Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Canada tập trung vào các hướng hợp tác lớn

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, ý nghĩa của quan hệ Việt Nam - Canada đã vượt ra ngoài khuôn khổ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với đà tăng trưởng thương mại hai chiều mạnh mẽ thời gian qua, hai nền kinh tế hoàn toàn có thể hướng tới quy mô thương mại 14 - 15 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam - Canada ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, thương mại giữa hai nước đang đi nhanh hơn đầu tư. Dù Canada hiện có hơn 300 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 5 tỉ USD, nhưng quy mô vốn này chưa tăng tương xứng trong nhiều năm, việc hợp tác trong lĩnh vực chế biến, chế tạo cũng như hình thành chuỗi sản xuất chung còn hạn chế. Khoảng cách này chính là dư địa phát triển lớn nhất mà hai phía cần tập trung lấp đầy trong giai đoạn tới.

Để đưa quan hệ kinh tế song phương sang bước phát triển mới, sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên tập trung vào các hướng hợp tác lớn: chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn, trước hết bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam.

Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn lực cho hạ tầng, năng lượng, logistics, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi xanh. Nhưng để kết nối được hai phía, không chỉ đơn giản là Việt Nam cần vốn và Canada có vốn. Nguồn vốn dài hạn chỉ đi được vào nền kinh tế khi có những dự án dài hạn đủ chất lượng. Việt Nam mong muốn có những đối tác có thể tham gia sớm hơn, cùng xây dựng các đề xuất dự án, cùng xây dựng phương án vốn, cùng quản trị rủi ro và cùng tạo ra giá trị dài hạn.

Hai bên cùng phát triển hạ tầng, năng lượng, công nghệ và những nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới. Việt Nam có nhu cầu rất lớn về hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không, logistics, lưới điện, năng lượng, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và các khu công nghiệp hiện đại. Canada có thế mạnh về kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tài chính hạ tầng, năng lượng sạch, LNG, công nghệ môi trường, mô hình hợp tác công - tư và các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Hai nước cũng đang mở rộng trao đổi về những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng sạch, LNG, công nghệ năng lượng, khoáng sản quan trọng, giao thông - logistics, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển, dữ liệu, các giải pháp số, công nghệ sạch và các ngành công nghiệp có khả năng nâng năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là có thêm một công trình hay thêm một nhà máy. Mục tiêu cao hơn là tạo ra năng lực phát triển mới cho Việt Nam.

Hai bên tận dụng tối đa Hiệp định CPTPP, đưa hợp tác vượt ra khỏi khuôn khổ giao thương hàng hóa thông thường để tiến tới liên kết sâu rộng hơn về vốn, công nghệ, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực; cần coi đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao tri thức và kỹ năng là một cấu phần trong mỗi dự án đầu tư lớn.

Mỗi dự án lớn nên mang theo cơ hội đào tạo kỹ sư, chuyên gia, nhà quản trị và lực lượng lao động kỹ thuật. Tri thức phải được chuyển thành kỹ năng; kỹ năng phải được chuyển thành năng suất và năng suất phải được chuyển thành năng lực cạnh tranh.

Để những định hướng trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các cam kết mạnh mẽ, Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm ẢNH: TTXVN

Đối với những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả; đồng thời, phân bổ rủi ro hợp lý giữa Nhà nước và nhà đầu tư trên cơ sở hài hòa lợi ích và tuân thủ pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành liên quan, cộng đồng doanh nghiệp hai nước khẩn trương chọn lọc các dự án, sáng kiến có tính khả thi cao để đưa vào Kế hoạch hành động 2026 - 2028 thuộc Ủy ban hỗn hợp về kinh tế Việt Nam - Canada; cần làm rõ dự án nào có thể triển khai trước; nguồn vốn nào có thể huy động; vấn đề nào cần hoàn thiện về cơ chế; doanh nghiệp nào có thể dẫn dắt; và cơ quan nào chịu trách nhiệm theo dõi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, chất lượng hợp tác trong thời gian tới không chỉ nằm ở các bản ghi nhớ được ký kết, mà phải là những dự án đã được đầu tư, những nguồn vốn đã giải ngân và những giá trị mới đã thực sự được tạo ra; doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau; những kỹ sư, chuyên gia và nhà quản trị của hai nước cùng tạo ra những giá trị mới. Đó sẽ là thước đo thực chất nhất cho chất lượng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada.