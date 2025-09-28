Khu di tích Nguyễn Du lưu giữ báu vật 'Truyện Kiều'

Nằm rải rác không tập trung trên diện tích gần 2,9 ha, khu di tích là quần thể các công trình tưởng niệm đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 1820), tác giả truyện thơ kinh điển: Truyện Kiều với 3.254 câu theo thể lục bát.

Đền tưởng niệm thi hào Nguyễn Du - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Nhà thờ Nguyễn Du dựng lần đầu năm 1820 (đến nay đã trùng tu nhiều lần), xây theo kiểu 3 gian, 2 đầu hồi có đắp 2 con nghê chào nhau. Trong này vẫn còn bài vị đá khắc tên, tước vị của ông và câu đối khen Nguyễn Du do vua Minh Mạng tặng.

Phía trước đền thờ và mộ Nguyễn Nghiễm - thân phụ đại thi hào Nguyễn Du - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Mộ cụ Nguyễn Du ban đầu chỉ là ngôi mộ đơn sơ quay về hướng tây với tấm bia ghi "Tiên Điền Nguyễn tiên sinh phần mộ", sau này được xây lại, tu bổ tôn nghiêm hơn.

Góc nhìn từ trên cao - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Tượng đại thi hào Nguyễn Du - ký họa của KTS Phan Đình Trung

Sân chính nhà tưởng niệm Nguyễn Du - ký họa của KTS Thắng Ngô

Năm 1965, đình Chợ Trổ (có từ cuối thế kỷ 18) được di dời về khu lưu niệm để làm nhà trưng bày chứa gần 1.000 tài liệu hiện vật: nghiên bút của Nguyễn Du, bản Kiều in từ bản khắc cổ nhất được biết đến (năm 1866), thư pháp Kiều độc bản, bộ sưu tập Truyện Kiều các thứ tiếng… Ngoài ra, ở đây còn lưu giữ hai bức đại tự "Hồng Sơn thế phổ" (Dòng dõi lâu đời dưới chân núi Hồng Lĩnh) và "Thiên môn tái đăng" (Lại lên cửa trời) do sứ thần nhà Thanh và con cháu Chu Công tặng dòng họ Nguyễn-Tiên Điền vào cuối thế kỷ 18.

Góc nhìn từ cổng vào - ký họa của KTS Thắng Ngô

Nhà thờ Nguyễn Du - ký họa của HS Lê Trần Mai Hân

Nhà thờ cụ Nguyễn Du (công trình mới) - ký họa của KTS Duy Huỳnh

"Bất tri tam bách dư niên hậu/Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như" (Chẳng biết 300 năm lẻ nữa, Thiên hạ ai người khóc Tố Như). Nguyễn Du mất đã hơn 200 năm, nhưng mọi người vẫn nhắc nhớ đến ông qua Truyện Kiều - báu vật của văn học VN, được công nhận là Di sản Tư liệu thế giới. Thậm chí, dân gian đã… bói Kiều (dùng Truyện Kiều để xin lời khuyên hoặc dự đoán tương lai). Kết hợp văn học và tâm linh dân gian là hiện tượng độc đáo không thấy ở các nước khác.

Nhà thờ Nguyễn Du - ký họa của họa sĩ Công Thắng