Cây mai không ra hoa 2 năm như phải 'chịu tang ông chủ'

Cây mai đẹp "số má" ở Đồng Nai

Cây mai ở Tân Phú (Đồng Nai) vào mùa xuân 2022 ẢNH: LÊ LÂM

Những ngày cuối năm 2025, thông tin cây mai hơn 70 tuổi ở xã Tân Phú (Đồng Nai, trước là xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cũ) ra hoa, sẵn sàng đón khách du xuân Bính Ngọ 2026 khiến vô số người dân ở Tân Phú nói riêng và các vùng lân cận, thích thú ngóng chờ.

Bởi vì đây là cây mai rất đẹp, phải nói là đẹp xuất sắc, riêng ở Đồng Nai chưa thấy có cây mai nào có thể sánh bằng. Nhiều năm trước đây, mỗi độ xuân về cây nở hoa vàng rực, người dân nô nức đến vui chơi, chụp ảnh.

Cây mai ở Tân Phú (Đồng Nai) vào mùa xuân 2023 ẢNH: H.K

Tuy nhiên trong 2 năm gần đây (xuân 2024 và 2025) cây mai đột nhiên không ra hoa, chỉ lác đác vài nụ, khiến cho chủ nhà và cả nhiều người dân hụt hẫng, như thiếu đi một "gia vị" ngày tết. Thế nên, vào mùa xuân năm nay, cây mai trên đã cho hoa trở lại là một tin vui.

Cây mai Tân Phú (Đồng Nai) vào mùa xuân 2025 ẢNH: CHỤP TRANG FACEBOOK TÂN PHÚ QUÊ TÔI

Không ra hoa để "chịu tang"?

Theo quan sát của PV Thanh Niên đây là cây mai trồng đất, đường kính (hoành) gốc hơn 80 cm, từ gốc lên khoảng 0,5 m thì cây mai chỉa ra vô số cánh bung xòe 4 phương 8 hướng.

Bà Nguyễn Thị Vui (75 tuổi, chủ nhà) cho biết chiều cao của cây mai là 7 m, chiều ngang cũng cỡ đó.

Và đây là hình ảnh cây mai Tân Phú (Đồng Nai) mùa xuân 2026 ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Bà Vui cũng cho hay cây mai này do bố mẹ chồng trồng, bà không biết chính xác năm nào nhưng đến nay phải hơn 70 tuổi. Bởi vào năm 1976 khi về đây làm dâu thì bà đã thấy cây mai này rồi, lúc đó nó to bằng bắp tay của bà.

Bà Nguyễn Thị Vui đang lặt lá mai cho cây mai khác trong vườn, tuổi đời cũng tương đương cây mai tuyệt đẹp nêu trên ẢNH: LÊ LÂM

Bà Vui cho biết thêm, vào đầu năm 2023 chồng bà mất, bỗng nhiên trong 2 năm liên tiếp, là mùa xuân 2024 và 2025 cây mai không ra hoa.

"Mặc dù quy trình chăm sóc vẫn như cũ, giống mấy năm trước nhưng kỳ lạ là sau khi ông mất thì cây mai không ra hoa 2 năm liền, giống như chịu tang vậy. Đến năm nay mới ra hoa trở lại" bà Vui tâm sự.