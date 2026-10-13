    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM: 'Tôi sẽ cầm nhành hoa trắng tiễn các anh'

    Cao An Biên - Phạm Hữu

    Nhiều người dân TP.HCM xúc động cho biết ngày 14.10, trên hành trình của đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM an táng, họ sẽ 'cầm nhành hoa trắng, đứng bên đường để tiễn đưa các anh'.

    Sau lễ truy điệu sáng 14.10, đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) an táng dự kiến đi qua quãng đường 26 km, xuất phát đợt đầu lúc 8 giờ 45 ngày 14.10.

    Đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM: 'Tôi sẽ cầm hoa trắng...' - Ảnh 1.

    Đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) dự kiến đi qua quãng đường 26 km

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    Việc di chuyển được tổ chức thành 4 đợt. Trong đó, đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45 phút, các đợt tiếp theo sẽ hoàn thành trong ngày. Lộ trình dự kiến theo thứ tự: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng 8 → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng 8 → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

    Chủ một shop thời trang trên đường Trường Sơn (phường Hòa Hưng), đối diện công viên Lê Thị Riêng cho biết ông cảm thấy xúc động khi cửa hàng của mình nằm trên lộ trình của đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

    "Hôm nay, tôi đã được chứng kiến đoàn xe tham gia tổng duyệt di chuyển từ công viên Lê Thị Riêng, đi qua đường Trường Sơn trên hành trình đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc thiêng liêng, xúc động khó tả. Ngày 14.10, tôi sẽ tạm gác việc buôn bán qua một bên, đứng bên đường để tiễn đưa, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc", ông chủ bày tỏ.

    "Tôi xin cầm nhành hoa trắng, tiễn đưa các anh một đoạn đường…"

    Cách tiệm thời trang này không xa, ông Trịnh Minh Sang (63 tuổi) ngồi trong tiệm tạp hóa của mình  trò chuyện với hàng xóm là bà Nguyễn Thị Kim Cúc (82 tuổi) về hành trình của đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM vào ngày 14.10 tới đây.

    Ông Sang cho biết suốt nhiều tháng qua, ông cùng người thân luôn quan tâm tới hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Thông qua báo chí, ông biết được ngày 14.10 sẽ diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ ở công viên.

    Đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM: 'Tôi sẽ cầm hoa trắng...' - Ảnh 2.

    Đường Trường Sơn (phường Hòa Hưng) là một trong những tuyến đường đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ đi qua vào ngày 14.10

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM: 'Tôi sẽ cầm hoa trắng...' - Ảnh 3.

    Bà Vi cho biết mình sẽ cầm một nhành hoa trắng đứng bên đường Cách Mạng Tháng 8 để tiễn đưa các liệt sĩ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Bà Cúc và ông Sang đều cho biết ngày hôm đó, họ sẽ đứng dọc đường Cách Mạng Tháng 8 nơi đoàn xe đi qua để thể hiện sự tri ân đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

    "Không chỉ xúc động mà tôi còn thấy mừng trong lòng, đặc biệt là mừng cho những gia đình, thân nhân của các liệt sĩ vì sau mấy chục năm dài đằng đẵng, từng mẩu di vật hay hài cốt giúp xoa dịu phần nào sự mong mỏi của họ", bà Cúc xúc động chia sẻ.

    Bán hoa tươi trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Hòa Hưng), bà Phan Thị Vi (52 tuổi) cũng cho biết những ngày qua, nhiều tiểu thương trong chợ vẫn nhắc nhau về ngày 14.10 đặc biệt tới đây, ngày đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM và đi ngang nơi mọi người buôn bán.

    Bà Vi cho biết mình sẽ cầm một nhành hoa trắng trên tay, đứng trên đường lúc những đoàn xe đi qua để tiễn đưa các liệt sĩ một đoạn đường. Đó là cách người phụ nữ thể hiện lòng biết ơn đối với những anh hùng liệt sĩ.

    Đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM: 'Tôi sẽ cầm hoa trắng...' - Ảnh 4.

    Các tiểu thương cho biết vào sáng 14.10, họ sẽ tạm gác việc buôn bán để tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM: 'Tôi sẽ cầm hoa trắng...' - Ảnh 5.

    Ông Sang và bà Cúc dành sự quan tâm đặc biệt tới hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thời gian qua

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Cạnh bên, chị Thảo Vi (18 tuổi) một khách đi mua hoa cũng cho biết dù nhà không nằm trên tuyến đường đoàn xe đi qua, tuy nhiên sáng hôm đó chị cũng sẽ có mặt trên đường Cách Mạng Tháng 8 để thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Theo chương trình, lúc 19 giờ ngày 13.10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đêm tri ân" diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng. Sáng 14.10, lễ dâng hoa, dâng hương bắt đầu lúc 7 giờ 30 tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được tổ chức lúc 8 giờ.

    Sau các nghi thức viếng, đọc lời điếu và mặc niệm, hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, trên đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày. Tại nghĩa trang, các lực lượng sẽ đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.

    Tin liên quan

    TP.HCM chuẩn bị an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

    TP.HCM chuẩn bị an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

    Chiều 11.10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM cho biết lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày 14.10, tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng (số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM).

    TP.HCM tổng duyệt hành trình đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng

    An táng hài cốt 5 liệt sĩ được tìm thấy tại núi Hòn Tàu

    Khám phá thêm chủ đề

    731 hài cốt liệt sĩ 731 hài cốt liệt sĩ công viên lê thị riêng lộ trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang tp.hcm lộ trình đưa 731 hài cốt liệt sĩ Nghĩa trang TP.HCM công viên Lê Thị Riêng TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận