Một xã ở Đà Nẵng thu ngân sách gần 6.400 tỉ đồng, vượt phường Sài Gòn

Ngày 10.7, Đảng ủy xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời đánh giá kết quả sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ và chính quyền xã Núi Thành đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực; kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra.

Xã Núi Thành sở hữu lợi thế khi tập trung Khu kinh tế mở Chu Lai, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp ẢNH: THACO

Đến ngày 30.6, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt gần 6.400 tỉ đồng, bằng 50,9% dự toán năm 2026. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Núi Thành tiếp nhận và quản lý 82 công trình, dự án từ huyện Núi Thành cũ và các xã sáp nhập, đồng thời tiếp nhận thêm 42 công trình từ Ban Quản lý khu vực Núi Thành. Địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên đến nay tỷ lệ giải ngân mới đạt 34,06% kế hoạch.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 9.417 hồ sơ thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm, giải quyết 8.790 hồ sơ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo UBND xã đã tiếp 163 lượt công dân, tiếp nhận và phân loại 121 đơn thư. Trong đó, địa phương đã giải quyết 41 đơn thuộc thẩm quyền, đang xử lý 46 đơn và hướng dẫn công dân đối với 44 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy xã Núi Thành cũng chỉ ra nhiều tồn tại cần khắc phục như: tiến độ giải quyết đơn thư của công dân còn chậm; nhiều hồ sơ đất đai tồn đọng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, với số thu ngân sách gần 6.400 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, xã Núi Thành hiện có mức thu cao hơn phường Sài Gòn - địa phương được xem là có số thu ngân sách lớn nhất tại TP.HCM sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Con số ấn tượng này được tạo nên từ lợi thế của địa phương tập trung Khu kinh tế mở Chu Lai, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và nhiều dự án đầu tư trọng điểm.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Sài Gòn, tính đến ngày 31.5.2026, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 5.414 tỉ đồng, tương đương 51,97% dự toán năm (5.414/10.453 tỉ đồng). Con số này thấp hơn gần 1.000 tỉ đồng so với mức thu ngân sách mà xã Núi Thành (Đà Nẵng) đạt được, tính đến hết tháng 6.