Không yêu thương con trẻ, đừng làm bảo mẫu

Ngày 15.1, Viện KSND Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) bạo hành bé N.Đ.H.A (6 tháng tuổi) dẫn đến dập não để Công an TP.HCM điều tra tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (quê H.Tân Hồng, Đồng Tháp), nhận giữ trẻ tại căn hộ đang tạm trú ở chung cư Lê Thành (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân). Từ ngày 3 - 10.1, anh T. ở cùng chung cư mang con ruột là bé N.Đ.H.A đến gửi Linh chăm sóc. Khoảng 12 giờ ngày 10.1, bé A. ngủ dậy, liên tục quấy khóc và đi vệ sinh trong tã. Linh thay tã nhưng bé A. vẫn quấy khóc, nên tức giận dùng tay phải đánh 2 - 3 cái vào vùng đầu của bé.

Sau đó, Linh đi hâm lại sữa và đút cho bé A., nhưng bé tiếp tục quấy khóc, không chịu uống, nên Linh tiếp tục dùng tay phải đánh vào vùng đầu của bé nhiều cái. Bị đánh, bé A. khóc nhiều hơn, khóc nấc, biểu hiện tím tái mặt và dấu hiệu ngất đi nên Linh hoảng sợ gọi điện thoại cho mẹ bé là chị N.A, nói dối là bé bị té võng. Sau đó, chị N.A đến đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Ngày 10.1, anh T. đến Công an P.Tân Tạo trình báo. Tại cơ quan công an, Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bé A. Công an Q.Bình Tân phối hợp Trung tâm pháp y TP.HCM giám định thương tích của bé A. là 99%, sau đó bắt khẩn cấp Võ Thị Mỹ Linh.

Hãy giữ trẻ bằng tấm lòng người mẹ

Bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của bảo mẫu Linh, cho rằng người này không phù hợp làm công việc chăm sóc trẻ. “Thấy báo chí đưa thông tin vì không có việc làm nên cô này tự nhận giữ trẻ tại nhà để có thu nhập. Vậy thì nhiều khả năng cô này không có nghiệp vụ chăm sóc trẻ, nhưng quan trọng hơn cả là thiếu tình yêu thương trẻ em. Người biết thương trẻ con không ai nỡ ra tay tàn bạo như vậy”, BĐ Trường Trung nêu ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Thanh Lam Nguyen bức xúc đặt câu hỏi: “Không có tình yêu với trẻ con, không kiềm chế được bản thân, sao lại đi làm nghề bảo mẫu? Sạch sẽ, gọn gàng, dễ nhìn chưa đủ mà phải hiểu tâm sinh lý trẻ con theo từng tháng tuổi để mà chăm sóc bé...”.





BĐ Nguyễn Song Giang nhắn gửi những người làm công việc đặc thù này: “Nhận tiền thay thế người mẹ chăm sóc trẻ, thì bảo mẫu phải có tâm, có tình, có đức, coi con người khác như con mình. Tôi xin nhắn nhủ những bảo mẫu không có tấm lòng người mẹ thì xin đừng nhận nuôi dưỡng con người gửi”.

BĐ Nguyễn Thế Vinh đồng cảm, chia sẻ thêm: “Tôi tha thiết cầu xin các bạn, những người đang hoặc có ý định theo nghề giữ trẻ, hãy làm việc bằng tình yêu thương, hãy suy nghĩ, đắn đo cho kỹ, xem mình có đủ khả năng không rồi hãy làm, sinh linh bé nhỏ có tội tình gì. Cầu mong con tai qua nạn khỏi, mau chóng bình phục”.

Làm gì để tránh chuyện đau lòng ?

Thương cảm cho tình cảnh của bé gái bị bạo hành, BĐ đặt vấn đề về việc quản lý hình thức nhóm giữ trẻ tự phát. “Thử đặt mình vào vị trí các bậc cha mẹ, nếu biết con mình bị hành hạ đến mức tính mạng bị nguy kịch như vậy sẽ đau lòng thế nào? Biết bao nhiêu vụ rồi mà chúng ta không rút ra được bài học nào về các nhóm giữ trẻ tự phát?”, BĐ Lạc Bối chất vấn. Trong khi đó, BĐ Phương Vũ đề xuất: “Chính quyền, các cơ quan chức năng cần kiểm tra thường xuyên các điểm giữ trẻ tự phát”.

Nhiều BĐ đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh. “Bé gái được giám định bị thương tích đến 99%, hết sức tội nghiệp. Công an cũng đang điều tra hành vi của bảo mẫu về tội giết người. Mọi chuyện đã gần như rõ ràng rồi, xin hãy nhanh chóng tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi tố, xét xử thích đáng bảo mẫu này”, BĐ leviquan khẩn thiết.

Trong khi đó, BĐ Hong Nhan cho rằng xử lý bảo mẫu là việc tất yếu, điều quan trọng là làm sao để tránh tái diễn chuyện đau lòng tương tự: “Tuyên án cũng chỉ là cho một cá nhân. Hãy làm sao để không có thêm cá nhân nào khác có hành vi kiểu này nữa. Tăng hình phạt lên cao nữa, hay xử phạt bổ sung, để không chỉ trừng trị một người mà còn làm gương cho nhiều người”.