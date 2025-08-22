Không thể tăng đàn bò, công ty sữa phải tăng doanh thu bằng cách nào?

Chăn nuôi, nhất là bò sữa, là lĩnh vực phát thải lớn trong ngành nông nghiệp, để giải quyết bài toán môi trường, ngoài việc đầu tư lớn với công nghệ hiện đại thì ở NutiFood còn tối ưu giá trị bằng các sản phẩm chế biến sâu. Đó là chia sẻ của ông Trần Bảo Minh, Phó chủ tịch HĐQT, Công ty NutiFood tại tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 22.8.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo ông Trần Bảo Minh, trong khi sữa là mặt hàng thiết yếu với tất cả mọi người và thị trường ở Việt Nam còn mênh mông. Tuy nhiên, chăn nuôi bò sữa lại là lĩnh vực tạo ra phát thải lớn; cơ thể bò rất nóng, phân và nước thải cũng gây ô nhiễm do sử dụng lượng thức ăn lớn.



Khi NutiFood phát triển sản phẩm sữa tươi là đầu tư trang trại nuôi bò công nghệ cao ở Mang Yang (Gia Lai) công ty đã tìm hiểu về vùng đất này và nhìn thấy khả năng khai thác sử dụng tự nhiên. "Vì nếu trên diện tích đó mà chúng ta thả nuôi với số lượng quá nhiều sẽ khiến cho tự nhiên quá tải ngược lại không hiệu quả về kinh tế. Chúng tôi xác định ngưỡng chịu đựng của môi trường với 100.000 con nên bước tiếp theo là chọn nhập khẩu những con bò giống từ Mỹ. Những con bò này có khả năng cho sản lượng sữa từ 35 - 40 lít/ngày, cao gấp đôi so với những con bò truyền thống của người dân", ông Minh cho biết và giải thích, điều này rất quan trọng trong việc giúp hạ giá thành sữa tươi khi đưa đến người tiêu dùng. Ngoài ra, để tăng hiệu quả NutiFood phối hợp với nông dân địa phương trồng cỏ, thu hoạch và ủ chua cho bò ăn. Nhờ vậy, chất lượng sữa của đàn bò ở Mang Yang rất tốt...

"Hiện giá thành 1 lít sữa của công ty làm ra chỉ khoảng 40.000 đồng. Tuy nhiên, công ty có mục tiêu tăng trưởng rất cao, tăng gấp đôi trong thời gian chỉ 3 - 4 năm nhưng đàn bò chỉ có giới hạn. Vì thế, để làm được điều này, NutiFood dùng sữa để sản xuất kem; 1 lít sữa có thể tạo ra 6 lít kem và 1 lít kem có giá gấp đôi 1 lít sữa. Đây là giải pháp để công ty gia tăng doanh số", ông Minh chia sẻ.

Theo ông Minh, đây không phải là bài toán riêng của NutiFood mà công ty cũng học hỏi từ Iceland, một trong những quốc gia có thế mạnh trong ngành bò sữa thế giới. Kinh nghiệm của họ trong việc bảo vệ môi trường chính là không chạy theo sản lượng sản phẩm. Họ tập trung vào việc bảo vệ và sử dụng, khai thác môi trường ở mức hợp lý. Các doanh nghiệp nước này tập trung vào việc phân tách các chất trong sản phẩm sữa tạo thành những sản phẩm khác nhau theo từng đối tượng như sữa cho trẻ em, sữa cho người già... Nhờ vậy, doanh số và sản phẩm của họ luôn đi đầu trong ngành sữa thế giới và mang lại giá trị thặng dư cho đất nước.

Lãnh đạo NutiFood nhấn mạnh: "Để bảo vệ môi trường, cần có sự cân bằng trong sử dụng, khai thác tự nhiên thông qua quy hoạch rõ ràng cần sản lượng bao nhiêu, nuôi trồng cây con gì để mang lại hiệu quả tốt nhất".