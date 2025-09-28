Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa
Góc ký họa:

Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'

Lam Yên
Lam Yên
28/09/2025 07:30 GMT+7

Là di tích quốc gia đặc biệt, khu di tích đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) lưu giữ bản khắc 'Truyện Kiều' hơn 150 năm.

Nằm rải rác không tập trung trên diện tích gần 2,9 ha, khu di tích là quần thể các công trình tưởng niệm đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 1820), tác giả truyện thơ kinh điển: Truyện Kiều với 3.254 câu theo thể lục bát.

Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'- Ảnh 1.

Đền tưởng niệm thi hào Nguyễn Du - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Nhà thờ Nguyễn Du dựng lần đầu năm 1820 (đến nay đã trùng tu nhiều lần), xây theo kiểu 3 gian, 2 đầu hồi có đắp 2 con nghê chào nhau. Trong này vẫn còn bài vị đá khắc tên, tước vị của ông và câu đối khen Nguyễn Du do vua Minh Mạng tặng.

Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'- Ảnh 2.

Phía trước đền thờ và mộ Nguyễn Nghiễm - thân phụ đại thi hào Nguyễn Du - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Mộ cụ Nguyễn Du ban đầu chỉ là ngôi mộ đơn sơ quay về hướng tây với tấm bia ghi "Tiên Điền Nguyễn tiên sinh phần mộ", sau này được xây lại, tu bổ tôn nghiêm hơn.

Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'- Ảnh 3.

Góc nhìn từ trên cao - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'- Ảnh 4.

Tượng đại thi hào Nguyễn Du - ký họa của KTS Phan Đình Trung

Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'- Ảnh 5.

Sân chính nhà tưởng niệm Nguyễn Du - ký họa của KTS Thắng Ngô

Năm 1965, đình Chợ Trổ (có từ cuối thế kỷ 18) được di dời về khu lưu niệm để làm nhà trưng bày chứa gần 1.000 tài liệu hiện vật: nghiên bút của Nguyễn Du, bản Kiều in từ bản khắc cổ nhất được biết đến (năm 1866), thư pháp Kiều độc bản, bộ sưu tập Truyện Kiều các thứ tiếng… Ngoài ra, ở đây còn lưu giữ hai bức đại tự "Hồng Sơn thế phổ" (Dòng dõi lâu đời dưới chân núi Hồng Lĩnh) và "Thiên môn tái đăng" (Lại lên cửa trời) do sứ thần nhà Thanh và con cháu Chu Công tặng dòng họ Nguyễn-Tiên Điền vào cuối thế kỷ 18.

Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'- Ảnh 6.

Góc nhìn từ cổng vào - ký họa của KTS Thắng Ngô

Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'- Ảnh 7.

Nhà thờ Nguyễn Du - ký họa của HS Lê Trần Mai Hân

Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'- Ảnh 8.

Nhà thờ cụ Nguyễn Du (công trình mới) - ký họa của KTS Duy Huỳnh

"Bất tri tam bách dư niên hậu/Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như" (Chẳng biết 300 năm lẻ nữa, Thiên hạ ai người khóc Tố Như). Nguyễn Du mất đã hơn 200 năm, nhưng mọi người vẫn nhắc nhớ đến ông qua Truyện Kiều - báu vật của văn học VN, được công nhận là Di sản Tư liệu thế giới. Thậm chí, dân gian đã… bói Kiều (dùng Truyện Kiều để xin lời khuyên hoặc dự đoán tương lai). Kết hợp văn học và tâm linh dân gian là hiện tượng độc đáo không thấy ở các nước khác.

Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'- Ảnh 9.

Nhà thờ Nguyễn Du - ký họa của họa sĩ Công Thắng

Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'- Ảnh 10.

Lối vào khu vườn xưa của dòng họ Nguyễn tại Tiên Điền - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Tin liên quan

Góc ký họa: Giáo hoàng Học viện Đà Lạt

Góc ký họa: Giáo hoàng Học viện Đà Lạt

Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X ở Đà Lạt (số 9 Đinh Tiên Hoàng) là công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo. Nơi đây từng đào tạo nhiều giám mục, hồng y và linh mục Công giáo tại VN.

Thư pháp 'Truyện Kiều' trên 542 quả bầu khô

Góc ký họa: Con ngựa bạch giúp xây thành Thăng Long

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh Núi Hồng Lĩnh Truyện Kiều Chợ Trổ Tố Như Thi hào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận