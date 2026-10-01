Khoảnh khắc sét đánh lóe sáng, tiếng nổ lớn giữa khu dân cư ở TP.HCM

Chị Cẩm Thạch đang sinh sống tại một khu chung cư trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình). Khoảng 18 giờ, ngày 30.9, trong khi trời đang mưa rất to, bầu trời sáng rực vì sấm chớp, chị Thạch đứng trong nhà hướng ra ban công quay lại cảnh trời mưa. Bất ngờ, chị Thạch ghi lại khoảnh khắc một tia sét đánh xuống một cây lớn ở khu vực khu dân cư, cách nhà chị khoảng 1 km.

Tia sét lóe sáng từ trên cao chĩa thẳng xuống cây rồi phát ra tiếng nổ lớn khiến chị Thạch và các con hét lên vì hoảng sợ và vội tắt điện thoại.

Chị Thạch cho biết không thấy xuất hiện đám cháy ở khu vực sét đánh. Tuy nhiên, chị cũng khá lo lắng, không biết liệu tia sét có làm ảnh hưởng đến người dân hay công trình nào không vì đó là khu vực đông dân cư.

Clip sét đánh phát ra tiếng nổ lớn ở TP.HCM, chiều 30.9

Theo trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế TP.HCM), có 5 nguyên tắc phòng tránh sét đánh:

Luôn theo dõi dự báo thời tiết: Xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài; nếu có giông hãy hoãn chuyến đi hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ghi nhớ quy tắc: Nhìn - Nghe 30 giây: Nguy cơ cao: Khoảng cách giữa sấm và chớp nhỏ hơn 30 giây. Khi đó, nghe thấy tiếng sấm đầu tiên dù ở đâu cũng phải tìm nơi an toàn ngay lập tức.

Quy tắc an toàn khi ở trong nhà: Rút phích cắm thiết bị điện; tránh xa cửa số, cửa ra vào, thiết bị kim loại; không ở gần nơi ẩm ướt; giữ khoảng cách tối thiểu 1 m với dây và thiết bị điện.

Quy tắc an toàn khi ở ngoài trời: Không trú dưới cây cao, khu vực cao, gần thiết bị điện; tìm chỗ thấp, khô ráo; nếu đi theo nhóm hãy tách xa nhau; thấy tóc dựng đứng lập tức thực hiện tư thế an toàn: cúi người ngồi xuống, tay ôm cổ/che tai, nhón chân để giảm tối đa diện tích tiếp xúc với mặt đất.

Tiếp tục theo dõi dự báo thời tiết: Chờ thêm 30 phút sau khi nghe tiếng sấm cuối cùng rồi mới hoạt động trở lại.



Tối 30.9, Đài Khí tượng thuỷ văn Nam bộ phát tin cảnh báo rủi ro về giông, lốc, sét, mưa lớn ở nhiều phường, xã trên địa bàn TP.HCM. Lượng mưa phổ biến từ 20 - 60 mm, có nơi trên 100 mm, mưa lớn kèm ngập úng cục bộ. Trong cơn giông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17m/s).

Dự báo thời tiết trong 1 - 2 tới, TP.HCM có mưa phổ biến vào chiều tối và đêm, kèm giông, sét; cục bộ có một số nơi mưa rất to làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại cơ sở hạ tầng...



