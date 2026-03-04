Đồng Nai: Không thưởng tết như thỏa ước lao động, doanh nghiệp bị kiện ra tòa

Ngày 3.3, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam (đóng tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên, Đồng Nai) đã gửi đơn khởi kiện đến TAND Khu vực 1 - Đồng Nai về việc tranh chấp thưởng tết thấp hơn thỏa ước lao động tập thể.

Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam bị công đoàn cơ sở khởi kiện vì thưởng tết thấp hơn thỏa ước lao động tập thể ẢNH: H.K

Theo đơn khởi kiện, trong thỏa ước lao động tập thể ký kết giữa Công đoàn cơ sở và Ban giám đốc Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam có quy định: "Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận hàng năm của công ty, vào trước ngày tết âm lịch mỗi năm, công ty sẽ trả thưởng cho toàn bộ nhân viên đang còn làm việc ít nhất bằng 1 tháng lương nếu làm đủ năm".

Tuy nhiên, vào dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam chỉ thưởng tết cho nhân viên là 0,7 tháng lương (thông báo ra ngày 21.1.2026).

Đơn khởi kiện cũng cho biết, thỏa ước lao động tập thể được ký ngày 27.10.2022 và có hiệu lực 3 năm. Tức đến ngày 27.10.2025 hết hạn.

Trước khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn, 2 bên đang tiếp tục thương lượng để ký lại bản thỏa ước lao động tập thể mới. Theo quy định tại điều 83, bộ luật Lao động năm 2019 thì khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục thương lượng thì thỏa ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 90 ngày.

Mặc dù rất nhiều lần Ban giám đốc Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam tổ chức đối thoại với công đoàn cơ sở và người lao động (có sự tham gia của các cơ quan, ban ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai), nhưng phía doanh nghiệp vẫn ra thông báo mức thưởng thấp hơn thỏa thuận giữa hai bên đã ký kết.

Ngày 24.1, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam đã có đơn gửi Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai xin hòa giải tranh chấp về tiền thưởng nhưng không thành (hòa giải ngày 6.2).

Từ đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam đã lấy ý kiến người lao động và thống nhất gửi đơn khởi kiện ra tòa án, đòi quyền lợi cho người lao động.