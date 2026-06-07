Vẻ đẹp ngược đời của chim nhát hoa: Con mái đẹp rực rỡ, con trống chăm con

Anh Đinh Xuân Trường (42 tuổi, ở TP.HCM) là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh thiên nhiên, đặc biệt là chụp chim trời và động vật hoang dã. "Điều hấp dẫn nhất của thể loại nhiếp ảnh này với tôi là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, quan sát những hành vi rất tự nhiên của các loài chim và ghi lại những khoảnh khắc mà mắt thường khó có thể thấy được", anh Trường chia sẻ.

Những điều thú vị về chim nhát hoa

Trong tự nhiên, mỗi loài chim đều có tập tính, màu sắc riêng và những câu chuyện rất thú vị. Chính sự bất ngờ đó khiến anh luôn muốn tiếp tục khám phá. Có những loài chim anh Trường chỉ chụp được vài lần là thấy đủ.

Riêng với loài chim nhát hoa thì càng chụp anh Trường lại càng muốn chụp thêm lần nữa, bởi gần như lần nào gặp, chúng cũng mang đến điều thú vị mới cho anh.

Tấm ảnh cặp đôi chim nhát hoa đứng bên nhau khoe "vẻ đẹp trái quy luật" được anh ghi lại ở khu vực xã Nhà Bè Ảnh: Đinh Xuân Trường

Chim nhát hoa trống có nhiệm vụ ấp trứng, chăm con Ảnh: Đinh Xuân Trường

Chim nhát hoa mái khoe vẻ đẹp Ảnh: Đinh Xuân Trường

Chim nhát hoa là một trong những loài chim mà anh Trường yêu thích nhất. Anh đã chụp loài chim này suốt khoảng 4 năm nay, với không biết bao nhiêu lần bấm máy, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chán.

Không chỉ chụp ảnh, anh Trường còn tìm hiểu nhiều thông tin về loài nhát hoa. Điều khiến anh ấn tượng nhất ở loài này là tập tính sinh sản khá đặc biệt. Khác với nhiều loài chim khác, loài nhát hoa con mái lại có bộ lông đẹp và nổi bật hơn chim trống.

Sau khi tìm bạn tình và đẻ trứng, chim mái thường tiếp tục những hành trình mới, trong khi chim trống đảm nhận phần lớn việc ấp trứng và chăm sóc con non.

"Loài chim nhát hoa này thường chỉ có thể gặp và chụp ảnh được nó vào sáng sớm và chiều tối. Và thường chỉ có thể gặp được chúng vào mùa bắt cặp, sinh sản từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm", anh Trường cho biết.

Tấm ảnh với khoảnh khắc chim cà kheo phản ứng để bảo vệ tổ khi chim nhát hoa đến gần của anh Trường giành huy chương bạc cuộc thi ảnh Chim và thú hoang dã Việt Nam lần 1 năm 2024 tại SC VivoCity, TP.HCM Ảnh: Đinh Xuân Trường

Mỗi tấm ảnh gửi gắm một thông điệp về thiên nhiên

Anh Trường yêu thích nhiếp ảnh từ lâu, nhưng thực sự gắn bó với thể loại chim trời và động vật hoang dã khoảng 8 năm nay.



Bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng hễ có thời gian rảnh anh Trường thường tranh thủ đi chụp ảnh. Địa điểm chủ yếu các vườn quốc gia, các khu rừng hoặc là các công viên, rừng ngập mặn hoặc những nơi có môi trường sống phù hợp với các loài chim.

Việc chụp chim đòi hỏi khá nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Có những khoảnh khắc, anh Trường phải chờ hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng tuần mới có cơ hội bấm máy được một tấm ảnh như ý.



Khoảnh khắc gia đình chim già đẫy Java ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn cùng rỉa lông Ảnh: Đinh Xuân Trường

Nhiếp ảnh gia Đinh Xuân Trường Ảnh: NVCC

Không chỉ chụp ảnh ở những khu rừng, anh Trường vẫn thường bắt gặp và chụp được nhiều loài chim ngay trong khu vực nội thành TP.HCM. Điều này cho thấy giữa đô thị đông đúc vẫn tồn tại những khoảng xanh quan trọng với hệ sinh thái. Tuy nhiên, môi trường sống của chim ngày càng bị thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa.

Anh Trường nghĩ rằng việc bảo vệ cây xanh, công viên, mặt nước và hạn chế các hoạt động ảnh hưởng đến động vật hoang dã là rất cần thiết. Khi bảo vệ môi trường sống của chim, chúng ta cũng đang góp phần giữ gìn một thành phố xanh và đáng sống hơn cho con người.

"Thông qua những bức ảnh của mình, tôi mong mọi người có thể hiểu hơn, yêu thiên nhiên hơn và cùng chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã quanh chúng ta", anh Trường chia sẻ.