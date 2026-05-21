2 năm đổi lấy 1/500 giây: Bức ảnh 'núi nhựa khổng lồ' của Việt Nam giành giải quốc tế

Anh Nguyễn Hồ Quân (sinh năm 1986, ở Hà Nội) là kỹ sư xây dựng, theo đuổi nhiếp ảnh với phong cách tập trung khai thác chuyên sâu. Anh Quân được cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam quan tâm khi nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

"Theo đuổi mục tiêu cần nhất là sự kiên nhẫn"

Mới đây, anh Quân chia sẻ về hành trình 2 năm kiên trì để được chủ một cơ sở tái chế nhựa đồng ý cho chụp bức ảnh "tái chế nhựa". Bức ảnh sau đó giành giải thưởng Danh dự trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh vì Nhân loại 2025 (Photography 4 Humanity) do Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức nhân ngày Nhân quyền thế giới 12.10.2025.

Bạn đọc có thể xem thêm thông tin về cuộc thi và triển lãm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc theo đường dẫn: https://www.un.org/en/exhibits/exhibit/photography4humanity2025

Tác phẩm "Tái chế nhựa" nhận được giải thưởng của Liên Hiệp Quốc Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Tác phẩm "Tái chế nhựa" được anh điều chỉnh thông số tốc độ màn trập 1/500 giây để chụp, sau 2 năm chờ đợi. Từ 2 năm đổi lấy 1/500 giây để có được khoảnh khắc đáng nhớ, anh Quân cho rằng, việc theo đuổi mục tiêu cần nhất là sự kiên nhẫn.

"Tôi khá bất ngờ khi nhận được email từ ban tổ chức cuộc thi, thông báo tôi là một trong những người giành giải Global Prize Honorable Mentions 2025. Tôi đã chững lại một vài giây đọc kỹ từng câu chữ của ban tổ chức", anh Quân kể.

Theo anh, đề tài năm 2025 với biến đổi khí hậu, xung đột, khủng hoảng nhân đạo trên thế giới là những chủ đề khó, đòi hỏi người bấm máy có quan sát tinh tế chuyên sâu với các chuyển động xung quanh. Chưa kể, các thí sinh còn cạnh tranh với nhiều phóng viên của các hãng thông tấn lớn trên thế giới.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồ Quân Ảnh: NVCC

Bức ảnh được chụp vào tháng 5.2025 tại một điểm tập kết phế liệu ở tỉnh Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Đầu năm 2023, anh Quân đi ngang một bãi tập kết nhựa ở Vĩnh Phúc cũ. Anh ấn tượng với những "ngọn núi nhựa" cao quá đầu người: xanh, đỏ, vàng, trắng... xếp lớp như một bức tranh trừu tượng khổng lồ. Mỗi màu là một câu chuyện. Chai nước, vỏ đồ chơi, mảnh ống vỡ đang chờ được phân loại trước khi xay thành hạt, quay lại vòng đời mới.



Sức hút của dòng ảnh tư liệu

Nhiếp ảnh môi trường là một trong những thứ cuốn hút anh Quân ngay khi bắt đầu cầm máy ảnh vào năm 2016. Năm 2019, anh tìm hiểu các bức ảnh nổi tiếng trên thế giới và ngẫm ra rằng ảnh tư liệu là một dòng ảnh rất hay rất quý giá, dù mất nhiều thời gian để hoàn thiện.

Từ đó đến nay, anh ấp ủ một số dự án ảnh về môi trường, đời sống xã hội, về tính chuyển tiếp quá trình thay đổi đất nước… "Trong kỷ nguyên vươn mình phát triển đất nước, tính cấp bách của bền vững môi trường sẽ được đề cao, tạo động lực thu hút đầu tư nước ngoài cùng với nâng cao bảo vệ sức khỏe cộng đồng", anh bày tỏ.

Bức ảnh "Màu thời gian" của anh Quân được chọn treo tại bảo tàng Palais de Tokyo ở Paris, Pháp năm 2025 - sự kiện Leica Tour kỷ niệm 100 năm thành lập Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, nhận được nhiều giải thưởng nhưng anh Quân không đầu tư vào máy ảnh quá nhiều. Theo anh, quan điểm "đam mê nhiếp ảnh khá tốn kém, sự đầu tư không có giới hạn" tùy thuộc vào nhu cầu của từng người với các mục tiêu chụp khác nhau.

Làm việc trong ngành xây dựng, đam mê nhiếp ảnh giúp anh Quân giảm bớt những căng thẳng. Cảm giác lúc đêm về nhìn ngắm lại bộ ảnh đã chụp cho anh thấy thoải mái tinh thần, ngày hôm sau lại có năng lượng tràn đầy cho công việc.

Bức ảnh "Tình người giữa đại hồng thủy" đạt giải 3 chung cuộc của cuộc thi Vẻ đẹp Việt Nam 2024 do truyền hình Báo Nhân Dân tổ chức, sau đó được tổ chức Standard Chartered Weather chọn là 1 trong 10 bức ảnh có ảnh hưởng nhất thế giới 2025 do biến đổi khí hậu gây ra Ảnh: Nguyễn Hồ Quân

Năm 2025, tác phẩm "Rescue people in floods - Cứu người trong lũ lụt" của anh đã được ban tổ chức cuộc thi The Standard Chartered Weather Photographer of the Year lựa chọn là 1 trong 10 hình ảnh có tác động thiên tai trên thế giới năm 2025 và đưa vào nghị sự COP30 do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Barazil.

Anh Quân cũng là một trong những người hiếm hoi ở Việt Nam được bảo tàng nghệ thuật ở châu Âu lưu trữ vĩnh viễn bộ ảnh tại bảo tàng LUGANO, Thụy Sỹ và có ảnh treo tại bảo tàng Palais tại Paris (Pháp) năm 2025.