Một phường ở Đà Nẵng thu ngân sách ngàn tỉ, định hướng khai thác kinh tế đêm

Ngày 10.10, ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng), cho biết đến tuần đầu tháng 10, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.005 tỉ đồng, trong khi dự toán thành phố giao là 795 tỉ đồng. Như vậy, số thu vượt khoảng 210 tỉ đồng, tương đương 26% dự toán.

Theo ông Duy, kết quả này xuất phát từ đặc thù cơ cấu kinh tế của phường, trong đó thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ yếu, hơn 90% cơ cấu kinh tế. Đây cũng là lĩnh vực đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương.

Lãnh đạo phường Hải Châu chủ trì hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2026 ẢNH: KHÁNH LINH

Bên cạnh lợi thế sẵn có, phường Hải Châu triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để rà soát, phân loại doanh nghiệp, làm sạch dữ liệu và quản lý sát các nguồn thu trên địa bàn.

"Quan điểm của thành phố là cân đối giữa thu và chi. Vì vậy, địa phương không chờ đến những tháng cuối năm mới tập trung thu mà chủ động ngay từ đầu năm trong việc nuôi dưỡng nguồn thu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế", ông Duy cho biết.

Một trong những giải pháp được chú trọng là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, phân loại theo từng nhóm hoạt động và xác định nghĩa vụ thuế tương ứng. Qua đó, cơ quan chức năng có cơ sở quản lý chặt chẽ nguồn thu, đồng thời rà soát, thu hồi các khoản nợ thuế, kể cả đối với những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đối với các trường hợp nợ thuế kéo dài, địa phương phối hợp với cơ quan thuế và các lực lượng liên quan, trong đó có công an, để triển khai các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ theo quy định.

Song song với việc tăng cường quản lý thu, phường Hải Châu chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Địa phương bố trí ô tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết hồ sơ doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Theo ông Duy, quản lý thuế hiệu quả phải đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu. Khi môi trường kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế thì nguồn thu ngân sách cũng được cải thiện bền vững.

Khai thác kinh tế ban đêm, gia tăng giá trị từ chất xám

Đề cập dư địa phát triển trong thời gian tới, ông Duy cho rằng Hải Châu cần tập trung vào hai hướng chính, gồm nâng cao hiệu suất khai thác các cơ sở kinh doanh và phát huy nguồn lực con người, tri thức để gia tăng giá trị sản phẩm.

Với hướng đi thứ nhất, địa phương đặt mục tiêu nâng cao tần suất và hiệu quả sử dụng các cơ sở kinh doanh trên cùng một mặt bằng. Thay vì chỉ tạo ra doanh thu trong một khoảng thời gian nhất định vào buổi sáng hoặc buổi chiều, các cơ sở có thể mở rộng thời gian hoạt động, khai thác thêm những khung giờ khác để gia tăng hiệu quả kinh tế.

Phường Hải Châu là phường trung tâm của thành phố Đà Nẵng ẢNH: BẢO LÂM

Định hướng phát triển kinh tế ban đêm cũng được đặt ra nhằm khai thác tốt hơn lợi thế thương mại, dịch vụ của khu vực trung tâm thành phố. Theo đó, một số khu vực có thể được định hướng hoạt động về đêm, kết hợp ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành để tăng hiệu quả kinh doanh.

"Dư địa không chỉ nằm ở việc khai thác một vị trí kinh doanh mà còn ở cách nâng cao hiệu quả sử dụng vị trí đó theo thời gian. Nếu trước đây một cơ sở chỉ tạo ra doanh thu trong một khung giờ thì nay có thể mở rộng hoạt động, gia tăng tần suất khai thác để tạo thêm giá trị", ông Duy phân tích.

Hướng đi thứ hai là phát huy nguồn lực con người, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đưa hàm lượng khoa học, tri thức vào sản phẩm.

Chủ tịch UBND phường Hải Châu cho rằng với đặc thù là địa bàn trung tâm, quỹ đất dành cho phát triển theo chiều rộng không còn nhiều, Hải Châu cần chú trọng nâng cao giá trị gia tăng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp.

Thay vì chỉ kinh doanh các sản phẩm truyền thống theo cách thông thường, doanh nghiệp có thể nghiên cứu, cải tiến, kết hợp các nguyên liệu hoặc sản phẩm đặc trưng để tạo ra những sản phẩm mới, có giá trị thương mại cao hơn.

Ông Duy dẫn chứng việc sáng tạo các sản phẩm đồ uống từ những nguyên liệu quen thuộc, như kết hợp cà phê với mắm Nam Ô hoặc quế Trà My. Trong đó, mắm Nam Ô vốn chủ yếu được biết đến như một loại gia vị dùng trong ẩm thực, nhưng khi được nghiên cứu, chế biến thành dạng tinh thể để kết hợp với cà phê có thể tạo ra một sản phẩm đồ uống mới lạ.

Cách làm này không chỉ mở rộng khả năng tiêu thụ nguyên liệu truyền thống mà còn tạo ra giá trị mới cho sản phẩm thông qua sự sáng tạo, góp phần nâng cao giá trị thương mại và sức cạnh tranh trên thị trường.

"Dư địa phát triển của Hải Châu trong thời gian tới là khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có, đồng thời phát huy chất xám của người dân, cộng đồng doanh nghiệp để đưa tri thức, khoa học vào sản phẩm, từ đó gia tăng giá trị", ông Duy nhấn mạnh.

Bên cạnh hai hướng đi trên, phường Hải Châu tiếp tục duy trì các lĩnh vực kinh tế truyền thống, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu. Đây được xem là những giải pháp quan trọng để địa phương hướng đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.