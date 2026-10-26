Không thắng Nobel Hòa bình, ông Trump nói Mỹ không chào đón người Na Uy

Phát biểu tại cuộc mít tinh ở thành phố Port Huron, bang Michigan (Mỹ) ngày 25.10, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng chào đón người nhập cư từ một số quốc gia, nhưng không muốn tiếp nhận người đến từ Na Uy và gọi đó là một đất nước “tồi tệ”.

Ông Trump nói: “[Người từ] Đan Mạch thì được, Thụy Điển cũng được. Còn Na Uy thì... chắc là không. Vì tôi chẳng được trao giải Nobel dù chính tôi là người chấm dứt các cuộc xung đột đó. Thế nên tôi chẳng muốn ai từ Na Uy đến cả. Tôi không muốn dính líu gì đến Na Uy hết. Thử nghĩ mà xem, tôi đã giải quyết xong tám cuộc chiến tranh, và còn sắp xử lý được thêm 2 cuộc nữa”.

Phát biểu được đưa ra khi ông Trump đề cập vấn đề nhập cư và tình trạng bất ổn gần đây tại Pháp.

Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy chính phủ Mỹ đang triển khai chính sách hạn chế nhập cư mới đối với công dân Na Uy. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế, Na Uy nằm trong số các quốc gia có thu nhập cao nhất tính theo GDP bình quân đầu người.

Bộ Ngoại giao Na Uy và đại diện Ủy ban Nobel chưa bình luận về phát biểu mới nhất của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc mít tinh ở Port Huron, bang Michigan, Mỹ ẢNH: REUTERS

Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump bày tỏ bất bình về việc không được trao giải Nobel Hòa bình. Trước đó, ông từng gọi quyết định này là một "vết nhơ không thể gột rửa" đối với Na Uy, đồng thời nhiều lần khẳng định những thành tựu ngoại giao của mình xứng đáng được ghi nhận bằng giải thưởng.

Theo tạp chí Forbes, vào tháng 1.2026, ông Trump đã gửi thư cho Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, bày tỏ thất vọng vì không được trao giải Nobel Hòa bình năm 2025. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng ông đã góp phần chấm dứt 8 cuộc xung đột, đồng thời tuyên bố không còn cảm thấy có nghĩa vụ "chỉ nghĩ đến hòa bình", dù khẳng định hòa bình vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Giải Nobel Hòa bình năm 2025 được trao cho lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado. Trong cuộc họp tại Nhà Trắng hồi tháng 1, bà Machado đã tặng ông Trump huy chương Nobel của mình. Tổng thống Mỹ gọi đây là cử chỉ thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.

Tuy nhiên, Ủy ban Nobel Na Uy sau đó nhấn mạnh giải thưởng không thể bị thu hồi, chia sẻ hoặc chuyển nhượng cho người khác. Quyết định trao giải vẫn có hiệu lực vĩnh viễn, bất kể người đoạt giải có trao tặng huy chương cho ai.

Trước những chỉ trích của ông Trump, chính phủ Na Uy nhiều lần khẳng định không có vai trò quyết định người đoạt giải Nobel Hòa bình. Thủ tướng Store nhấn mạnh giải thưởng do Ủy ban Nobel Na Uy hoạt động độc lập lựa chọn, không phải chính phủ nước này.