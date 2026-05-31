Nghẹn lòng cảnh chim thiên đường gắp con non qua đời ra khỏi tổ

Bộ ảnh khoảnh khắc chim thiên đường chăm sóc con nhỏ được anh Thiên Tâm (ở TP.HCM) thực hiện trong một lần thăm rừng ở TP.Đồng Nai thu hút sự quan tâm của những người yêu thiên nhiên. Bộ ảnh thể hiện sự chăm chút và bản năng yêu thương của chim bố mẹ dành cho con non.

Trước đó, những người đam mê chụp ảnh thiên nhiên truyền tai nhau về tổ chim thiên đường này nên anh Thiên Tâm cũng muốn tự tay ghi lại khoảnh khắc gia đình chúng chăm sóc nhau. Trong hành trình nuôi con, 1 chim non không may bị chết nên chim bố gắp con ra khỏi tổ - hình ảnh khiến anh không khỏi chạnh lòng.

"Tổ quá bé nên những con chim lớn giẫm đạp khiến con chim non nhỏ chết. Giữa thiên nhiên hoang dã, sự sống luôn song hành cùng những mất mát. Sau những phút buồn bã chim bố mẹ vẫn tiếp tục chuyến bay kiếm ăn, chăm sóc 2 con chim non còn lại một cách bản năng nhưng đầy yêu thương của chúng", anh Thiên Tâm bày tỏ.



Chim thiên đường mớm mồi nuôi con nhỏ ẢNH: THIÊN TÂM

Chim thiên đường có bộ lông rực rỡ, chim đực và chim cái có sự khác biệt lớn về hình dáng và màu sắc. Chim đực thường có lông sáng hơn và chúng sử dụng bộ lông lung linh đó để thu hút chim cái trong mùa sinh sản ẢNH: THIÊN TÂM

Chim thiên đường ăn côn trùng, chúng thường săn mồi trên các cây và sử dụng mỏ dài và sắc để bắt côn trùng nhỏ ẢNH: THIÊN TÂM

Chim mẹ thường đẻ từ 2 - 3 quả trứng, chăm sóc con non rất chu đáo. Sau khi con chim non lớn lên và có thể tự mình nuôi sống, chúng sẽ ra khỏi tổ và khám phá thế giới xung quanh ẢNH: THIÊN TÂM

Chim thiên đường chăm sóc 3 con non nhưng không may 1 con bị chết do giẫm đạp lên nhau ẢNH: THIÊN TÂM

Con chim xấu số bị gắp ra khỏi tổ ẢNH: THIÊN TÂM