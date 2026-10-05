Dự kiến khai thác sân bay Long Thành từ tháng 12 tới

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành, UBND TP.Đồng Nai, TP.HCM, chủ đầu tư và các đơn vị thi công về tiến độ xây dựng sân bay Long Thành.

Tăng tốc 4 dự án thành phần

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết sân bay Long Thành đang được triển khai 4 dự án thành phần.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra thực địa dự án sân bay Long Thành Ảnh: Lê Lâm

Cụ thể, dự án thành phần 1 gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước như hải quan, cảng vụ, công an, kiểm dịch…, đến nay cơ bản hoàn thành. Dự án thành phần 2 do Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) làm chủ đầu tư, gồm đài kiểm soát không lưu và các trang thiết bị hàng không chuyên dụng, hiện đã hoàn thiện các hạng mục chính. Dự án thành phần 3 (có vai trò quan trọng nhất) do Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) làm chủ đầu tư, gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng khác. Dự án thành phần 4 gồm các hạng mục như tuyến ống dẫn nhiên liệu, khu bảo trì máy bay (hangar), suất ăn hàng không… cũng đang về đích, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Cũng báo cáo tại buổi làm việc, quyền Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cho biết dự án thành phần 3 có 16 gói thầu xây lắp chính. Hiện 12/16 gói thầu cơ bản đáp ứng các điều kiện về tiến độ phục vụ mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong tháng 12.2026.

Chia thành 3 lộ trình khai thác

Lãnh đạo ACV cũng cho biết đã lên lộ trình khai thác sân bay Long Thành theo 3 giai đoạn.

Trong đó giai đoạn 1 (tháng 12.2026 - 3.2027): khai thác cánh tây và khu trung tâm nhà ga hành khách. Hiện Vietnam Airlines và Vietjet đã đăng ký đạt 6 - 10% công suất thiết kế (khoảng 20 - 30 chuyến bay/ngày), tập trung vào các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn. Tổng sản lượng dự kiến đạt tối đa 366 chuyến bay/tuần (322 chuyến nội địa, 44 chuyến quốc tế). Đối với hàng hóa, sẽ khai thác một phần nhà ga hàng hóa. Trong đó khai thác hàng hóa quốc nội từ ngày 24.12. Từ tháng 1.2027, bắt đầu phục vụ các chuyến bay quốc tế (ngoại trừ châu Âu và Mỹ).

Giai đoạn 2 từ tháng 4.2027 - 10.2027, dự kiến Vietnam Airlines và Vietjet khai thác thêm các đường bay quốc tế (đi châu Âu, châu Úc, Nam Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Mỹ) và một số đường bay nội địa khác, sản lượng hành khách dự kiến đạt 50% công suất thiết kế. Thời điểm này sẽ cho chạy thử toàn bộ nhà ga hàng hóa và thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ quốc tế RA3 (hàng vào EU), TSA (hàng vào Mỹ).

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành (ảnh chụp ngày 4.10) ẢNH: LÊ LÂM

Tháng 10.2027 bước vào giai đoạn 3, sân bay Long Thành khai thác 100% công suất thiết kế với đầy đủ các mạng bay quốc tế và nội địa, bao gồm cả các tuyến vận chuyển hàng hóa đi châu Âu và Mỹ.

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc lưu ý vẫn còn một số nhà thầu triển khai chậm, trong khi khối lượng công việc còn lại là rất lớn mà thời gian thực hiện không còn nhiều. Vì vậy, Phó thủ tướng thường trực yêu cầu tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công 24/7, đồng thời ACV phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án trước ngày 7.10.

Đề xuất cho xe tải, ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Trong quá trình các đơn vị báo cáo với Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về các tuyến đường kết nối đến sân bay Long Thành, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã đề xuất cho xe trọng tải lớn, ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Lý do, quốc lộ 51 hiện đang quá tải, trong khi đó cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đã thông xe tạm nhưng chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, thì rất lãng phí. Trong khi đó cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa mới được khai thác toàn tuyến lại không thể kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu một phần cũng do quy định trên. Sau khi nghe đề xuất, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo lãnh đạo TP.HCM và Đồng Nai nhanh chóng nghiên cứu để tiến tới thống nhất cho xe tải và ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Nếu chưa thể lưu thông toàn tuyến thì trước mắt cho lưu thông từ đoạn giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành hướng về Vũng Tàu. Báo cáo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết ngoài các dự án trọng điểm kết nối đến sân bay Long Thành của T.Ư (cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành), Đồng Nai cũng đang tập trung triển khai, mở rộng nhiều tuyến đường kết nối sân bay Long Thành. Trong đó có những tuyến đường kết nối từ hướng TP.HCM về sân bay như 25B, 25C (dự kiến thông xe vào cuối năm 2026). Và các tuyến đường kết nối khu vực bắc và đông của Đồng Nai đến sân bay như Vành đai 4 TP.HCM, các đường ĐT: 768, 769, 770B, 773… (tổng vốn đầu tư khoảng 50.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028 và 2029).



