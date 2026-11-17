Sở Tài chính TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM phê duyệt dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành (cao tốc Hồ Tràm - Long Thành) theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BT), với tổng mức đầu tư gần 41.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất có tổng trị giá dự kiến gần 35.000 tỉ đồng.

Bản đồ cao tốc Hồ Tràm - Long Thành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần Masterise hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM là cơ quan ký kết hợp đồng BT với nhà đầu tư.

Cao tốc Hồ Tràm - Long Thành gần 42 km, quy mô 6 làn xe

Theo hồ sơ trình duyệt, dự án cao tốc Hồ Tràm - Long Thành được chia thành 2 dự án thành phần, với tổng chiều dài tuyến gần 42 km.

Khu đất có dự án cao tốc Hồ Tràm - Long Thành đi qua ÀNH: NGUYỄN LONG

Trong đó, dự án thành phần 1 đã được UBND TP.HCM phê duyệt ngày 27.6.2026, có nhiệm vụ xây dựng nút giao kết nối đường tỉnh ĐT991 và đường Vành đai 4 TP.HCM.

Điểm đầu dự án khớp nối với đường tỉnh ĐT991 và đường Vành đai 4 TP.HCM, thuộc phường Tân Thành. Điểm cuối tại Km2 + 270 theo lý trình tuyến cao tốc Hồ Tràm - Long Thành. Chiều dài tuyến hơn 2,2 km.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Hai bên tuyến có đường song hành, thuộc loại đường chính khu vực, tốc độ thiết kế 60 km/giờ. Tổng bề rộng mặt cắt ngang tối thiểu 79,5 m.

Quy mô đầu tư gồm 6 làn xe cao tốc và đường song hành hai bên với tổng cộng 6 làn xe. Các tuyến đường song hành được đầu tư tại những vị trí có dân cư sinh sống, phát triển đô thị; chưa đầu tư vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thời gian xây dựng dự án thành phần 1 dự kiến từ năm 2026 - 2029.

Đối với dự án thành phần 2, công trình xây dựng đoạn tuyến từ Km2 + 270 đến nút giao với đường tỉnh ĐT994, thuộc xã Xuyên Mộc. Đoạn tuyến dài gần 40 km, đi qua các phường, xã gồm: Tân Thành, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Kim Long, Bình Giã, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm và Xuyên Mộc.

Tuyến chính được đầu tư theo quy mô đường cao tốc đô thị 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Đường bên có quy mô 2 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/giờ, chưa đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong giai đoạn hoàn thiện, đường bên sẽ được mở rộng lên 3 làn xe mỗi bên, ngoại trừ đoạn đi qua rừng Bình Châu - Phước Bửu.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 2 được thực hiện theo ranh chiếm dụng của công trình, với quy mô nút giao và tuyến cao tốc ở giai đoạn hoàn chỉnh. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng gần 30 ha. Thời gian xây dựng cũng được xác định trong giai đoạn 2026 - 2029.

Đối ứng 7 khu đất gần 35.000 tỉ đồng

Theo tờ trình của Sở Tài chính, tổng mức đầu tư toàn dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm - Long Thành gần 41.000 tỉ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng.

Trong đó, dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư gần 2.400 tỉ đồng, đã được phê duyệt. Dự án thành phần 2 có tổng mức đầu tư hơn 38.000 tỉ đồng, được xem xét trên cơ sở hồ sơ do nhà đầu tư trình.

Về nguồn vốn, nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để triển khai dự án, gồm 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay cùng các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Dự án không sử dụng vốn nhà nước trong quá trình đầu tư xây dựng.

Phương thức thanh toán hợp đồng BT được đề xuất kết hợp bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước, trên nguyên tắc ưu tiên thanh toán bằng quỹ đất. Trường hợp giá trị quỹ đất đối ứng thấp hơn tổng mức đầu tư, ngân sách nhà nước sẽ xem xét thanh toán phần giá trị còn lại.

Đáng chú ý, tổng giá trị dự kiến của quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư gần 35.000 tỉ đồng. Theo phương án được trình, toàn bộ quỹ đất sẽ được thanh toán một lần cho nhà đầu tư sau khi ký kết hợp đồng dự án theo quy định.

Có 7 khu đất dự kiến được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư. Trong đó, đáng chú ý là khu đất 40 ha tại Khu đô thị Trường Thọ, phường Thủ Đức; khu Nông trường Dừa, phường Long Trường, diện tích hơn 136 ha.

Ngoài ra còn có các khu đất tại khu vực trung tâm TP.HCM gồm: 10 Hàm Nghi, phường Sài Gòn, diện tích hơn 1.000 m²; 120 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, hơn 900 m²; 200 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, hơn 1.700 m²; 129 Lê Văn Duyệt, phường Gia Định, hơn 6.700 m² và 351 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, gần 1.200 m².

Đối với phần giá trị thanh toán bằng ngân sách nhà nước, thời gian dự kiến thanh toán trong vòng 3 năm kể từ khi công trình hoàn thành, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2029. Thời gian thực hiện hợp đồng BT kéo dài từ năm 2026 - 2032.

Việc hình thành tuyến cao tốc Hồ Tràm - Long Thành được kỳ vọng tạo kết nối trực tiếp giữa khu vực Hồ Tràm với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời góp phần tăng cường liên kết giao thông giữa TP.HCM với khu vực ven biển. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở thêm hướng tiếp cận sân bay Long Thành cho khu vực Hồ Tràm và các địa bàn lân cận, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch và kinh tế khu vực.