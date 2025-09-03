Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Không rải tiền, hạn chế đốt vàng mã trong lễ tang

Lạc Xuân
Lạc Xuân
03/09/2025 11:15 GMT+7

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012/ngày 17.12.2012. Trong đó, nghị định có quy định không rải tiền, không đốt đồ mã tại nơi an táng, hạn chế việc rải vàng mã trong lễ tang.

Không rải tiền, hạn chế đốt vàng mã trong lễ tang - Ảnh 1.

Nghị định 237/2025 quy định hạn chế việc rải, đốt vàng mã trong thực hiện lễ tang

Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Nghị định 237/2025 vừa sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 Nghị định số 105/2012 để phù hợp với các quy định liên quan đến phòng, chống bệnh truyền nhiễm; đảm bảo vệ sinh môi trường; quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

Cụ thể: Trường hợp tổ chức lễ viếng tại gia đình thì tùy theo phong tục địa phương và gia đình, thi hài người từ trần phải được khâm liệm vào linh cữu và bảo đảm vệ sinh, nhất là đối với người có bệnh lây nhiễm. .

Thời gian để linh cữu kể từ khi khâm liệm đến khi tổ chức lễ an táng thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Không rắc, rải các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng. Hạn chế rắc, rải vàng mã trong lễ tang.

Khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng

Ngoài ra, để dần hình thành nét văn hóa văn minh, tiết kiệm trong lễ tang, Nghị định 237/2025 bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 của Điều 4 về việc sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng. Trong đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng.

Ban lễ tang chuẩn bị vòng hoa luân chuyển; trong thông báo tin buồn có ghi: Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, kích thước 1,2m x 0,2m, với dòng chữ trắng "Kính viếng" dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức để gắn vào vòng hoa đã được chuẩn bị.

