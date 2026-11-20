Ngày 20.11, UBND xã Khâm Đức (thành phố Đà Nẵng) cho biết đang thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khu vực rừng cao su trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17.11, trong lúc đi soi ếch tại khu vực rừng cao su thuộc thôn Lao Đu (xã Khâm Đức), anh Hồ Văn Bình (41 tuổi) cùng 2 người dân khác bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trong thùng xốp.

Bé gái sơ sinh nặng 2,7 kg bị bỏ rơi trong rừng cao su ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Khâm Đức đã chỉ đạo Công an xã lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời đưa cháu bé đến Trung tâm y tế khu vực Phước Sơn để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc.

Theo kết quả thăm khám ban đầu, cháu bé là trẻ sơ sinh giới tính nữ, nặng 2,7 kg. Dây rốn đã khô nhưng chưa rụng, mắt phải bị tổn thương nhẹ.

Hiện sức khỏe cháu bé ổn định, đang được Trung tâm y tế khu vực Phước Sơn chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian địa phương hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

UBND xã Khâm Đức cho biết đã phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi; đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 7 ngày liên tục, từ ngày 19 - 25.11. Đến nay, vẫn chưa có người thân nào đến liên hệ nhận lại cháu bé.

Sau thời hạn này, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh, UBND xã Khâm Đức sẽ thông báo cho tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng để tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục giao trẻ cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhận nuôi theo quy định pháp luật.