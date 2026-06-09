Không tình dục, tình yêu có thể tồn tại bao lâu?

Các nghiên cứu tâm lý học và thần kinh học cho thấy tình dục có thể thúc đẩy cơ thể giải phóng những hormone tạo cảm giác gần gũi, tin tưởng và hài lòng với đối phương. Thế nhưng, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng sự bền vững của một mối quan hệ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố thể xác. Khả năng giao tiếp, sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành cùng nhau mới là những nền tảng quan trọng giúp tình yêu phát triển lâu dài.

Vậy tình dục đóng vai trò như thế nào trong tình yêu? Liệu thiếu tình dục có đồng nghĩa với việc tình yêu sẽ phai nhạt? Hay vẫn có những mối quan hệ hạnh phúc được xây dựng dựa trên những sự kết nối khác?