Đời sống

Vượt 150 km, thay 3 bộ đồ để chụp ảnh check-in cây mai 70 tuổi ở Đồng Nai

Lê Lâm
24/02/2026 06:30 GMT+7

Cây mai 70 tuổi ở Tân Phú (Đồng Nai) thu hút hơn 3.000 người trong 6 ngày tết. Có du khách vượt 150 km, thay 3 bộ đồ chỉ để chụp ảnh.

Ngày 23.2 (mùng 7 tết), chị Trần Thị Bích Phượng, chủ cây mai 70 tuổi đẹp nhất nhì Đồng Nai (ở xã Tân Phú, Đồng Nai) cho biết hoa trên cây gần như đã rụng hết, kết thúc một chu trình làm đẹp cho đất trời khi xuân sang.

Cây mai 70 tuổi ở Đồng Nai thu hút du khách vượt 150 km chụp ảnh ngày tết 2026 - Ảnh 1.

Du khách tìm đến chụp hình với cây mai Tân Phú

ẢNH: H.K

Cũng theo chị Phượng, ước tính trong 6 ngày (từ mùng 1 - 6), có khoảng hơn 3.000 người ở nhiều nơi tìm đến cây mai nhà chị để vui chơi, chụp hình.

Mọi người tập trung đông nhất vào các ngày mùng 2, 3, 4 tết, đây cũng là thời điểm cây mai bung nở rực rỡ nhất.

Cây mai không những thu hút người địa phương mà có sức hấp dẫn đối với những người ở phương xa, cách hàng trăm cây số.

Cây mai 70 tuổi ở Đồng Nai thu hút du khách vượt 150 km chụp ảnh ngày tết 2026 - Ảnh 2.

Cây mai bung nở rực rỡ một góc trời

ẢNH: LÊ LÂM

4 giờ sáng xuất phát từ Hóc Môn, thay 3 bộ đồ để chụp hình

Một trong số đó là chị Nguyễn Kim Thúy (ở huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM), chị cho biết nhà cách cây mai Tân Phú khoảng 150 km.

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị cho biết do quá thích cây mai trên nên quyết tâm đến tận nơi chụp hình cho bằng được. Theo đó vào sáng 22.2 (mùng 6 tết), chị cùng một người bạn thức dậy sớm, 4 giờ sáng xuất phát bằng xe máy, cả hai thay nhau lái xe vượt quãng đường khoảng 150 km, đến 7 giờ 30 phút cùng ngày thì đến nơi.

Cây mai 70 tuổi ở Đồng Nai thu hút du khách vượt 150 km chụp ảnh ngày tết 2026 - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Kim Thúy tạo dáng chụp ảnh bên cây mai

ẢNH: H.K

Theo chị Thúy, dù lúc đó cây mai đã rụng hoa đi nhiều nhưng vẫn rất xuất sắc. "Đây là cây hoa đẹp nhất mà mình biết", chị Thúy thổ lộ.

Và trong buổi sáng ngày mùng 6 tết, chị thay tổng cộng 3 bộ đồ để chụp ảnh cùng cụ mai tuyệt đẹp trên.

Không cần chồng chở, tự lái ô tô đi

Một du khách khác cũng cùng vì "lụy" cây mai mà tốn khá nhiều công sức và sự chuẩn bị công phu không kém. Đó là chị Chị Diệu My (ở xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Chị Diệu My thì tìm đến cây mai sớm hơn, vào trưa mùng 3 tết. Chị cho biết đã tự lái ô tô chở theo hai đứa con, vượt 85 km  chỉ để chụp ảnh với cây mai.

Cây mai 70 tuổi ở Đồng Nai thu hút du khách vượt 150 km chụp ảnh ngày tết 2026 - Ảnh 4.

Chị Diệu My cho biết bình thường đi xa là nhờ chồng chở hoặc bạn bè. Nhưng lần này do quá mê cây mai nên tự lái ô tô đi, vượt chặng đường 85 km

ẢNH: LÊ LÂM

Chị hồ hởi chia sẻ: "Bình thường đi xa như vậy là nhờ chồng hoặc bạn bè chở đi, nhưng vì mê chỗ này quá nên tự lái xe đi luôn, mất khoảng 2 tiếng đồng hồ".

Sau khi xúng xính áo quần, tạo dáng chụp ảnh, chị Diệu My vui cười nói: "Quá là xứng đáng luôn, mình đã thay 3 bộ đồ để cho buổi chụp hình mai hôm nay". Đồng thời, chị gửi lời cám ơn chủ nhà đã chăm cây mai quá đẹp, hẹn sang năm cây mai sẽ còn rực rỡ hơn.

Cũng theo chị Diệu My, chị đã đi nhiều nơi, tìm đến nhiều cây mai đẹp để ngắm nhưng đây là cây mà chị thấy đẹp nhất, ở Đồng Nai là chưa có cây thứ 2.

Cây mai ở xã Tân Phú (Đồng Nai) thuộc sở hữu của gia đình bà Nguyễn Thị Vui (mẹ chị Trần Thị Bích Phượng). Cây mai có bộ tàng rộng khoảng 7 m, cao 7 m, mỗi lần tết đến là bung nở rực rỡ vô cùng đẹp, thu hút hàng ngàn người tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Ai cũng nói rằng đây là cây mai đẹp nhất Đồng Nai.

Cây mai 70 tuổi ở Đồng Nai thu hút du khách vượt 150 km chụp ảnh ngày tết 2026 - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Vui (thứ 2 từ phải qua) cùng con cháu chụp hình với cây mai dịp tết 2026

ẢNH: BÍCH PHƯỢNG

Khám phá thêm chủ đề

cây mai Tân Phú cây mai 70 tuổi tết bính ngọ cây mai đẹp nhất Đồng Nai TP.HCM
