Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chiều 12.10, các đại biểu thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Việt Nam bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao

Phát biểu thảo luận tại tổ 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được xây dựng với rất nhiều điểm mới, theo hướng ngắn gọn hơn, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu thảo luận chiều 12.10 ẢNH: NHẬT BẮC

Nhắc lại tinh thần "Đổi mới hay là chết" tại Đại hội VI năm 1986, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được.

Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không tiếp tục đổi mới thì chúng ta sẽ không thể phát triển được, không thể "tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ". Do đó phải đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng phát triển, là con đường ngắn nhất, nhanh nhất.

Phân tích sâu hơn về vấn đề huy động nguồn lực, người đứng đầu Chính phủ khẳng định phải tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế để khơi thông, huy động nguồn lực, đưa điểm nghẽn từ thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng điểm lại những con số rất ấn tượng của nhiệm kỳ này như tổng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách nhà nước khoảng 1,57 triệu tỉ đồng; tổng chi an sinh xã hội khoảng 1,1 triệu tỉ đồng; nợ công giảm từ 44,3% GDP năm 2020 xuống còn khoảng 35% năm 2025; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17,3 triệu tỉ đồng, tương đương 33,2% GDP, tổng vốn đầu tư công giai đoạn 5 năm 3,4 triệu tỉ đồng, tăng 55% so với nhiệm kỳ 2016 - 2020…

Đáng chú ý, báo cáo kinh tế xã hội cho thấy, quy mô GDP Việt Nam tăng từ 346 tỉ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên 510 tỉ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Theo Thủ tướng, thu hút vốn FDI đang là một điểm sáng, nhưng nguồn lực trong xã hội còn rất lớn, điều quan trọng là phải biết cách huy động mạnh hơn nữa tổng đầu tư toàn xã hội. Cạnh đó, phát triển thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại tự do…

Một biện pháp quan trọng khác được Thủ tướng nhắc tới là mạnh dạn giao các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn như các công trình thể thao quy mô quốc tế, đủ sức phục vụ Olympic, hay các sân bay quốc tế… Thực tế cho thấy khu vực tư nhân làm các công trình này sẽ nhanh hơn, hiện đại hơn và với chi phí tiết kiệm hơn, trong khi không phải sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Cách mạng bộ máy chuẩn bị cho kỷ nguyên mới

Theo Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, "chúng ta vừa trải qua một nhiệm kỳ rất khác biệt, khắc nghiệt. Khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi". Cụ thể theo ông, dịch bệnh rất nghiệt ngã và khác thường, chưa có tiền lệ. Thiên tai cũng hết sức cực đoan và gây ra các tổn hại rất lớn.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ẢNH: VGP

Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, chiến tranh liên miên, xung đột xảy ra ở nhiều nơi; xuất hiện các hoạt động bao vây kinh tế, trừng phạt, chiến tranh thương mại và áp đặt thuế quan…

Trong bối cảnh như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực không ngừng, vượt qua các khó khăn, thách thức. Kinh tế xã hội đạt được nhiều thành tựu to lớn, được thế giới ghi nhận, nhân dân đánh giá cao với nhiều kết quả "hết sức ngoạn mục".

Phó thủ tướng cũng nêu, cuộc cách mạng về sắp xếp lại giang sơn được bạn bè quốc tế khâm phục đánh giá cao "không phải quốc gia nào cũng làm được việc như vậy". Đáng nói, cuộc cách mạng sắp xếp lại bộ máy là sự chuẩn bị quan trọng cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tăng tốc, bứt phá, mở ra không gian phát triển lớn hơn, giảm thiểu được các tầng nấc trung gian, sàng lọc đội ngũ cán bộ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Cùng với đó là phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền mạnh mẽ hơn.



