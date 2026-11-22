Trong khuôn viên rộng khoảng 39 ha của khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) nơi anh Dương Đức Khánh Hưng làm việc có khoảng 6 - 8 đàn vọoc chà vá chân nâu thường xuyên sinh sống và di chuyển.

Mỗi đàn vọoc ở đây có từ 4 - 15 cá thể, tạo nên một khung cảnh sống động ngay giữa không gian nghỉ dưỡng.

Thấy vọoc chà vá chân nâu mỗi ngày

Anh Hưng đang làm chuyên viên trải nghiệm khách hàng ở khu nghỉ dưỡng nên hầu như thấy được loài vọoc quý hiếm mỗi ngày. Những clip quay cận cảnh vọoc ăn lá, chăm sóc nhau, nghỉ ngơi... của anh khiến dân mạng thích thú.

Những clip anh Hưng quay vọoc chà vá chân nâu ngay tại nơi làm việc

Theo quan sát của anh Hưng, những đàn voọc này vẫn giữ nguyên tập tính sinh hoạt tự nhiên. Chúng thường bắt đầu kiếm ăn vào sáng sớm, khoảng 6 - 8 giờ. Giữa trưa, chúng tìm đến những tán cây cao để nghỉ ngơi. Đến khoảng 16 - 18 giờ, chúng lại tiếp tục hành trình kiếm ăn trước khi trở về rừng tìm nơi để ngủ.

"Chúng không có lịch trình dành cho du khách, cũng chẳng có bất kỳ sự sắp đặt nào. Vì vậy, bắt gặp một đàn vọoc giữa những tán cây xanh là một món quà bất ngờ mà thiên nhiên dành tặng", anh Hưng chia sẻ.

Vọoc chà vá chân nâu được mệnh danh là "nữ hoàng linh trưởng" với vẻ đẹp độc đáo - bộ lông mang 5 màu nổi bật: nâu đỏ, đen, xám, trắng và cam. Loài này nằm trong nhóm động vật nguy cấp, có giá trị bảo tồn đặc biệt cao và được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam cũng như Danh mục Đỏ IUCN.

Bán đảo Sơn Trà được xem là một trong những nơi có quần thể vọoc chà vá chân nâu lớn nhất thế giới, ước tính khoảng hơn 1.000 cá thể. Vọoc chà vá chân nâu là loài linh trưởng chuyên ăn lá non, chồi cây và một số loại quả xanh.

"Một trong những điều thú vị mà tôi thường chia sẻ với du khách là: những người bạn này có lối sống khá đặc biệt. Phần lớn thời gian của chúng dành cho việc kiếm ăn, nghỉ ngơi, chăm sóc nhau và di chuyển trên những tán cây. Nhìn chúng có vẻ thong thả, bình yên, nhưng đó chính là nhịp sống tự nhiên mà chúng ta cần trân trọng và bảo vệ", anh Hưng nói.

Gặp vọoc ở cự ly gần nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn

Khi thiên nhiên được bảo vệ tốt, những người bạn hoang dã này cũng trở nên gần gũi với con người, trong đó có những nhân viên ở khu nghỉ dưỡng như anh Hưng.

Dẫu vậy, vọoc vẫn là động vật hoang dã sống hoàn toàn trong môi trường tự nhiên. Chúng không được thuần hóa và không phải lúc nào cũng có thể tiếp cận gần.

Anh Hưng bên cạnh đàn vọoc trong khu nghỉ dưỡng Ảnh: NVCC

Có những ngày, anh Hưng thấy chúng xuất hiện rất rõ trên những cành cây gần lối đi, nhưng cũng có những ngày chúng hoàn toàn ẩn mình trong rừng sâu. Anh Hưng luôn hướng dẫn du khách quan sát từ khoảng cách an toàn, không cho ăn, không làm ồn và tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của chúng.

Anh Hưng cho biết, khu nghỉ dưỡng chú trọng phát triển cảnh quan xanh, trồng thêm nhiều cây bàng biển, cây sung và các loài thực vật phù hợp. Đây cũng là những nguồn thức ăn có giá trị đối với voọc, góp phần bổ sung nguồn thực vật trong khu vực sinh sống của vọoc.

Theo anh Hưng, bảo tồn thiên nhiên không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, nó bắt đầu từ việc không cho một chú vọoc ăn, giữ im lặng khi quan sát một đàn vọoc, không xả rác trong rừng, hay đơn giản là chia sẻ một hình ảnh đẹp để nhiều người biết đến và yêu quý thiên nhiên hơn.

Công việc của anh không đơn thuần là đưa du khách tham quan khu nghỉ dưỡng, mà còn giúp kết nối con người với thiên nhiên.

"Tôi may mắn vì công việc cho mình cơ hội được gặp gỡ những người bạn đặc biệt này mỗi ngày. Và tôi hy vọng, thông qua những câu chuyện, hình ảnh và thước phim của mình, sẽ có thêm nhiều người cùng yêu quý, trân trọng và chung tay bảo vệ nữ hoàng linh trưởng của bán đảo Sơn Trà. Gần gũi với thiên nhiên, bình yên với chính mình", anh Hưng nói.

