Đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM: 'Tôi sẽ cầm nhành hoa trắng tiễn các anh'

Sau lễ truy điệu sáng 14.10, đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) an táng dự kiến đi qua quãng đường 26 km, xuất phát đợt đầu lúc 8 giờ 45 ngày 14.10.

Đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) dự kiến đi qua quãng đường 26 km ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Việc di chuyển được tổ chức thành 4 đợt. Trong đó, đợt đầu dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45 phút, các đợt tiếp theo sẽ hoàn thành trong ngày. Lộ trình dự kiến theo thứ tự: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng 8 → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng 8 → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Chủ một shop thời trang trên đường Trường Sơn (phường Hòa Hưng), đối diện công viên Lê Thị Riêng cho biết ông cảm thấy xúc động khi cửa hàng của mình nằm trên lộ trình của đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

"Hôm nay, tôi đã được chứng kiến đoàn xe tham gia tổng duyệt di chuyển từ công viên Lê Thị Riêng, đi qua đường Trường Sơn trên hành trình đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc thiêng liêng, xúc động khó tả. Ngày 14.10, tôi sẽ tạm gác việc buôn bán qua một bên, đứng bên đường để tiễn đưa, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc", ông chủ bày tỏ.

"Tôi xin cầm nhành hoa trắng, tiễn đưa các anh một đoạn đường…"

Cách tiệm thời trang này không xa, ông Trịnh Minh Sang (63 tuổi) ngồi trong tiệm tạp hóa của mình trò chuyện với hàng xóm là bà Nguyễn Thị Kim Cúc (82 tuổi) về hành trình của đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM vào ngày 14.10 tới đây.

Ông Sang cho biết suốt nhiều tháng qua, ông cùng người thân luôn quan tâm tới hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Thông qua báo chí, ông biết được ngày 14.10 sẽ diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ ở công viên.

Đường Trường Sơn (phường Hòa Hưng) là một trong những tuyến đường đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ đi qua vào ngày 14.10 ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Vi cho biết mình sẽ cầm một nhành hoa trắng đứng bên đường Cách Mạng Tháng 8 để tiễn đưa các liệt sĩ ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Cúc và ông Sang đều cho biết ngày hôm đó, họ sẽ đứng dọc đường Cách Mạng Tháng 8 nơi đoàn xe đi qua để thể hiện sự tri ân đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Không chỉ xúc động mà tôi còn thấy mừng trong lòng, đặc biệt là mừng cho những gia đình, thân nhân của các liệt sĩ vì sau mấy chục năm dài đằng đẵng, từng mẩu di vật hay hài cốt giúp xoa dịu phần nào sự mong mỏi của họ", bà Cúc xúc động chia sẻ.

Bán hoa tươi trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Hòa Hưng), bà Phan Thị Vi (52 tuổi) cũng cho biết những ngày qua, nhiều tiểu thương trong chợ vẫn nhắc nhau về ngày 14.10 đặc biệt tới đây, ngày đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM và đi ngang nơi mọi người buôn bán.

Bà Vi cho biết mình sẽ cầm một nhành hoa trắng trên tay, đứng trên đường lúc những đoàn xe đi qua để tiễn đưa các liệt sĩ một đoạn đường. Đó là cách người phụ nữ thể hiện lòng biết ơn đối với những anh hùng liệt sĩ.

Các tiểu thương cho biết vào sáng 14.10, họ sẽ tạm gác việc buôn bán để tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng ẢNH: CAO AN BIÊN

Ông Sang và bà Cúc dành sự quan tâm đặc biệt tới hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thời gian qua ẢNH: CAO AN BIÊN

Cạnh bên, chị Thảo Vi (18 tuổi) một khách đi mua hoa cũng cho biết dù nhà không nằm trên tuyến đường đoàn xe đi qua, tuy nhiên sáng hôm đó chị cũng sẽ có mặt trên đường Cách Mạng Tháng 8 để thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.