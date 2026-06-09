Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Không tình dục, tình yêu có thể tồn tại bao lâu?
Video Sức khỏe

Không tình dục, tình yêu có thể tồn tại bao lâu?

Triệu Hà
Triệu Hà
09/06/2026 20:00 GMT+7

Tình dục thường được xem là một phần quan trọng của tình yêu. Nhưng liệu một mối quan hệ có thể hạnh phúc nếu thiếu đi sự thân mật về thể xác? Hay tình yêu thực sự được quyết định bởi những yếu tố khác?

Các nghiên cứu tâm lý học và thần kinh học cho thấy tình dục có thể thúc đẩy cơ thể giải phóng những hormone tạo cảm giác gần gũi, tin tưởng và hài lòng với đối phương. Thế nhưng, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng sự bền vững của một mối quan hệ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố thể xác. Khả năng giao tiếp, sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành cùng nhau mới là những nền tảng quan trọng giúp tình yêu phát triển lâu dài.

Vậy tình dục đóng vai trò như thế nào trong tình yêu? Liệu thiếu tình dục có đồng nghĩa với việc tình yêu sẽ phai nhạt? Hay vẫn có những mối quan hệ hạnh phúc được xây dựng dựa trên những sự kết nối khác?

Không tình dục, tình yêu có thể tồn tại bao lâu? - Ảnh 1.

Không tình dục, tình yêu có thể tồn tại bao lâu?

 

Tin liên quan

Những thực phẩm càng ăn càng dễ stress

Những thực phẩm càng ăn càng dễ stress

Stress thường được cho là xuất phát từ áp lực công việc, thiếu ngủ hoặc cuộc sống bận rộn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia từ Cleveland Clinic, chế độ ăn uống cũng có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể điều hòa cortisol – hormone liên quan đến phản ứng căng thẳng.

Bí mật sức khỏe đằng sau các nhóm máu

Gạo lứt có phải là lựa chọn tối ưu hơn gạo trắng?

Khám phá thêm chủ đề

tình yêu Tình dục oxytocin dopamine mối quan hệ giữa tình yêu và tình dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận