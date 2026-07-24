Khu bảo tồn biển Cà Mau ghi nhận thêm 2 loài san hô quý hiếm

Tại hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau ngày 23.7, ông Bùi Nhật Phương, Phó chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư (thuộc Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị đã ghi nhận 2 loài san hô thuộc nhóm đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam và thế giới gồm san hô cành đa mi và san hô khối đầu thùy.

Theo ông Phương, đây là những loài có số lượng quần thể ít ngoài tự nhiên, cần được bảo vệ nhằm duy trì đa dạng sinh học của tỉnh Cà Mau cũng như của Việt Nam.

San hô cành đa mi (Pocillopora damicornis) thuộc nhóm loài Nguy cấp (EN) được phát hiện ở Khu bảo tồn biển Cà Mau ẢNH: CHI CỤC BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ KIỂM NGƯ CUNG CẤP

Cùng với kết quả này, tài liệu khảo sát do Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) thực hiện cho thấy, độ phủ san hô tại khu bảo tồn có xu hướng gia tăng, xuất hiện các loài quý hiếm và nhiều loài cá kinh tế có kích thước lớn. Theo đơn vị khảo sát, đây là những kết quả bước đầu sau khi khu bảo tồn biển đi vào hoạt động.

San hô khối đầu thùy (Porites lobata Dana, 1846), loài được xếp ở mức Sắp nguy cấp (VU) cũng vừa được phát hiện ẢNH: CHI CỤC BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ KIỂM NGƯ CUNG CẤP

Theo ông Bùi Nhật Phương, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thả phao ranh giới khu bảo tồn biển với tổng kinh phí 18 tỉ đồng để lắp đặt 200 phao chuyên dụng. Hiện Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các hợp đồng tư vấn, thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Dự án được kỳ vọng tạo thêm cơ sở cho công tác quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn chặn các hành vi xâm nhập, tác động trái phép vào các phân khu chức năng của khu bảo tồn biển.

Khảo sát định kỳ theo dõi sức khỏe rạn san hô

Ông Phương cũng cho biết, trong 2 ngày 20 và 21.7, Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau đã phối hợp Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng tổ chức khảo sát, đánh giá rạn san hô và nguồn lợi thủy sản tại Hòn Chuối và Hòn Hàng thuộc Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau. Đợt khảo sát nhằm đánh giá nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học, đồng thời theo dõi diễn biến của hệ sinh thái rạn san hô trong khu vực.

Chuyên gia lặn khảo sát, ghi nhận hiện trạng rạn san hô và nguồn lợi thủy sản tại Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau ẢNH: CHI CỤC BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ KIỂM NGƯ CUNG CẤP

Khác với những đợt ghi nhận thông thường, hoạt động lần này được thực hiện theo quy trình Reef Check. Các chuyên gia tiến hành lặn khảo sát tại khu vực phía tây, đông bắc đảo Hòn Chuối và Hòn Hàng, ghi nhận số liệu, hình ảnh, video dưới nước; thống kê thành phần các loài cá rạn san hô, động vật không xương sống cùng nhiều sinh vật biển khác. Những mẫu chưa xác định được tại hiện trường được thu thập để phân tích và định danh tại phòng thí nghiệm.

Theo hồ sơ khảo sát, hoạt động này được duy trì 2 - 3 lần mỗi năm nhằm theo dõi độ phủ san hô, hiện tượng tẩy trắng, bệnh san hô và sự xuất hiện của san hô chết để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ phù hợp.