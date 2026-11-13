Khu đất ‘vàng' số 3 Công trường quốc tế được UEH sử dụng vào mục đích gì?

Cơ sở số 3 Công trường quốc tế (phường Xuân Hòa, TP.HCM) vừa được Bộ GD-ĐT điều chuyển cho ĐH Kinh tế TP.HCM ảnh: phạm hữu

Khu đất số 3 Công trường quốc tế tiếp tục phục vụ các hoạt động chung của Bộ GD-ĐT

Sáng 13.11, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) có thông tin chính thức về việc vừa được Bộ GD-ĐT bàn giao khu nhà, đất số 3 Công trường quốc tế (phường Xuân Hòa, TP.HCM) để quản lý, sử dụng.

Sau khi tiếp nhận, cơ sở số 3 Công trường quốc tế tiếp tục phục vụ các hoạt động chung của Bộ GD-ĐT. Trên cơ sở đó, UEH sẽ cải tạo và phát triển thành Quảng trường tri thức, bổ sung các không gian phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Theo đó, công trình dự kiến bao gồm 4 khu vực chức năng: Phòng Thí nghiệm chính sách và cộng đồng (Urban Think Lab), Không gian nghệ thuật và bền vững (Art and Sustainability Studio), Trung tâm Kết nối học giả và Sáng kiến toàn cầu (Global Dialogue Hub), cùng khu vực tri thức cộng đồng, triển lãm và sinh hoạt xanh.

Các hạng mục thiết kế, xây dựng sẽ được nghiên cứu theo nguyên tắc bảo tồn giá trị kiến trúc của công trình hiện hữu, hài hòa với cảnh quan hồ Con Rùa, ưu tiên không gian xanh, vật liệu thân thiện môi trường và các giải pháp vận hành bền vững, nhất quán theo chiến lược ĐH xanh và bền vững mà UEH đã và đang thực hiện.

Chia sẻ về định hướng này, PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết: "UEH xác định trách nhiệm trước hết là gìn giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc của công trình và tiếp tục bảo đảm các hoạt động phục vụ chung của Bộ GD-ĐT. Trên nền tảng đó, chúng tôi mong muốn phát triển nơi đây thành Quảng trường tri thức quốc tế - một không gian tri thức mở, kết nối quốc tế và phục vụ chung cho cộng đồng. Từ những trải nghiệm khoa học dành cho các em học sinh khu vực lân cận đến các diễn đàn trao đổi của học giả quốc tế, tri thức sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành giáo dục và thành phố".

Khu nhà, đất có tổng nguyên giá gần 1.800 tỉ đồng tại số 3 Công trường quốc tế (phường Xuân Hòa, TP.HCM) ảnh: phạm hữu

Định hướng phát triển Quảng trường tri thức số 3 Công trường quốc tế

Theo định hướng đề án, UEH dự kiến phát triển cơ sở số 3 Công trường quốc tế với ý tưởng Quảng trường tri thức (Learning Agora, Urban Gateway), lấy cảm hứng từ Agora thời Hy Lạp cổ đại, nơi diễn ra các hoạt động gặp gỡ, trao đổi tri thức và đối thoại cộng đồng.

Với vị trí liền kề hồ Con Rùa, Quảng trường tri thức số 3 Công trường quốc tế được định hướng trở thành không gian mở, kết nối với cảnh quan xanh và các địa điểm văn hóa, kiến trúc tại trung tâm thành phố. Tại đây có thể tổ chức các diễn đàn học thuật, triển lãm nghệ thuật, lớp học mở, chương trình trải nghiệm và các hoạt động chia sẻ kiến thức dành cho người dân.

Đặc biệt, UEH dự kiến phát triển khu trải nghiệm STEAM Zone dành cho học sinh các trường tiểu học lân cận, tạo điều kiện để các em tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học thông qua thực hành, khám phá và sáng tạo. Các hoạt động như thí nghiệm khoa học, lắp ráp mô hình, trải nghiệm công nghệ và tìm hiểu môi trường sẽ góp phần khơi gợi niềm yêu thích học tập, phát triển tư duy sáng tạo từ sớm.

Trước khi được điều chuyển giao, khu nhà đất do Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía nam (trực thuộc Văn phòng Bộ GD-ĐT) quản lý và sử dụng ảnh: phạm hữu

Không chỉ phục vụ hoạt động của Bộ GD-ĐT và cộng đồng, Quảng trường tri thức còn được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ của các nhà khoa học, học giả và đối tác giáo dục quốc tế.

Tọa lạc bên cạnh hồ Con Rùa, là một trong những địa điểm mang tính biểu tượng của TP.HCM - cơ sở số 3 Công trường quốc tế có vị trí và kiến trúc đặc biệt giữa trung tâm đô thị. Nơi đây gắn liền với nhiều giai đoạn phát triển của ngành giáo dục và đào tạo, nhất là quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học khu vực phía nam. Cơ sở số 3 Công trường quốc tế còn có vị trí gần với trụ sở chính của ĐH Kinh tế TP.HCM tại địa chỉ 59C Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Trước khi được chuyển giao cho UEH, khu nhà, đất do Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía nam (trực thuộc Văn phòng Bộ GD-ĐT) quản lý và sử dụng. Theo nhiệm vụ được giao, UEH có trách nhiệm quản lý, chỉnh trang, bảo tồn và phát huy giá trị công trình, phù hợp với ý nghĩa lịch sử, đặc điểm kiến trúc và định hướng phát triển của Bộ GD-ĐT.