Voọc chà vá chân nâu đi trước 'canh đường' cho vợ con, clip hút 3,5 triệu lượt xem

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh ông bố voọc chà vá chân nâu dẫn vợ con qua đường ở khu vực bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được nhiếp ảnh gia Lê Phước Chín (66 tuổi) ghi lại thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc ông bố voọc mẫu mực

Trong đoạn clip, ông bố voọc trước khi muốn đưa vợ con qua bên kia đường để kiếm ăn đã tình nguyện đi trước để dò đường. Sau khi xuất hiện từ bụi cây, voọc bố quan sát thật kỹ xung quanh khu vực đường bê tông. Thấy an toàn, voọc bố mới ra hiệu để vợ con đi qua.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của gia đình voọc chà vá chân nâu thu hút dân mạng "thả tim", bình luận. Nhiều người bày tỏ thích thú đặc biệt với sự cẩn thận, mẫu mực của ông bố voọc.

Khoảnh khắc voọc bố dẫn đường cho vợ con thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội

Nhiếp ảnh gia Lê Phước Chín cho biết, ông có đam mê đặc biệt với việc chụp ảnh loài voọc chà vá chân nâu suốt 11 năm qua. Không chỉ chụp ảnh, ông Chín còn thích quay nhiều video, ghi lại nhiều khoảnh khắc đa dạng của loài linh trưởng này ở khu vực bán đảo Sơn Trà như: voọc qua đường, chuyền cành, đu qua thang dây, thậm chí là đánh nhau…

Voọc chà vá chân nâu ở thành phố Đà Nẵng sống chủ yếu ở khu vực bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố không xa. Tuy nhiên, mãi đến năm 2015, ông Chín mới biết đến loài này.

"Không chỉ thích loài voọc này vì chúng có bộ lông 5 màu: đen, xám, trắng, nâu đỏ và cam, rất đẹp, tôi còn thích tập tính của chúng. Loài linh trưởng này sinh sống theo gia đình như con người, voọc bố là người chồng rất có trách nhiệm, mẫu mực", ông Chín nói.

11 năm chụp ảnh voọc chà vá chân nâu

Sau nhiều năm chụp ảnh, quay video loài này, ông Chín quan sát thấy, gia đình voọc thường có 1 con voọc bố đầu đàn, sống cùng 2 - 3 vợ và các con rất hòa thuận. Loài này sống trên cây cao, ăn trái cây, lá theo mùa. Voọc chà vá chân nâu hiền lành, sạch sẽ, cẩn thận.

Nhiếp ảnh gia Lê Phước Chín Ảnh: NVCC

Chúng ăn từng quả, từng lá, ăn hết mới hái quả khác ăn, tuyệt đối không tham lam hái nhiều một lúc rồi vứt bỏ. Voọc chà vá chân nâu nhút nhát, thấy người là sợ, trốn tránh.

Cũng vì thế, khi muốn dẫn gia đình sang đường, voọc bố phải đi trước dẫn đường. Khi trèo lên cây kiếm ăn, voọc bố cũng ra ngồi phía tán cây ngoài cùng sát đường để quan sát, bảo vệ vợ con.

Mê mẩn loài voọc này, nên chục năm qua, cứ mỗi buổi sáng từ thứ 2 - thứ 6 trong tuần, ông Chín lại lên núi lang thang ngắm cảnh, chụp ảnh loài này. Năm 2017, ông Chín có lần đấu giá tập sách ảnh về voọc chà vá chân nâu để đóng góp vào quỹ bảo vệ Sơn Trà và một triển lãm ảnh đầu tiên ở TP.HCM.



Trong năm, ở Sơn Trà có mùa hoa vàng (hoa lim xẹt), mùa hoa tím (hoa thàn mát), mùa cây thay lá non là những thời điểm nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước đến để chụp ảnh voọc chà vá chân nâu.

Voọc chà vá chân nâu và mùa cây rừng thay lá Ảnh: NVCC

Cận cảnh voọc chà vá chân nâu ăn lá

Loài này hiện được xếp hạng rất nguy cấp (CR) trong Sách đỏ thế giới và nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Do đó, niềm vui của ông Chín khi chụp được những khoảnh khắc thú vị, ông sẽ chia sẻ lên mạng xã hội với mong muốn giới thiệu về loài linh trưởng đẹp, quý hiếm của Việt Nam để cộng đồng cùng hiểu và chung tay bảo vệ.

"Voọc chà vá chân nâu cũng có ở vùng núi tỉnh Quảng Trị, TP.Huế… tuy nhiên để gặp được chúng rất khó khăn do sống ở rừng sâu. TP.Đà Nẵng được ưu ái hơn khi loài này tập trung nhiều ở bán đảo Sơn Trà, do đó người dân và du khách có nhiều điều kiện thuận lợi để nhìn ngắm hơn", ông Chín nói.