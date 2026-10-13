Tặng 500 bông cúc trắng để người dân TP.HCM tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, công tác chuẩn bị tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM sắp hoàn thiện. Theo kế hoạch, sáng 14.10, sau khi diễn ra các nghi thức viếng, đọc lời điếu và mặc niệm, hài cốt liệt sĩ được di chuyển về nghĩa trang.

Ngày 12.10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM vận động người dân sinh sống 2 bên đường dọc theo lộ trình đoàn xe chở hài cốt đứng tại khu vực vỉa hè để tiễn biệt các liệt sĩ.



Nghe thông tin đó, anh Duy Nhân (33 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú) - chủ một cửa hàng bán hoa tươi ở số 43, đường 154, cách Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM khoảng 2,5 km quyết định sẽ tặng 500 bông cúc trắng vào ngày 14.10 để người dân dâng kính, tiễn đưa các liệt sĩ.

Anh Duy Nhân đang chuẩn bị hoa cúc trắng để tặng vào sáng mai 14.10 Ảnh: Phan Diệp

Từ chiều 13.10, anh Nhân đã chuẩn bị sẵn hoa, gỡ bọc lưới, sẵn sàng để tặng hoa vào 7 giờ sáng ngày 14.10. Việc làm của anh được lan tỏa trên mạng xã hội và người dân sinh sống quanh khu vực.

Anh Nhân chia sẻ: "Chiều nay, nhiều người dân cũng đã đến mua hoa cúc trắng, chuẩn bị sẵn để ngày mai đi viếng các liệt sĩ. Ngày mai, nếu tới giờ đoàn xe gần về đến nghĩa trang mà chưa tặng hết 500 bông, có thể tôi sẽ di chuyển ra phía đường Võ Nguyên Giáp để tặng thêm cho người đi đường".

Những ngày qua, cộng đồng mạng ở TP.HCM hẹn nhau ra đường, đứng dọc theo lộ trình tiễn đưa vào sáng 14.10 để tiễn đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Tài khoản Thanh Bình bình luận: "Nhất định mình sẽ canh thời gian để chứng kiến lúc đoàn xe đi ngang nhà. Theo dõi thông tin về quá trình tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ thật sự rất xúc động và biết ơn".

Việc di chuyển chia thành 4 đợt, hoàn thành trong ngày 14.10; đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45. Quãng đường dài khoảng 26 km, từ công viên Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng 8 → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng 8 → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày. Tại nghĩa trang, các lực lượng sẽ đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.