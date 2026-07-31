Phường Xuân Hòa phấn đấu thu ngân sách 5.200 tỉ đồng năm 2026

Chiều 31.7, UBND phường Xuân Hòa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đến tháng 6 đạt hơn 2.364 tỉ đồng trên dự toán 4.290 tỉ đồng, tương đương 55,1%. Trong nửa đầu năm, địa phương ghi nhận thêm 593 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 8.475.

Tuy nhiên, giải ngân đầu tư công còn chậm. Phường đang quản lý 24 dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng và hạ tầng đô thị, với tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 40,5 tỉ đồng. Giá trị giải ngân mới đạt 2,325 tỉ đồng, tương đương 5,74% kế hoạch.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Về an sinh xã hội, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phường chăm lo 4.835 lượt người với kinh phí hơn 8,49 tỉ đồng, đồng thời vận động nguồn lực xã hội hóa hơn 3,6 tỉ đồng.

Trạm y tế phường đã thành lập 6 đội chăm sóc sức khỏe liên tục, với 66 cộng tác viên phụ trách 24 khu phố. Địa phương đã lập 22.340/38.233 hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 58,4%; tổ chức khám sức khỏe cho 3.124/48.143 người, đạt 6,49%.

Trong cải cách hành chính, phường triển khai 154 thủ tục hành chính phi địa giới hành chính cấp xã; 100% hồ sơ được xử lý đúng quy trình, không trễ hạn.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Đình Phát, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, yêu cầu UBND phường phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2026. Kết quả thực hiện phải được đánh giá bằng hiệu quả cụ thể, tránh chung chung.

Ông Nguyễn Đình Phát, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa phát biểu chỉ đạo ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Phát, chỉ tiêu về thu ngân sách năm 2026 của phường là khoảng 4.300 tỉ đồng, trong khi chỉ tiêu phấn đấu khoảng 5.200 tỉ đồng.

Phường cũng sẽ tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động. Chiều thứ ba hằng tuần, Thường trực Đảng ủy phường sẽ dành thời gian tiếp, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực đô thị, ông Phát đề nghị bảo đảm tiến độ các dự án, công trình trọng điểm và hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Phường cần nghiên cứu, đề xuất HĐND phường ưu tiên phân bổ nguồn vốn thuộc thẩm quyền cho y tế, giáo dục; đồng thời khẩn trương triển khai thư viện số thông minh tại số 274 Võ Thị Sáu.

Công tác thu gom rác, giữ gìn vệ sinh môi trường cũng phải được chấn chỉnh vì đây là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Trong lĩnh vực y tế, UBND phường cần đẩy nhanh khám sức khỏe toàn dân, đồng thời tiếp tục thu thập, chuẩn hóa và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.