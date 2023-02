Độc đáo lễ hội đốt cả 'núi' vàng mã cho dân làng lấy đỏ ở Hà Nội

Đã thành thông lệ, tối 11.1 âm lịch hàng năm, tại đình làng An Định (P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, Hà Nội), người dân lại tổ chức hội lấy lửa (hay còn gọi là lấy đỏ). Theo tục này, vàng mã được hóa trong đêm và người dân lấy lửa đó đem về nhà, gọi là "lấy đỏ" đầu năm.

Các cụ cao niên làm thủ tục trước khi mang vàng mã ra sân đình để hóa C.H

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 21 giờ ngày 1.2 ( tức 11.1 âm lịch) các cụ cao niên trong làng sẽ mang tất cả đồ vàng mã được người dân và khách thập phương cúng tế ra giữa sân đình để hóa, còn hương được phát cho người làng làm vật xin lửa mang về ban thờ gia đình.

Người dân quan niệm, những ai lấy được lửa đầu tiên sẽ nhận được nhiều may mắn hơn cho gia đình trong năm mới. Nếu mang được hương còn đượm lửa về tới bàn thờ nhà mình thì may mắn càng nhiều. Tục này thể hiện ước vọng có sức khỏe, làm ăn tốt, gia đình vui vẻ, ấm no.

"Núi" vàng mã được người dân và khách thập phương cúng tế được mang ra giữa sân đình C.H

Lửa được chủ tế của lễ hội làng An Định lấy trong đình ra để tán lộc cho dân làng C.H

Người dân quây tròn trước đống lửa C.H

Ngay sau khi vàng mã bén lửa, người dân trong làng với những bó hương chuẩn bị trước, chụm vào "lấy đỏ" C.H

Những nắm hương cầm trên tay người dân nhanh chóng được châm lửa C.H

Những người lấy được lửa đầu tiên sẽ nhanh chóng trở về nhà C.H

Một số người dân dùng bó hương to để giữ lửa trên đường về C.H

Người dân thường vun lửa cho nhau, người ở trong sẽ đưa lửa cho người ở ngoài để thể hiện tình làng nghĩa xóm C.H

Sau khi lấy lửa, người dân nhanh chóng trở về nhà để thắp hương lên bàn thờ gia tiên C.H

Ông Nguyễn Quốc Chính thắp hương sau khi lấy đỏ từ đình làng với mong muốn cả gia đình sẽ có sức khỏe, cuộc sống ấm no, hạnh phúc C.H