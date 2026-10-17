Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 tăng tốc giải phóng mặt bằng

Ngày 17.10, UBND xã Sơn Mỹ cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 đang chuyển biến rõ rệt. Đến ngày 16.10, dự án đã hoàn tất giải phóng 274,28 ha, lũy kế tương đương 25,63% diện tích cần thu hồi; trong đó 76,56 ha đã được bàn giao cho nhà đầu tư từ trước.

Công tác kiểm đếm, xét pháp lý và lập phương án bồi thường cũng đang được đẩy mạnh, dù vẫn còn hồ sơ chưa hoàn thiện.

Khu vực người dân Sơn Mỹ bị giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 ẢNH: QUẾ HÀ

Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 (do Công ty IPICO làm chủ đầu tư) có tổng diện tích thu hồi 1.070 ha, ảnh hưởng đến 822 hộ dân, cá nhân và tổ chức.

Trong số này, 284 hộ bị thu hồi đất ở, nhà ở; 243 hộ dự kiến cần bố trí tái định cư. UBND xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đến toàn bộ 822 trường hợp, đạt 100% diện tích dự án.

Đến nay, công tác kiểm đếm đã hoàn thành với 808 hộ, trên diện tích 1.033,6 ha; còn 14 hộ với 36,41 ha chưa được kiểm đếm.

Về pháp lý, xã đã họp xem xét đối với 692 hộ, tương ứng 767,78 ha, xác định 506 hộ với 602,87 ha đủ điều kiện bồi thường. Trong đó, có 186 hộ cần bổ sung hồ sơ; 13 hộ mới nhận hồ sơ được xếp lịch xét tính pháp lý; còn 103 hồ sơ chưa chuyển đến xã để xét pháp lý do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 đang thực hiện.

Ở khâu lập và thẩm định phương án, 286 hộ với 463,33 ha đã được niêm yết phương án bồi thường. UBND xã Sơn Mỹ đã thẩm định hồ sơ của 223 hộ, diện tích 441,84 ha, đồng thời thẩm định trước dự thảo của 70 hộ với 50,06 ha. Đến nay, 186 hộ đã được phê duyệt phương án, với tổng diện tích 427,90 ha. Còn 37 hồ sơ, diện tích 13,94 ha, chưa thể phê duyệt do vướng thủ tục pháp lý, tài sản trên đất của người khác hoặc chủ hộ ở ngoài địa phương.

Khen thưởng đơn vị bàn giao mặt bằng sớm hơn kế hoạch

Theo số liệu báo cáo, 99 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đã nhận tiền bồi thường, bàn giao 214,45 ha. Cùng với đó, xã đã ban hành quyết định thu hồi 89 thửa đất công do xã quản lý, tổng diện tích 59,83 ha. Cộng gộp các phần diện tích đã hoàn tất, lũy kế giải phóng mặt bằng đạt 274,28 ha.

Bên cạnh đó vẫn còn một số vướng mắc, đang được xã xử lý song song. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 77/2026/QĐ-UBND ngày 30.9.2026 về đơn giá bồi thường thiệt hại nhà, công trình xây dựng, cơ quan chức năng phải tính lại khoản chênh lệch cho 18 hộ được chi trả chậm.

Khu vực nuôi tôm của các tổ chức, doanh nghiệp bị thu hồi đất ẢNH: QUẾ HÀ

Xã cũng đề nghị khen thưởng đột xuất Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Ba Cúc vì nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng sớm.

Với các hộ khó khăn, nhưng không đủ điều kiện tái định cư, xã đã rà soát quy hoạch, giới thiệu vị trí phù hợp để Công ty IPICO nhận chuyển nhượng và phân lô bố trí.

Ngoài ra, Khu tái định cư Sơn Mỹ giai đoạn 1 (rộng 1,42 ha), đang được làm thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500.

Để đảm bảo tiến độ, xã Sơn Mỹ đề nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 (thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng) sớm chuyển 103 hồ sơ còn thiếu, hoàn thiện phương án bồi thường cho 7 tổ chức kinh tế và cung cấp hồ sơ đất công; kiến nghị các sở, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng toàn dự án.

Tổ hợp công nghiệp - năng lượng quy mô lớn

Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có tổng diện tích quy hoạch 1.070 ha, chia thành hai giai đoạn: 615,25 ha và 454,75 ha. Đất nhà máy, xí nghiệp chiếm khoảng 730 - 739 ha; phần còn lại dành cho cây xanh, mặt nước, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Tổng vốn đầu tư hạ tầng giai đoạn đầu khoảng 2.300, tùy tiến độ phân kỳ.

Sau lễ khởi công từ năm 2022 đến nay, dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 "đứng bánh" do không có mặt bằng để triển khai ẢNH: QUẾ HÀ

Dự án được định hướng phát triển thành khu công nghiệp thông minh, đa ngành, gắn với năng lượng sạch. Điểm nhấn là chuỗi dự án khí - điện Sơn Mỹ, tổng quy mô hơn 5,4 tỉ USD, gồm Nhà máy nhiệt điện khí BOT Sơn Mỹ I, Nhà máy điện khí Sơn Mỹ II và Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ.

Kho cảng dự kiến rộng khoảng 100 ha, vốn đầu tư khoảng 1,34 tỉ USD, phục vụ tiếp nhận và cung cấp khí cho các nhà máy điện. Khu công nghiệp cũng hướng tới thu hút doanh nghiệp điện tử, cơ khí, vật liệu xây dựng và chế biến hàng tiêu dùng. Dự án được khởi công ngày 30.8.2022 nhưng liên tục gặp các khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.