cuộc sống xung quanh trở lại bình thường, hồi sinh, để tất cả mọi người trẻ tiếp tục trải nghiệm, cống hiến, làm được nhiều điều ý nghĩa cho xã hội, truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Và những thủ lĩnh Đoàn như chúng tôi thực hiện được nhiều dự án, kế hoạch còn đang dang dở, để tổ chức Đoàn luôn là người bạn tin cậy của thanh niên”, Phát chia sẻ.

Còn Kiều Thị Thùy Dung, lớp 11CV2, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, tâm sự: “Năm 2021 trôi qua thật nhanh và đây là năm rất đặc biệt với mình. Nhiều điều mình chưa thực hiện được do dịch bệnh. Song, sau tất cả, mình vẫn cảm thấy hài lòng, may mắn vì đến bây giờ, mình cùng gia đình, bạn bè, những người mình quen biết vẫn còn khỏe mạnh, bình an. Mình trưởng thành hơn, khám phá được nhiều điều hơn về bản thân trong thời gian giãn cách xã hội. Đây còn là dịp mình biết trân quý sức khỏe, tình cảm gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Năm cũ đã sắp qua rồi. Mình ước mong năm mới thật bình an, hạnh phúc tới với tất cả mọi người”.