Dấu chân in trên đất ẩm, những thân cây bị bẻ gãy và hình ảnh hiếm hoi từ bẫy ảnh đang kể câu chuyện về cuộc sống bí ẩn của những "vị khách" đặc biệt.

Đàn voi rừng được phát hiện thông qua bẫy ảnh trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi TP.Đà Nẵng ẢNH: LÊ HOÀNG

Ký ức sống chung với voi

Đầu năm 2004, gia đình ông Huỳnh Văn Kết (68 tuổi, ở xã Quế Phước, TP.Đà Nẵng) cùng nhiều hộ dân khác rời khu vực rừng Nà Lau đến nơi ở mới, cách chốn cũ khoảng 5 km, không chỉ để ổn định cuộc sống mà còn nhằm hạn chế xung đột giữa con người với đàn voi rừng thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư.

Mỗi lần nhắc đến những ngày sống gần bìa rừng, ông Kết vẫn nhớ như in cảnh đàn voi đi qua nương rẫy, có khi xuất hiện ngay gần nhà. Với người dân Nà Lau thuở ấy, voi hiện diện trong đời sống thường ngày, trên những lối mòn xuyên rừng, bên các bãi đất trống hay ngay giữa những vạt hoa màu của người dân.

"Ngày trước voi nhiều lắm, có khi cả hàng trăm con chứ không phải chỉ mấy con như bây giờ. Hồi đó, người dân sống trong rừng quen với voi rồi, gặp voi cũng bình thường. Có khi đang đi làm rẫy, đi tìm trâu mà bất ngờ gặp voi ngay trước mặt", ông Kết nhớ lại.

Sự gần gũi ấy không đồng nghĩa với cuộc sống luôn bình yên. Voi xuống rẫy tìm thức ăn, giẫm đạp hoa màu, phá những vườn đậu khiến người dân không ít lần khốn đốn. Ông Kết vẫn nhớ một lần đi tìm trâu trong rừng, nghe tiếng động trong bụi cây, ông nghĩ con vật mình đang tìm ở ngay phía trước nên bước đến kiểm tra.

"Không ngờ trước mặt lại là voi, nó bất ngờ quật mạnh khiến mình hoảng hốt tìm cách chạy tránh. Ở trong đó lâu ngày nên mình quen với voi, coi như chuyện thường ngày. Nhưng voi mà có con nhỏ thì dễ trở nên hung dữ, mình phải biết đường tránh", ông Kết kể.

Một con voi đực trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi TP.Đà Nẵng ẢNH: LÊ HOÀNG

Theo ông Kết, ngày trước khi rừng còn rộng và voi chưa bị con người đe dọa nhiều, người dân thường xuyên bắt gặp chúng trong những chuyến đi rẫy. Về sau, khi nguy cơ săn bắt và những tác động từ con người gia tăng, voi trở nên cảnh giác hơn. Những cuộc chạm trán giữa người và voi vì thế cũng khiến người dân lo lắng.

Cuộc di dời khỏi Nà Lau đã khép lại một chặng đời của nhiều gia đình nhưng đồng thời mở ra cơ hội để khu vực rừng nơi đàn voi sinh sống được khoanh vùng bảo vệ. Với những người từng sống giữa đại ngàn như ông Kết, việc rời bỏ nơi ở cũ còn là sự thay đổi trong cách con người ứng xử với thiên nhiên.

"Ngày trước, voi về gần nhà, xuống phá đậu, hoa màu thì mình phải tìm cách xua đi. Bây giờ rừng được bảo vệ, người dân cũng không được tự ý vào nữa. Tôi chỉ mong đàn voi còn được giữ lại, có nơi sinh sống an toàn trong rừng. Mình từng sống với voi nhiều năm nên hiểu rằng chúng cũng cần có không gian để tồn tại", ông Kết chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Kết nhớ lại những kỷ niệm khi sống chung với đàn voi ở khu vực rừng Nà Lau ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau khi Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi TP.Đà Nẵng được thành lập, công tác quản lý, bảo vệ rừng và kiểm soát hoạt động của con người trong khu vực được tăng cường. Những cánh rừng nơi voi sinh sống được khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt. Người dân không được tự ý đi vào khu vực này; những trường hợp có nhiệm vụ hoặc được cấp thẻ mới được phép ra vào theo quy định, trong đó có một số hộ cần vào rừng chăm sóc trâu, bò. "Người dân địa phương cũng được nhắc nhở nâng cao ý thức, kịp thời thông báo cho chính quyền khi phát hiện người lạ tự ý xâm nhập rừng", ông Kết nói thêm.

