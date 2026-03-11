Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Không thể chủ quan với động đất

Thúc Giáp
Thúc Giáp
11/03/2026 05:10 GMT+7

Ngày 9.3, tại xã Măng Bút (trước đây thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận 2 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất đạt 3,9 độ Richter.

Trước đó một ngày, khu vực này cũng xảy ra 4 trận động đất với độ lớn từ 2,8 đến 3 độ Richter. Tất cả đều không gây thiệt hại về người và tài sản, song tiếp tục cho thấy hiện tượng địa chấn tại khu vực này vẫn xảy ra khá thường xuyên.

Thống kê của chính quyền địa phương cho thấy từ tháng 4.2021 đến nay, khu vực Kon Plông đã ghi nhận hàng trăm trận động đất. Trong đó, nhiều trận có độ lớn từ 4 độ Richter trở lên, gây rung lắc tại nhiều địa phương ở khu vực miền Trung - Tây nguyên. Đáng chú ý, trưa 28.7.2024 đã xảy ra trận động đất 5 độ Richter, được xem là mạnh nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

Theo Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) các trận động đất nói trên được xác định là động đất kích thích, liên quan đến hoạt động của hồ chứa thủy điện. Khi khối lượng nước lớn tích lại trong hồ, áp lực từ cột nước có thể tác động lên hệ thống đứt gãy địa chất bên dưới, làm thay đổi trạng thái ứng suất trong lòng đất và khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

Các chuyên gia cũng dự báo động đất kích thích tại khu vực Kon Plông vẫn có thể tiếp diễn trong thời gian tới. Vì vậy, dù các rung chấn hiện nay chủ yếu có cường độ nhỏ, nhưng tần suất xuất hiện dày đặc cũng khiến nhiều người dân lo lắng.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã theo dõi diễn biến động đất và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó. Tuy nhiên, về lâu dài, các cơ quan chức năng cần sớm triển khai những nghiên cứu sâu hơn để đánh giá đầy đủ hoạt động địa chấn tại khu vực này, đồng thời xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình hạ tầng.

Bởi lẽ, dù các trận động đất gần đây chưa gây thiệt hại đáng kể, điều đó không có nghĩa là có thể chủ quan. Không thể đem tính mạng và tài sản của người dân ra để thử nghiệm việc "sống chung với động đất". Chủ động nghiên cứu và phòng ngừa từ sớm vẫn luôn là giải pháp an toàn và có trách nhiệm nhất.

