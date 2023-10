Không phải Mỹ hay Trung Quốc, đây là nơi 'cứu' du lịch thế giới hậu Covid

Theo số liệu của UN WTO, khách du lịch trong tháng 7.2023 chỉ thấp hơn 10% so với con số cùng tháng năm 2019 và là mức giảm nhỏ nhất kể từ năm 2020.



Không phải Trung Quốc hay Mỹ, hai thị trường khách quốc tế đông nhất thế giới, đóng góp mạnh vào sự hồi phục của du lịch toàn cầu. Các nước Trung Đông, bao gồm Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã thúc đẩy sự phục hồi tổng thể, theo Nikkei Asia. Sự phục hồi vẫn tương đối chậm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Đông trở thành khu vực duy nhất đạt mức tăng trưởng kỷ lục so với năm 2019 SCMP

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm đã vượt quá mức cùng kỳ giai đoạn 2019 lên 20%, khiến Trung Đông trở thành khu vực duy nhất đạt mức tăng trưởng kỷ lục so với năm 2019. "Khu vực Trung Đông chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ nhất về du lịch và là khu vực đầu tiên trên thế giới phục hồi vượt mức trước đại dịch"- HSBC nhận xét.

Du khách ngắm hoàng hôn "bên rìa thế giới", điểm đến nổi tiếng ở Ả Rập Xê Út WL

Số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Ả Rập Xê Út đã tăng khoảng 5,8 triệu người so với mức năm 2019. Trong thời gian diễn ra Hajj, cuộc hành hương của người Hồi giáo đến Mecca năm nay, quốc gia này đã tiếp nhận số lượng người hành hương lớn hơn đáng kể số lượng người hành hương từ năm 2020 đến năm 2022. Sự gia tăng đột biến trong thời gian diễn ra lễ Hajj đã khiến tổng số khách du lịch nước ngoài trong tháng 6 vượt mức năm 2019 hơn 200%.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar và Jordan cũng góp phần vào sự gia tăng lượng khách du lịch nước ngoài nói chung của khu vực. Các sự kiện quốc tế, bao gồm Expo 2020 Dubai, được tổ chức từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 và Giải bóng đá thế giới 2022 tại Qatar đã thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài đến khu vực và dòng vốn đổ vào vẫn được nâng cao.

Ngược lại với Trung Đông, sự phục hồi của khách du lịch nước ngoài diễn ra chậm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lượng khách từ tháng 1 đến tháng 7 vẫn thấp hơn 39% so với năm 2019 trong đó Hồng Kông và Đài Loan đều giảm hơn 50% so với năm 2019. Sự phục hồi về số lượng khách du lịch cũng chậm ở Thái Lan, một quốc gia du lịch lớn ở châu Á do nền kinh tế Trung Quốc yếu hơn.

Điều đáng chú ý là các nước Trung Đông đang nỗ lực thúc đẩy lượng khách du lịch nước ngoài, nhằm đưa ngành này phát triển thành ngành công nghiệp mũi nhọn.

Chính phủ Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu tăng mức đóng góp của ngành du lịch vào tổng sản phẩm quốc nội lên 10% và tạo ra 1,6 triệu việc làm vào năm 2030 theo Tầm nhìn Saudi 2030, một chương trình nhằm giúp đất nước thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Vì lý do này, kể từ năm 2019, Ả Rập Xê Út đã nỗ lực phát triển một môi trường tạo điều kiện thu hút khách du lịch nước ngoài. Các biện pháp bao gồm cấp thị thực du lịch và thành lập Bộ Du lịch.

Du khách tham quan "Ngôi làng toàn cầu" ở Dubai NICK HANNES

Dubai của UAE đã nỗ lực xây dựng các khách sạn và cơ sở lưu trú khác như một phần trong nỗ lực tăng cường chức năng của mình như một trung tâm cho du khách, hàng hóa và tài chính, với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế của Trung Đông.

Thị phần của Trung Đông trong tổng lượng khách du lịch nước ngoài toàn cầu vẫn ở mức dưới 10%, so với 60% của châu Âu, nhưng điều này có nghĩa là vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể.

Theo UN WTO, đầu tư du lịch vào Trung Đông vào năm 2022 đạt tổng cộng 12 tỉ USD, vượt mức 10 tỉ USD ở Bắc Mỹ.

Khoảng 700 triệu khách du lịch đã đi nước ngoài trong 7 tháng đầu năm nay, tăng 43% so với một năm trước đó và mức độ giảm so với năm 2019 đã giảm xuống còn 16%. UN WTO dự đoán mức giảm hàng tháng so với năm 2019 có thể giảm xuống còn 5% trong năm 2023. Mặc dù lạm phát, bao gồm cả áp lực từ giá dầu có khả năng tăng cao, là một rủi ro, nhiều chuyên gia kỳ vọng tổng lượng khách du lịch toàn cầu sẽ vượt mức trước đại dịch vào năm 2024.