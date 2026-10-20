Ngắm chim cú lợn có gương mặt hình trái tim giữa đêm ở TP.HCM

Anh Đinh Xuân Trường (42 tuổi, ở TP.HCM) đến với nhiếp ảnh chim hoang dã vì tình yêu thiên nhiên và mong muốn ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất của thế giới tự nhiên.

Trong số những loài chim anh từng chụp, chim cú lợn mang đến cho anh một cảm xúc rất đặc biệt. Đây là loài chim có khuôn mặt hình trái tim, đôi mắt đen sâu và vẻ ngoài khá khác biệt so với những loài chim quen thuộc.

Chim cú lợn giữa bầu trời đêm ở TP.HCM Ảnh: Đinh Xuân Trường

Giữa thành phố đông người, nơi có những tòa nhà, đường sá và ánh đèn đô thị, vẫn tồn tại những khoảng không gian mà các loài chim hoang dã âm thầm sinh sống Ảnh: Đinh Xuân Trường

Chim cú lợn - loài vật đáng yêu mang định kiến

Ngoại hình của chim cú lợn khiến anh chú ý chỉ một phần, nhưng quan trọng hơn là những định kiến mà con người dành cho chúng. Anh Trường chia sẻ, từ lâu, cú lợn thường bị gắn với những câu chuyện về điềm gở, bệnh tật và cái chết - đó là một định kiến đã tồn tại quá lâu.

Tiếng kêu của cú lợn vào ban đêm, cùng với khuôn mặt khác biệt và tập tính xuất hiện trong bóng tối, có thể khiến con người cảm thấy bất an. Qua nhiều thế hệ, những cảm giác ấy được gắn với các câu chuyện về bệnh tật, chết chóc và dần trở thành niềm tin của nhiều người.

Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy cú lợn xuất hiện là điềm báo một người sẽ mắc bệnh hoặc qua đời. Việc chúng có thể xuất hiện gần nơi có chuột hoặc gần khu dân cư không đồng nghĩa với khả năng dự báo tai họa.

Trước những định kiến đó, anh Trường muốn chụp ảnh cú lợn để mọi người có cơ hội nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của chúng.

Theo anh Trường, chỉ cần thay đổi góc nhìn, chúng ta sẽ nhận ra rằng những gì mình từng sợ hãi cũng có thể rất đáng trân trọng Ảnh: Đinh Xuân Trường

Anh Trường nghĩ điều đáng buồn nhất là một loài vật không thể tự giải thích về mình. Một loài chim vốn chỉ sống theo bản năng tự nhiên lại trở thành đối tượng của nỗi sợ hãi chỉ vì tiếng kêu và tập tính hoạt động về đêm.

Cú lợn không lựa chọn được hình dáng, không lựa chọn được tiếng kêu, cũng không lựa chọn được thời điểm mình hoạt động. Chúng chỉ đang sống đúng với bản năng của một loài chim hoang dã.

Giá trị của một khoảnh khắc

Anh Trường cũng thường chia sẻ nhiều hình ảnh chim cú lợn lên mạng xã hội. Anh cho rằng: "Nếu một bức ảnh có thể khiến ai đó bớt sợ hãi, bớt xua đuổi và bắt đầu nhìn cú lợn bằng sự cảm thông, tôi nghĩ nhiếp ảnh đã làm được nhiều hơn việc lưu giữ một khoảnh khắc đẹp".

Anh thường chụp vào thời điểm chập choạng tối, khi ánh sáng tự nhiên dần tắt, hoặc khoảng 21 - 22 giờ giờ, lúc chim cú lợn đi kiếm ăn.



Với nhiếp ảnh gia, chụp chim trời vào thời điểm này có những khó khăn, đặc biệt là điều kiện ánh sáng yếu. Người chụp phải kiên nhẫn quan sát, hiểu tập tính của chim và làm chủ thiết bị để có được những bức ảnh rõ nét.

Anh Trường sử dụng máy ảnh kết hợp với ống kính tele và đèn pin để hỗ trợ chiếu sáng chủ thể Ảnh: Đinh Xuân Trường

Trong điều kiện thiếu sáng, việc lấy nét và kiểm soát các thông số máy ảnh đòi hỏi người chụp phải có kinh nghiệm nhất định Ảnh: Đinh Xuân Trường

Khi chụp chim ban đêm bằng đèn pin, anh Trường chú ý đến cách chiếu sáng, tránh rọi đèn quá lâu hoặc liên tục vào mắt chim, hạn chế gây ảnh hưởng đến hoạt động tự nhiên của chúng Ảnh: Đinh Xuân Trường

Tuy nhiên, điều khó nhất đôi khi không nằm ở thiết bị, mà là tìm được chim, quan sát tập tính và kiên nhẫn chờ đợi những khoảnh khắc đẹp. Có những lúc phải mất khá nhiều thời gian mới ghi lại được một khung hình ưng ý.

Đối với anh, chụp ảnh cú lợn không chỉ là thử thách về kỹ thuật nhiếp ảnh, mà còn là cơ hội để khám phá cuộc sống của một loài chim mà nhiều người vẫn còn hiểu chưa đúng.



Chúng có thính giác rất phát triển, giúp định vị con mồi trong điều kiện thiếu sáng và thức ăn của chúng chủ yếu là các loài gặm nhấm. Việc săn chuột giúp cú lợn góp phần kiểm soát số lượng loài gặm nhấm trong tự nhiên và ở những khu vực chúng sinh sống.

Loài chim bị xem là điềm gở lại có thể đóng vai trò hữu ích đối với hệ sinh thái Ảnh: Đinh Xuân Trường

Anh Trường chụp ảnh cú lợn không phải để chứng minh rằng cú lợn đẹp hơn những loài chim khác, mà muốn mọi người hiểu rằng mỗi sinh vật đều có giá trị riêng, và không loài nào đáng bị căm ghét chỉ vì những định kiến vô căn cứ.