Kinh tế Kinh tế xanh

Biến 'gánh ve chai' thành công nghiệp tái chế Việt Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
23/12/2025 16:22 GMT+7

Từ giai đoạn thu gom thủ công Việt Nam đang chuyển sang 'kỷ nguyên' tái chế rác thải bằng công nghệ cao, chuẩn hóa quy trình và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 23.12, tại TP.HCM, Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA) chính thức thành lập và ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế (Vietnam Recycling Institute - VRI). Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành tái chế Việt Nam từ giai đoạn thu gom thủ công, các gánh ve chai sang kỷ nguyên công nghệ cao, chuẩn hóa quy trình và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Biến 'gánh ve chai' thành công nghiệp tái chế Việt Nam- Ảnh 1.

Chính thức ra mắt Viện Khoa học Công nghệ Tái chế

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thực hiện luật Bảo vệ Môi trường 2020 và công cụ EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) đi vào thực thi mạnh mẽ, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với "cơn khát" công nghệ xử lý và áp lực tuân thủ các tiêu chuẩn xanh khắt khe. Sự ra đời của Viện VRI chính là lời giải chiến lược cho bài toán này. VRI được định vị là đơn vị nghiên cứu ứng dụng, đóng vai trò "cánh tay nối dài" kết nối giữa chính sách vĩ mô, nghiên cứu hàn lâm và thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam, đồng thời là Viện trưởng VWRA cho biết: VRI ra đời với sứ mệnh tiên phong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực thu hồi, tái chế và giảm chất thải. Bên cạnh đó, viện hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận bền vững thông qua việc cung cấp các giải pháp công nghệ hiệu quả và dịch vụ tư vấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực môi trường. Triết lý của VRI là biến rác thải thành tài nguyên, đóng góp vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Mục tiêu chiến lược của Viện là trở thành đơn vị tiên phong trong việc chuyển giao công nghệ tái chế, tư vấn tuân thủ EPR và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu cụ thể là đạt được 10 dự án nghiên cứu và tư vấn lớn về tái chế trong vòng 3 năm tới, đồng thời thiết lập ít nhất 5 quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu để tạo ra tác động bền vững trên toàn ngành.

Ông Hồ Kiên Trung, Phó cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khuyến nghị: Viện cần có trách nhiệm đánh giá, sàng lọc và khuyến nghị các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam, trách đầu tư dàn trải, chạy theo phong trào. Đồng thời, Viện cần tham gia hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn, áp dụng và tối ưu hóa công nghệ, gắn tái chế với thiết kế sinh thái, thiết kế sản phẩm và bao bì ngay từ đầu. Đây chính là chìa khóa để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn một cách thực chất, xuyên suốt toàn bộ vòng đời sản phẩm chứ không chỉ xử lý ở "đoạn cuối" là chất thải.

