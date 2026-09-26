Mỗi trí thức người Việt tại Canada đều có thể trở thành một 'đại sứ hữu nghị'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh những ý kiến tâm huyết; đánh giá cao đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Canada - những người được đào tạo bài bản, có chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế đến kinh tế, pháp luật và quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu ẢNH: TTXVN

Nhiều người đã có những đóng góp, thành tựu được ghi nhận tại Canada, qua đó không chỉ làm rạng danh cộng đồng mà còn là nguồn lực trí tuệ quý báu, cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với Canada và với thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước rất cần sự chung tay đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục kiến tạo cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia ngày càng sâu rộng vào dòng chảy phát triển của đất nước. Có chính sách đãi ngộ, tạo môi trường làm việc minh bạch, cạnh tranh, trao quyền, bảo đảm điều kiện tham gia lâu dài hoặc đóng góp linh hoạt từ xa; tôn vinh và sử dụng hiệu quả các công trình, sáng kiến, sản phẩm có giá trị phục vụ phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada tiếp tục hiến kế giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, những bài toán trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên, nhất là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiến kế cần đi vào những vấn đề cụ thể, giải pháp cụ thể và tạo ra kết quả cụ thể.

Bên cạnh đó, cần xây dựng mạng lưới chuyên gia, trí thức ngày càng vững mạnh, thực chất, hiệu quả. Các mạng lưới cần làm tốt vai trò tập hợp, kết nối và chia sẻ nguồn lực; nắm chắc năng lực, thế mạnh của từng chuyên gia, nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp để khi đất nước cần có thể tìm đúng người, giao đúng việc.

Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài; một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực cho đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên các chuyên gia, trí thức cần chăm lo, dìu dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Các chuyên gia, trí thức đi trước cần trở thành điểm tựa cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Canada, giúp các em hội nhập tốt, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm với quê hương. Chăm lo cho thế hệ trẻ hôm nay là đầu tư cho nguồn lực và tương lai của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, trí thức phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Canada đi vào chiều sâu, thực chất. Bằng năng lực, uy tín và những thành công của mình, mỗi chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada đều có thể trở thành một "đại sứ hữu nghị" của Việt Nam, kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực và cơ hội hợp tác giữa hai nước, nhất là trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, phát triển nhân lực và chuyển đổi xanh.

Đối với những đề xuất, kiến nghị và sáng kiến của các chuyên gia, trí thức, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân đã trả lời và cam kết Bộ KH-CN tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các chuyên gia, trí thức nhằm tháo gỡ các vướng mắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm quốc tế, cộng đồng người Việt Nam tại Canada nói chung và đội ngũ chuyên gia, trí thức nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hội nhập thành công tại Canada và ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Hội hữu nghị Canada - Việt Nam. Tại cuộc tiếp, một số thành viên thuộc Hội hữu nghị Canada - Việt Nam nhấn mạnh hội là những người có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, luôn tâm huyết với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp thành viên Hội hữu nghị Canada - Việt Nam ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của các bạn Canada dành cho Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Canada; cho rằng tình cảm và sự ủng hộ dành cho Việt Nam được thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, chính là nguồn động viên, cổ vũ giúp nhân dân Việt Nam vượt qua những thời khắc khó khăn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên Hội hữu nghị Canada - Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Canada, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước, tăng cường giới thiệu về Việt Nam tại Canada và Canada tại Việt Nam, thúc đẩy hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị.

Bằng uy tín, tình cảm và sự hiểu biết sâu sắc của mình về Việt Nam, đề nghị các thành viên hội tiếp tục là những người bạn, những "đại sứ nhân dân", góp phần chia sẻ với công chúng Canada hình ảnh chân thực, khách quan về một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới, hội nhập và luôn sẵn sàng làm bạn, hợp tác cùng phát triển với tất cả các quốc gia.

Các hội hữu nghị giữa hai nước cần đóng vai trò nòng cốt trong việc mở rộng mạng lưới hữu nghị sang thế hệ mới, tạo tính kế thừa cho quan hệ hai nước, tăng cường thu hút thanh niên, sinh viên, học giả, doanh nhân trẻ người Canada gốc Việt tham gia; tổ chức các chương trình trao đổi thanh niên, giao lưu sinh viên, văn hóa, giáo dục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, các hội cần mở rộng hoạt động giao lưu nhân dân gắn với những lĩnh vực hợp tác mới.

Các hội cần hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy, kết nối giữa các địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức nhân dân hai nước, tạo thành cơ chế giao lưu thường xuyên, gắn kết lợi ích giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các địa phương hai nước.

Các hội cần tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác kết nối, đồng hành và phát huy vai trò tích cực của cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Canada, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào đời sống sở tại, trở thành cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, có những tình bạn được đo bằng năm tháng và cũng có những tình bạn được đo bằng lòng chung thuỷ. Tình cảm của những người bạn Canada dành cho Việt Nam không ồn ào, không cần đáp đền, chỉ lặng lẽ bền bỉ suốt hơn nửa thế kỷ. Với nền tảng tình cảm quý báu ấy, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới.