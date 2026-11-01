Khu du lịch sinh thái 'đắp chiếu' ven biển: Thiên Đàng dang dở

Công trình tiền tỉ thành nơi dê trú ngụ

Một đàn dê bất thần từ khu nhà sát mép biển của Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng phóng ra khiến chúng tôi giật mình. Công trình từng được xây dựng bề thế, có ban công rộng hướng ra biển, nay trở thành nơi trú ngụ của gia súc. Bên trong, căn nhà trống hoác, chỉ còn cầu thang, những hàng cột bê tông và các mảng tường đang bạc màu, xuống cấp.

Bầy dê trú ngụ trong khu nhà ven biển của Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, bên biển Khe Hai, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: PHẠM ANH

Một hạng mục của Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng bên biển Khe Hai, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang xuống cấp ẢNH: PHẠM ANH

Bao quanh công trình là cây dại, dây muống biển và những loài thực vật mọc tự nhiên. Gió biển tháng 10 thổi từng đợt sóng bạc đầu vào bờ, mang theo hơi nước mặn phả lên những dãy nhà im lìm. Khung cảnh đối lập hoàn toàn với viễn cảnh về một khu nghỉ dưỡng sinh thái từng được chủ đầu tư giới thiệu.

Theo chân một người dân địa phương đi sâu vào bên trong, chúng tôi chứng kiến hàng loạt công trình xây dựng riêng biệt, từng được quy hoạch theo mô hình resort, nay biến thành những căn nhà hoang. Mái ngói sập, tường bong tróc, cửa hư hỏng. Có nơi, nhiều hạng mục đổ nát, khung cảnh tiêu điều như vừa trải qua một trận bão lớn.

Khu du lịch bỏ hoang nhiều năm ẢNH: PHẠM ANH

Trong các khu vườn, những bức tượng động vật bằng đá như nai, ngựa... vẫn nằm trơ trọi giữa cỏ dại. Lớp sơn trên thân tượng phai màu theo thời gian. Những vật trang trí từng góp phần tạo nên diện mạo cho khu du lịch giờ chỉ còn là dấu tích của một dự án bị bỏ quên.

Căn nhà đang hư hại ẢNH: PHẠM ANH

Nhà nghỉ dưỡng bị hư hỏng ẢNH: PHẠM ANH

Không còn bóng dáng nhân viên hay người lao động, nhiều khu vực trở thành nơi ăn uống tự phát, rác thải, vỏ chai, giấy vụn vương vãi. Những công trình từng khang trang bên bãi biển Khe Hai đang bị rêu phong, cây cỏ và thời gian bào mòn.

Nằm bên một trong những bãi biển đẹp của Quảng Ngãi, Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng từng được kỳ vọng góp phần đánh thức tiềm năng du lịch Khe Hai. Bây giờ là hàng loạt công trình dang dở, xuống cấp trên quỹ đất ven biển rộng lớn.

20 năm, 9 lần gia hạn vẫn chưa về đích

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nam Quảng Nam làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 1.2005, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 9.10.2009.

Khu nghỉ dưỡng khang trang ngày càng xuống cấp ẢNH: PHẠM ANH

Dự án có tổng diện tích 286,26 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 200 tỉ đồng. Theo tiến độ đăng ký, giai đoạn 1 dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2006 - 2007; giai đoạn 2 hoàn thành, đi vào hoạt động trong năm 2012.

Ở giai đoạn 1, phân khu Thiên Đàng Bốn Mùa rộng 32,41 ha đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa vào kinh doanh khoảng năm 2006 - 2007.

Những khu nhà nghỉ dưỡng, giờ hoang tàn ẢNH: PHẠM ANH

Trong khi đó, giai đoạn 2 gồm các phân khu Thiên Đàng Mùa Xuân, Mùa Thu, Mùa Hè và Mùa Đông, với diện tích khoảng 74 ha. Nhà đầu tư đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 57 ha và xây dựng một số hạng mục công trình.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực địa ngày 9.9.2025 của Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho thấy tiến độ xây dựng vẫn rất chậm. Phân khu Mùa Hè mới được san lấp trên diện tích đã bồi thường, chưa xây dựng công trình. Phân khu Mùa Xuân mới xây thô khoảng 20%; Mùa Thu đạt trên 50% và Mùa Đông đạt trên 30% so với thiết kế.

Đáng chú ý, khoảng 17 ha đất còn lại của giai đoạn 2 chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo Kết luận thanh tra số 369/KL-TTCP, tính đến ngày 30.10.2021, giai đoạn 2 của dự án đã chậm tiến độ sử dụng đất 163 tháng.

Từ năm 2012, sau một thời gian hoạt động cầm chừng, dự án gần như không có thêm hoạt động xây dựng đáng kể. Hơn 10 năm qua, hoạt động kinh doanh tại khu du lịch cũng dừng lại. Các công trình thuộc giai đoạn 1 hiện hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng của thiên tai và những nguyên nhân khác. Muốn đưa khu vực này hoạt động trở lại, nhà đầu tư phải sửa chữa, khắc phục các hạng mục hư hỏng.

Nền nhà một hạng mục bị sóng biển gây xói lở ẢNH: PHẠM ANH

Điều đáng nói, trong suốt quá trình triển khai, dự án nhiều lần được cơ quan chức năng điều chỉnh, gia hạn tiến độ. Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi giữa tháng 7 vừa qua, ông Đào Duy Khánh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong 20 năm, dự án đã được gia hạn đến 9 lần nhưng vẫn không có chuyển biến đáng kể.

Con số này đặt ra vấn đề về năng lực triển khai dự án cũng như hiệu quả sử dụng quỹ đất ven biển được giao cho nhà đầu tư. Trong khi các công trình tiếp tục xuống cấp, một diện tích đất lớn vẫn chưa được khai thác theo mục tiêu đã đăng ký.

Nhà đầu tư đề xuất hợp tác, chuyển nhượng dự án

Trước thực trạng dự án kéo dài, cơ quan chức năng đã nhiều lần làm việc, yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nam Quảng Nam khẩn trương khắc phục tồn tại, sớm đưa dự án trở lại hoạt động.

Tại buổi làm việc ngày 18.6 vừa qua với Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, nhà đầu tư thống nhất sửa chữa các hạng mục hư hỏng của giai đoạn 1, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án để cơ quan chức năng xem xét theo quy định trước ngày 31.7.

Đến ngày 10.7, nhà đầu tư có báo cáo về việc đang triển khai sửa chữa các hạng mục công trình giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong tháng 9 và hồ sơ điều chỉnh dự án sẽ được nộp trước ngày 30.7.

Khu trưng bày văn hóa địa phương giờ hoang vu ẢNH: PHẠM ANH

Tuy nhiên, ghi nhận tại hiện trường cho thấy các hạng mục hư hỏng vẫn chưa được sửa chữa. Những dãy nhà xuống cấp, mái ngói sập, tường bong tróc và khuôn viên đầy cây dại vẫn nằm im lìm bên bờ biển.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, việc triển khai dự án chưa có chuyển biến thực chất. Nhà đầu tư chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu, không chấp hành thời hạn báo cáo; chưa củng cố tổ chức bộ máy quản lý, điều hành dự án; chưa đưa giai đoạn 1 trở lại hoạt động và chưa nộp hồ sơ điều chỉnh dự án giai đoạn 2 theo quy định.

Hàng trống bày biện đẹp ở ban công mái nhà nhìn ra biển, giờ trơ trọi trước gió mưa ẢNH: PHẠM ANH

Bên cạnh đó, các thủ tục về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Tình trạng công trình xuống cấp, chậm đầu tư xây dựng và chậm đưa đất vào sử dụng tiếp tục kéo dài. Ban quản lý xác định trách nhiệm chính trong việc chậm triển khai dự án thuộc về Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nam Quảng Nam.

Cột của một hạng mục bị hư hỏng ẢNH: PHẠM ANH

Liên quan hướng xử lý, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã báo cáo UBND tỉnh. Theo đó, nhà đầu tư phải chứng minh được nguồn lực tài chính, gồm vốn góp và vốn huy động; đồng thời củng cố bộ máy tổ chức, bảo đảm đủ năng lực thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục đất đai, xây dựng và điều hành dự án nếu muốn tiếp tục triển khai.

Theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, hiện nhà đầu tư đã có văn bản đề xuất hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư mới.

Sau 20 năm với 9 lần gia hạn, Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng vẫn chưa thể hoàn thành như cam kết. Những công trình đổ nát bên bờ biển Khe Hai không chỉ phản ánh sự đình trệ của một dự án, mà còn đặt ra yêu cầu phải có giải pháp dứt điểm đối với quỹ đất ven biển đang bị bỏ hoang, tránh tiếp tục kéo dài tình trạng lãng phí tài nguyên.