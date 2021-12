Cô gái Việt hồi hương trên chuyến bay có bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron

Đây cũng chính là chuyến bay có bệnh nhân Covid-19 là người Việt Nam nhập cảnh bị nhiễm biến chủng Omicron và đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Chờ đợi 4 tiếng làm thủ tục nhập cảnh

Nguyễn Mai, 33 tuổi, làm việc tại một ngân hàng tại Hà Nội trước khi giành học bổng Chevening của Chính phủ Anh, theo học chương trình thạc sĩ tại ĐH Queen Mary London (từ tháng 9.2020 - 12.2021).

Kết thúc chương trình học, Mai muốn trở về nước nhưng gặp nhiều khó khăn do đường bay thương mại quốc tế giữa Anh và Việt Nam chưa được mở lại vì dịch Covid-19. Do đó, cô phải tìm các chuyến bay hồi hương (chuyến bay charter, do công ty du lịch thuê nguyên chuyến bay của hãng hàng không - PV).

Tham khảo khắp các diễn đàn của du học sinh Việt Nam tại Anh và tìm hiểu những công ty du lịch bán vé máy bay cho chuyến bay hồi hương, Mai đã mua được vé trọn gói bao gồm vé máy bay, thủ tục xét nghiệm, cách ly tại khách sạn.

“Giá này cao hơn khoảng 3 lần so với giá vé chuyến bay thương mại thông thường. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh, đi lại khó khăn, tôi chấp nhận và chỉ mong chuyến bay suôn sẻ, an toàn là không mong gì hơn. Du học sinh, người lao động nước ngoài về nước nên lưu ý chọn mua vé từ công ty uy tín, tham khảo nhiều nguồn thông tin, cẩn trọng khi chuyển khoản tiền đặt cọc cũng như tiền đặt vé để tránh bị lừa đảo”, Mai chia sẻ.

Ngày 19.12, chuyến bay cất cánh từ sân bay Heathrow, London với những hồi hộp của hơn 100 công dân người Việt đã lâu rồi chưa được về nước. Mai cho hay, ai cũng trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn tay, giữ khoảng cách với người bên cạnh và không tụ tập đông người.

“Trước chuyến bay, chúng tôi nhắc nhở nhau phải tìm hiểu kỹ các thủ tục cần chuẩn bị trước khi check-in, như phải có giấy xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR trong 72 giờ, chuẩn bị mã QR của Bộ Y tế Việt Nam để khai báo y tế, làm thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm thời gian”, Mai nói.

Sau 12 giờ bay, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Mai kể: “Về tới Việt Nam, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi mất hơn 4 giờ chờ làm thủ tục nhập cảnh, trước khi di chuyển bằng ô tô tới khách sạn tại Thanh Hóa để cách ly".

Lúc đó, ga quốc tế của sân bay Nội Bài vắng ngắt, không có hàng quán bán đồ ăn nhưng may mắn là Mai có mang theo đồ ăn nhẹ. "Vì thế, nếu tham gia các chuyến bay hồi hương, du học sinh nên tuyệt đối tuân thủ 5K, chuẩn bị thêm nước, đồ ăn nhẹ để phòng trong trường hợp làm thủ tục lâu tại sân bay”, nữ thạc sĩ học tại Anh cho hay.

Về cùng chuyến bay với người nhiễm biến thể Omicron

Hôm 26.12, Mai hoàn thành 7 ngày cách ly tập trung tại Thanh Hóa và cô đang trong thời gian cách ly tại nhà riêng thêm 7 ngày. Kỷ niệm không thể nào quên của nữ du học sinh là bị “tào tháo rượt” sau 4 bữa ăn ở khu cách ly, buộc cô phải "chống đói" bằng mì gói.





“Tôi đã sụt gần 4 kg và cũng chưa hết hồi hộp khi mẫu gộp của cả đoàn có người dương tính với Covid-19. Do đó, mọi người phải xét nghiệm lại lần nữa, ngay trong đêm. Rất may mắn tôi đều âm tính”, Mai kể.

Đến ngày 28.12, Mai và nhiều hành khách biết tin trên chính chuyến bay hồi hương có người bị nhiễm biến chủng Omicron và đã được đưa đi cách ly ngay khi xuống sân bay và đang được điều trị tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Hà Nội.

Mai chia sẻ: “Mấy ngày qua, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm của đồng nghiệp, lễ tân ở khu dân cư nơi mình đang ở cho tới bà con, bạn bè, họ hàng và y tế địa phương hẹn xuống lấy mẫu định kỳ".

Cô gái hài hước kể thêm nhân viên lễ tân thường xuyên hỏi “chị có đi đâu ra ngoài không?”. "Tôi chỉ biết đáp lại là tôi đang cách ly ở nhà, tôi vẫn khỏe và luôn âm tính. Tôi chỉ mong thật mau chóng kết thúc chuỗi ngày cách ly, để ra ngoài hít thở khí trời và được đi cắt tóc thôi”, Mai nói.

Mong một năm mới vạn sự bình yên

Trong thời gian là học thạc sĩ, Mai tham gia nhiều hoạt động của cộng đồng người Việt Nam khởi nghiệp tại Anh, bao gồm hệ sinh thái khởi nghiệp Vspace, chuyên hỗ trợ những người trẻ trong nước. Khi trở về Việt Nam, cô vẫn tham gia các chương trình này, tổ chức những buổi hội thảo trực tuyến (webinar) giúp bạn trẻ có được những lời khuyên hữu ích khi khởi nghiệp trong và sau dịch.

Tết Nguyên đán năm ngoái, Mai đang ở Anh. Lúc đó, thủ đô London cũng đang bị lockdown (phong tỏa) vì dịch Covid-19 nên cô cùng các du học sinh người Việt tại Anh đón tết trực tuyến, qua những màn hình máy tính, điện thoại.

Chuyến bay hồi hương giúp Mai được về quê ăn tết, đoàn viên cùng gia đình ở Việt Nam. Cô cho biết gia đình chồng mình ở Hà Nội, còn bố mẹ đẻ tại H.Hưng Hà, Thái Bình, tất cả mọi người ở quê đều đang mong ngóng được đón con gái sau hơn 1 năm xa cách.

“Không gì vui bằng cái tết được đoàn tụ cùng người thân. Tôi rất hồi hộp, vì từ giờ đến tết không biết tình hình dịch bệnh như thế nào, quy định di chuyển về quê có khó khăn không. Ước mong lớn nhất của tất cả chúng tôi là một năm mới 2022 vạn sự bình yên, không còn lo lắng về dịch bệnh để phục hồi phát triển kinh tế, trẻ em được thoải mái đến trường. Đó sẽ là một mùa xuân đáng nhớ nhất”, cô gái làm ở ngân hàng giành học bổng Chevening vừa về quê trên chuyến bay hồi hương bộc bạch.