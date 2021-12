Tình hình Covid-19 hôm nay 27.12: TP.HCM lý giải ca nhiễm liên tục giảm trong tuần qua

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Xác định biến chủng Omicron thông qua giải trình tự gen, không phải xét nghiệm RT-PCR. Trưa 27.12, Trung tâm Báo chí TP.HCM phát đi thông báo liên quan đến tin đồn về 1 người dân ở TP.HCM bị nhiễm Covid-19 biến chủng Omicron sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện FV. Sở Y tế TP.HCM khẳng định nội dung này là sai sự thật, giấy xác nhận lan truyền là giả mạo. Đến nay, thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm biến chủng mới Omicron. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, muốn biết ca mắc thuộc biến chủng gì phải trải qua quy trình giải mã trình tự gen, không thể chỉ với xét nghiệm RT-PCR mà có thể xác định được.

Cũng trong sáng nay, Bệnh viện FV đã có báo cáo nhanh về sự việc này, trong đó khẳng định không cấp “Giấy xác nhận dương tính với Covid-19 bằng kỹ thuật PCR” mà chỉ cấp “Giấy xác nhận âm tính với Covid-19 bằng kỹ thuật PCR”. Bệnh viện này cũng chỉ ra điểm bất thường trong giấy xác nhận giả mạo vừa thiếu, vừa thừa nhiều thông tin không phù hợp với mẫu của bệnh viện. Mặt khác, hiện bệnh viện này cũng chưa có sinh phẩm (bộ kit) xét nghiệm tìm Omicron.

TP.HCM không vì thành tích mà báo giảm số ca mắc Covid-19. Chiều 27.12, tại buổi họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, phóng viên đặt câu hỏi về tín hiệu khả quan khi số ca mắc mới những ngày gần đây có xu hướng giảm. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết từ sau giãn cách, thành phố không thay đổi phương pháp xét nghiệm tầm soát F0 trong trường học, doanh nghiệp, cộng đồng, bệnh viện... Do đó, số ca F0 ghi nhận mới giảm thì có nghĩa là dịch bệnh có dấu hiệu giảm. Dù vậy, dịch bệnh giảm hay không còn dựa vào so sánh với tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong.

Trước câu hỏi của phóng viên liệu con số báo cáo ca nhiễm hằng ngày của TP.HCM có thật hay không, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 cho biết con số báo cáo của Sở Y tế là thật, dựa vào các đối tượng được phát hiện theo quy trình xét nghiệm tầm soát người có nguy cơ cao, học sinh đi học, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện… “Không vì thành tích mà thành phố giảm xuống”, ông Hải khẳng định, đồng thời cho biết đây là số ca nhiễm mà ngành y tế nắm được, không bao gồm những người nhiễm mà không được phát hiện. Ngày 26.12, TP.HCM có 544 ca mắc Covid-19, đứng thứ 10 cả nước và chỉ có 36 ca tử vong trong ngày. Hôm qua cũng là ngày thứ 7 liên tiếp TP.HCM có số ca mắc Covid-19 dưới 1.000.

Kon Tum khẩn trương rà soát các gói thầu mua sắm kit test Covid-19 của Việt Á. Ngày 27.12, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã có văn bản gửi các sở ban ngành trên địa bàn về việc khẩn trương rà soát lại gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở KH-ĐT và các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (trước 31.12.2021) đối với các gói thầu đã mua sắm kit test Covid-19 tại Công ty Việt Á.

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết vẫn đang đôn đốc Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo và cung cấp toàn bộ hồ sơ đấu thầu thuốc đầy đủ. Khi có kết quả, sở này sẽ thông tin đến báo chí và dư luận.

Công an nắm thông tin việc mua kit test Covid-19 Việt Á tại Quảng Trị. Ngày 27.12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho hay đến thời điểm này, Bộ Công an chưa đến tìm hiểu việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Trị và Sở Y tế mua sắm kit test của Công ty Việt Á. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị có đến khảo sát, nắm thông tin liên quan đến việc mua sắm kit test Covid-19 Việt Á. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị CDC Quảng Trị cung cấp đầy đủ các hồ sơ.





Theo vị lãnh đạo này, trong ngày 26.12, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu báo cáo các thông tin liên quan đến việc mua hơn 30 tỉ đồng kit test Việt Á. Hiện Sở Y tế đang hoàn thiện báo cáo để gửi UBND tỉnh. Trước câu hỏi về những lùm xùm chuyện “lại quả” tại các tỉnh khác khi mua kit test Việt Á, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, nói bản thân ông không dính dáng gì tới việc này.

Làm rõ trách nhiệm của Bộ KH-CN, Bộ Y tế liên quan vụ Việt Á. Sáng 27.12, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 11 khóa IX. Tại hội nghị, ông Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng, nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước làm rõ vi phạm, đến mức phải xử lý theo quy định pháp luật thì phải xử lý nghiêm minh với những cơ quan, tổ chức có liên quan tới vụ Việt Á.

“Cụ thể là làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Y tế liên quan tới việc Công ty Việt Á sản xuất và nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 để trục lợi. Đồng thời, phải làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã đề xuất để khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Công ty Việt Á liên quan tới vụ việc như một sự thừa nhận, có biểu hiện của sự bao che, tạo điều kiện cho Việt Á thực hiện việc làm sai trái này, lừa dối nhân dân, tham nhũng tiền của nhà nước; các CDC, bệnh viện, trung tâm y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đã cấu kết với Việt Á để tham nhũng hàng tỉ tới hàng chục tỉ đồng của nhà nước”, ông Trình nêu kiến nghị.

40 học sinh TP.HCM mắc Covid-19 sau 2 tuần học trực tiếp. Thông tin này được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM công bố tại buổi họp báo định kỳ, chiều nay 27.12 khi phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề học sinh mắc Covid-19 khi đến trường. Cụ thể, sau 2 tuần học trực tiếp, ngành giáo dục TP.HCM ghi nhận 47 F0, bao gồm 40 học sinh, 7 giáo viên tại các trường học tại 15 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM.

“Tất cả học sinh phát hiện mắc Covid-19 đều được xử lý theo quy trình và thông báo về cho phụ huynh. Do đó, phụ huynh rất an tâm cho học sinh tiếp tục đến trường. Hiện việc học vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch, học sinh lớp 9 và lớp 12 vẫn đi học”, ông Hải cho biết.

Tây Ninh tiêm phủ vắc xin Covid-19 mũi 3. Theo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Tây Ninh, đến nay địa phương này đã tiêm được gần 1,8 triệu liều vắc xin trên tổng số hơn 2 triệu liều vắc xin Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ. Trong đó, mũi 1 với 911.868 liều, mũi 2 với 847.340 liều và mũi 3 với 36.920 liều. Riêng tổng số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 126.758 liều (mũi 1 với 100.563 liều và mũi 2 là 26.195 liều).

Trước đó, tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ngày 24.12, UBND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung cho tỉnh 796.738 liều vắc xin để tiêm mũi bổ sung và mũi 3 (cụ thể trẻ em 12 - 17 tuổi cần bổ sung 105.438 liều vắc xin Pfizer và người từ 18 tuổi trở lên cần 691.300 liều).