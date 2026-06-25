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Thời sự Dân sinh

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa, mẹ để lại thư: 'Em là sinh viên...'

Thanh Lộc
Thanh Lộc
Người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa Hoằng Phúc (xã Tân Mỹ, Quảng Trị) cùng một bức thư của người mẹ cho biết mình là sinh viên, không có khả năng nuôi con.

Ngày 25.6, Công an xã Tân Mỹ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa Hoằng Phúc trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Công an xã Tân Mỹ tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa nói trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với UBND xã và Trạm y tế xã kiểm tra tình trạng sức khỏe, đồng thời thực hiện các biện pháp chăm sóc ban đầu cho cháu bé.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa, mẹ để lại thư: 'Em là sinh viên...'- Ảnh 1.

Công an xã Tân Mỹ và các đoàn thể địa phương đang chăm sóc và xử lý vụ việc của em bé sơ sinh bị bỏ rơi

ẢNH: CÔNG AN XÃ TÂN MỸ

Qua xác minh ban đầu, đây là bé trai, khoảng 3 ngày tuổi, nặng khoảng 3 kg. Thời điểm được phát hiện, cháu được đặt trong một túi xách màu xanh để trên ghế đá trước chùa. Bên trong túi có một số vật dụng dành cho trẻ sơ sinh cùng một bức thư do người thân để lại.

Trong thư có đoạn viết: “Con là sinh viên không nuôi được con. Mong nhà chùa giúp đỡ nuôi con cho cháu với. Cháu sinh ngày 22.6.2026, 11 giờ 10 phút”.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa, mẹ để lại thư: 'Em là sinh viên...'- Ảnh 2.

Bức thư được cho là của người mẹ để lại cùng cháu bé sơ sinh

ẢNH: CÔNG AN XÃ TÂN MỸ

Sau khi tiếp nhận cháu bé, để bảo đảm điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất, Công an xã Tân Mỹ đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục ban đầu và đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy để được các y, bác sĩ theo dõi sức khỏe, chăm sóc.

Công an xã Tân Mỹ cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh về mẹ của cháu bé và làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng phát thông báo tìm thân nhân của cháu bé. Ai là cha mẹ hoặc thân nhân của bé sơ sinh bị bỏ rơi nói trên, có thể liên hệ UBND xã Tân Mỹ để làm các thủ tục nhận lại bé, theo quy định của pháp luật.

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