Chờ 6 mùa mưa để chụp được khoảnh khắc sét đánh trúng đỉnh Landmark 81 ở TP.HCM

Bức ảnh sét đánh trúng đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 được anh Chương (46 tuổi, ở phường Tân Bình) chụp hôm 8.10 chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Đam mê chụp những khoảnh khắc sấm sét vào mỗi mùa mưa giông ở TP.HCM nhưng phải chờ đến 6 năm, anh Chương mới chụp được tia sét đánh trúng đỉnh Landmark 81.

Khoảnh khắc sét đánh trúng đỉnh Landmark 81 anh Chương chờ 6 mùa mưa ở TP.HCM mới chụp được Ảnh: Lê Chương

Mỗi khi vào mùa mưa, anh Chương thường đứng ở tầng thượng tòa nhà VP Long Mã cao 10 tầng lầu ở 602 đường Cộng Hòa để chụp ảnh. Nơi đây có tầm nhìn toàn cảnh bao trọn TP.HCM và là địa điểm được nhiều nhiếp ảnh gia ở TP.HCM đến canh chụp máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Hôm đó 8.10, anh Chương thấy toàn thành phố mưa giông nên đã mang máy ảnh lên sân thượng như thường lệ. Sau khi chụp được vài tấm sét đánh phía công viên Đầm Sen thì quay sang hướng Landmark 81 và cài sẵn chế độ chụp. Sau 10 phút, anh Chương đã chụp được 2 tấm tia sét đánh vào tòa nhà Landmak 81.

Bức ảnh tia sét đánh đỉnh Landmark nhận được khoảng 6.000 lượt like và hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận khen ngợi trong một nhóm cộng đồng yêu nhiếp ảnh.

Những tấm ảnh chụp sấm sét trên bầu trời TP.HCM của anh Chương Ảnh: Lê Chương

Anh Chương bắt đầu đam mê chụp ảnh từ 2018. Với anh, những khoảnh khắc mỗi ngày trôi qua thì không thể quay lại nên anh thường dùng máy để chụp các bức ảnh đời thường trong gia đình và các hoạt động xung quanh. Anh Chương đặc biệt thích chụp các khoảnh khắc về máy bay, hoàng hôn và đặc biệt là những tia sét.



"Riêng về sấm sét tôi chụp rất nhiều vì mỗi tia sét là mỗi khoảnh khắc khác nhau. Tôi thấy bầu trời như được thêu hoa dệt gấm", anh Chương nói.

Anh Chương thích chụp cảnh sấm sét mỗi mùa mưa giông Ảnh: NVCC

Anh Chương thường dùng có chức năng Livecom trên máy ảnh Olympus để chụp, chỉ cần gắn máy lên chân máy và cài đặt các thông số, đoán hướng có sét rồi bấm máy chờ đợi. Thông thường khoảng 1 tiếng là anh Chương thu được kết quả như mong muốn.

Niềm vui của anh Chương là mỗi khi chụp được những tấm hình tia sét là chia sẻ lên các trang mạng xã hội để mọi người cùng nhìn ngắm. Đây là điều giúp tạo động lực lớn để anh Chương có thêm hứng khởi tìm kiếm chụp các khoảnh khắc đẹp cho mọi người cùng thưởng lãm và bình phẩm.