Xác định đàn voi khoảng 9 con, có 2 voi con

Ở Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi TP.Đà Nẵng rộng gần 19.000 ha, muốn gặp voi không phải chuyện dễ dàng. Giữa những cánh rừng nối tiếp nhau, đàn voi có thể di chuyển qua nhiều khu vực, ẩn mình dưới tán cây rậm rạp và chỉ để lại những dấu vết thoáng qua trên đường đi.

Anh Lê Văn Nghiêm, phụ trách Trạm quản lý bảo vệ rừng Quế Lâm (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng), cho hay hành trình theo dấu đàn voi bắt đầu từ những điều nhỏ bé như dấu chân in trên đất, cành cây bị bẻ gãy hay những lối mòn mới xuất hiện giữa rừng.

Trong một lần tuần tra, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện những dấu chân nhỏ nghi là của voi con. Nhận thấy đây có thể là dấu hiệu quan trọng về tình hình sinh trưởng của đàn voi, đơn vị đề xuất lắp đặt thêm bẫy ảnh tại những vị trí phù hợp để theo dõi.

Anh Lê Văn Nghiêm, phụ trách Trạm quản lý bảo vệ rừng Quế Lâm nói về việc tuần tra, bảo vệ đàn voi rừng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Rồi những hình ảnh được ghi lại đã mang đến tin vui: đàn voi không chỉ còn tồn tại trong khu rừng mà còn có voi con. "Đợt vừa rồi, qua hình ảnh ghi nhận được, chúng tôi xác định đàn voi có khoảng 9 con, trong đó có 2 voi con. Khi nhận được hình ảnh này, anh em trong lực lượng rất vui vì đây là tín hiệu đáng mừng đối với công tác bảo tồn", anh Nghiêm chia sẻ.

Trong không gian rừng sâu, một con voi con có thể chỉ xuất hiện thoáng qua trước ống kính bẫy ảnh. Nhưng với những người đã nhiều năm bám rừng, đó là kết quả đáng quý của hành trình kiên trì theo dõi và bảo vệ sinh cảnh tự nhiên. Sự xuất hiện của voi con cho thấy đàn voi vẫn có khả năng sinh sản trong môi trường tự nhiên. Đây là tín hiệu tích cực đối với nỗ lực duy trì quần thể voi rừng tại Đà Nẵng.

Theo anh Nghiêm, việc theo dõi voi hoang dã đòi hỏi sự am hiểu tập tính và khả năng nhận biết dấu vết của động vật. Bẫy ảnh được bố trí tại những vị trí có khả năng ghi nhận đường di chuyển của voi, qua đó giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở đánh giá hoạt động của đàn mà không phải thường xuyên tiếp cận trực tiếp.

Ông Huỳnh Văn Kết (bên trái) trao đổi với PV Thanh Niên về việc "nhường nhà" cho voi ẢNH: NGỌC THƠM

Theo quan sát của lực lượng tuần tra, tập tính di chuyển của voi có sự thay đổi theo mùa. Vào mùa nắng, chúng thường đi sâu vào rừng, tìm đến những nơi có nguồn nước. Khi mùa mưa đến, voi có xu hướng di chuyển ra những khu vực gần bìa rừng hơn. Nắm được những thay đổi ấy giúp lực lượng bảo vệ rừng xác định vị trí phù hợp để đặt bẫy ảnh, đồng thời chủ động hơn trong việc theo dõi và cảnh báo nguy cơ voi xuất hiện gần nơi con người sinh sống.

"Với voi hoang dã, việc bắt gặp trực tiếp rất khó. Chúng tôi phải nắm được tập tính, theo dõi dấu chân và hướng di chuyển của chúng để đặt bẫy ảnh đúng vị trí", anh Nghiêm nói.

Anh Nghiêm cũng cho hay với số lượng voi hiện nay, nguồn thức ăn tự nhiên trong khu bảo tồn cơ bản đáp ứng nhu cầu của đàn. Dẫu vậy, những cánh rừng rộng lớn, địa hình phức tạp, điều kiện tuần tra khó khăn cùng yêu cầu kiểm soát hoạt động của con người khiến công việc của lực lượng bảo vệ rừng luôn đòi hỏi sự bền bỉ.

"Anh em làm công việc này phải thường xuyên vào rừng, đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm. Điều quan trọng hơn cả là phải có tình yêu với rừng, với động vật hoang dã, đặc biệt là đàn voi. Chúng tôi mong muốn thời gian tới có thêm các dự án hỗ trợ kinh phí, phương tiện và nhân lực để tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm bẫy ảnh, theo dõi được số lượng cũng như đường di chuyển của đàn voi để bảo vệ loài động vật quý hiếm này tốt hơn", anh Nghiêm bày tỏ. (còn tiếp)